Свердловские инсайды: чиновники боятся «Лыжни России»

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Свердловский политбомонд обеспокоен своим статусом. Мэр Екатеринбурга ремонтирует кабинет, чтобы закрепиться в должности, глава аппарата мэрии Марина Фадеева оккупировала парковку, а министр здравоохранения Андрей Карлов испытывает главврач. А еще мы знаем, что министр сопрта рекламирует бизнесмена. Подробности — в свежих «Инсайдах».

«Инсайды» — это информация от наших источников, которую мы не можем подтвердить. Но, заботясь об информированности своего читателя, URA.RU публикует эту непроверенную информацию: не бойтесь слухов — правда часто оказывается страшнее. Инсайды представляют собой оценочные суждения, мнения, убеждения, предположения читателей по вопросам, представляющим всеобщий интерес. Мы не публикуем или же редактируем инсайды, которые носят оскорбительный характер.

Чемезов становится влиятельнее

Фото: Анна Майорова © URA.RU

Слухачи уверяют, что аппаратные возможности замгубернатора Олега Чемезова растут не по дням, а по часам. Говорят, что ему не только удалось присоединить к своим обязанностям кураторство минфина, но он также постепенно прибирает к рукам и управление делами правительства и губернатора. Дескать, начальника управления Николая Чернева все чаще видят в кабинете Чемезова.

Министра Карлова унизил подчиненный

Чиновники свердловского минздрава вовсю обсуждают неприятную историю, которая стала серьезным испытанием для министра Андрея Карлова. Последний уже пару недель подряд проводит собеседования с главврачами всех подчиненных больниц. Рутинная процедура в 2021 году осложнилась тем, что Карлову в подчинении отдали все медучреждения Екатеринбурга. А в этом городе «серым кардиналом» от медицины был и остается главврач ГКБ № 40 Александр Прудков. «Неудивительно, что он проигнорировал личный отчет, прислав Карлову своих заместителей», — рассказывают инсайдеры. Некоторые из них, впрочем, говорят, что у Прудкова был запланированный отпуск. Другие ставят на то, что жест главврача был демонстративным и следят за реакцией министра Карлова.

Детченю оставили за главного

Злые языки рассказывают, что весь аппарат правительства Свердловской области получил четкий сигнал: во время отпуска заместителя губернатора — руководителя аппарата Валерия Чайникова его обязанности будет исполнять зам Иван Детченя. Сплетники напоминают, что Детченя — человек близкий к губернатору (был его помощником). «Раньше в таких случаях и. о. назначался другой зам — Константин Устиловский, но время меняется, приходит новая элита», — вздыхают слухачи.

Казакова припомнила Тукановой провал

В кулуарах свердловского правительства шепчутся о причинах увольнения директора Центра развития туризма Эльмиры Тукановой и скором ее переезде в Башкирию, где ей обещано трудоустройство. Слухмейкеры вспоминают старый конфликт директора с министром инвестиций и развития Викторией Казаковой. Последняя, говорят, дала Тукановой важное и финансовоемкое задание, но не получила ни отдачи, ни эффекта. «На этом дамы и поссорились», — говорят знающие люди.

Почему свердловский министр рекламирует «Сима-ленд»?

Фото: Анна Майорова © URA.RU

Многие представители свердловского политбомонда были удивлены главой свердловского минспорта Леонидом Рапопортом: на прощании с директором по общим вопросам УГМК Владимиром Белоглазовым он появился в куртке с логотипом «Сима-ленда». Рассказывают, что таким образом Рапопорт поддержал организованный основателем компании Андреем Симановским флешмоб в поддержку президента Владимира Путина. После выхода в соцсети роликов «Сима-ленда», в которых сотрудники демонстрируют поддержку Президента РФ, на Симановского обрушился шквал критики в соцсетях, а власти отмолчались и даже вынесли «Сима-ленду» предупреждение. Министр спорта оказался едва ли не самым смелым из свердловских чиновников.

Свердловских единороссов держат в напряжении москвичи

Руководство регионального отделения «Единой России» и региональный предвыборный штаб находятся в недоумении и раздражении: из Москвы еженедельно поступают новые установки по ведению избирательной кампании, однако окончательной ясности по персоналиям, которые пойдут от региона на выборы в Госдуму, а также по графику мероприятий — единороссам предстоит весной провести праймериз — до сих пор нет. Кремль держит под плотным контролем кампанию в Госдуму, оставив выборы в заксобрание на усмотрение областных властей. Однако графики обеих кампаний плотно увязаны друг с другом, поэтому подготовка к выборам в областной парламент также находится в состоянии турбулентности.

Ветлужских рискует не попасть в Госдуму

Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Поговаривают, что депутат-профсоюзник Андрей Ветлужских чрезвычайно недоволен тем, что не смог попасть в головную часть списка от Свердловской области. «Поначалу он применил старую тактику — походы в полпредство, но людей из движения „Человек труда“ теперь там не жалуют. Самая агрессивная часть его окружения подбивает на акции против региональной власти, но духу, говорят, ему не хватит», — говорят злые языки.

Рябцева строит большие планы

По слухам, руководитель свердловского исполкома ОНФ Жанна Рябцева, оказавшись в полупроходной части списка Единой России на выборах в Госдуму, решила сделать двухходовку. «Сначала она изберется в законодательное собрание, а потом займет место в Совете Федерации от регионального парламента, заменив сенатора Аркадия Чернецкого [у него истекают полномочия с окончанием работы текущего созыва]. Говорят, сейчас идет сбор сторонников этой идеи», — уверяют слухмейкеры.

Спикер Гордумы поучает коммунистов

Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Спикер Гордумы Екатеринбурга Игорь Володин продолжает демонстрировать, что он главный и единственный центр принятия решений в органе. Так, в окружении Володина считают, что отказ депутатов голосовать за предложение выгнать из избиркома Екатеринбурга Евгения Емалетдинова было демонстративным. Якобы секретарь свердловского обкома КПРФ Александр Ивачев не смог изгнать своего недруга (Емалетдинов сначала был членом партии, а потом вышел из нее) по причине того, что не обсудил этот вопрос с Володиным. «Если тебе так хочется, чтобы он покинул комиссию, поговори со спикером думы, обсуди с ним это. Но он ведь даже не пришел. Вот и получил такое голосование», — объясняют в кулуарах думы.

Свердловским единороссам привезли установки из Москвы

Федеральный координатор «Молодой Гвардии „Единой России“ (МГЕР)» по УрФО Артем Николаев привез из Москвы концепцию «ЕР» на выборах-2021, по которой будут работать не только свердловская, но и другие партячейки. Рассказывают, что последние несколько дней Николаев проходил обучение, участникам которого описывали тезисы кампании «Единой России», знакомили с последней социологией и основными технологиями политического продвижения. По словам инсайдеров, поездка Николаева — инициатива лидера свердловской «ЕР» Виктора Шептия, который одним выстрелом убил двух зайцев. «Шептий уловил тренд на омоложение и отправил в Москву не старожилов, а 24-летнего Николаева, который не только выгодно представил свердловчан в столице, но и оперативно познакомит начальника с последними вводными от федерального руководства „ЕР“, которые пока держатся в тайне», — описывают в партии.

Мэр Екатеринбурга задает новый дресс-код

Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

В администрации Екатеринбурга могут установить дресс-код для журналистов. «Алексей Валерьевич [Орлов] во встречах, брифингах и пресс-конференциях предпочитает деловой стиль, и поэтому есть негласное пожелание следить за своей одеждой. Пока это распространяется только на чиновников, но не исключено, что перерастет и в установку для СМИ», — предполагает слухмейкер.

Ремонт в кабинете Орлова связан с особой приметой…

Ремонт в кабинете главы Екатеринбурга Алексея Орлова — не банальное желание нового начальника переобустроить пространство, а следование чиновничьей примете. «Когда новый сотрудник мэрии получает отдельный кабинет, он должен провести в нем ремонт или хотя бы перестановку, если пришел сюда надолго. Поскольку у Алексея Валерьевича есть ресурс, он сделал ремонт», — объясняет суть приметы муниципальный служащий.

…, а сам чиновник увяз в обращениях горожан

Новоизбранный глава Екатеринбурга Алексей Орлов лично читает и отвечает на обращения горожан, рассказывают в его окружении. «Через него проходят до ста таких бумаг в день», — говорит источник, признавая, что речь в основном идет о посланиях именитых екатеринбуржцев, имеющих особую важность.

Бирюлину нашли замену

Ходят слухи, что следующим вице-мэром Екатеринбурга по строительству вместо Алексея Бирюлина станет Геннадий Черных. «Он приложил немало усилий, чтобы сплотить строительное сообщество в ответ на жесткие действия прежней администрации, вхож в резиденцию, ну и в целом отвечает тренду на омоложение власти», — рассуждают слухачи. Во всяком случае, на инаугурации он был, отмечают они. Однако сам Черных опроверг сплетников и заявил URA.RU, что на пост не претендует.

Из-за казуса с вице-мэром для гостей администрации Екатеринбурга закрыли парковку

Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Рассказывают, что гостям администрации Екатеринбурга запретили парковаться во внутреннем дворе. Инсайдеры говорят о распоряжении нового руководителя аппарата мэрии Марины Фадеевой. По словам одних источников, однажды Фадеева не смогла заехать на парковку для чиновников — из-за того, что она была занята чужими авто. Согласно второй версии, Фадеева возмутилась большим количеством снега во дворе. «Ей объяснили, что здесь очень много машин, которые мешают уборке. После этого посторонних не пускают. Только чиновников и VIP», — делится источник.

У друга Высокинского забрали секретный кабинет в мэрии

Начальник комитета связи и информационных технологий мэрии Екатеринбурга Александр Немтинов (друг экс-градоначальника Александра Высокинского) остался без кабинета на третьем этаже, имевшего особый — секретный — статус. «Помещение было защищено от прослушки, в нем проходили спецсовещания. Однако недавно кабинет рассекретили, и Немтинов его освободил», — рассказывает инсайдер, предполагая, что вскоре чиновник вернется в областное правительство — вслед за Высокинским.

Чиновники Екатеринбурга боятся «Лыжни России»

Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Чиновники Екатеринбурга испытывают серьезные опасения перед «Лыжней России», которая пройдет 13 февраля. Дело в том, что в этом году в качестве основной заявлена площадка у стадиона «Калининец», сделанная под спортсменов: с подъемами и спусками. «Трасса хоть и короткая, там есть очень крутой поворот на спуске, на котором невозможно не упасть», — рассказал чиновник. Его коллег, по слухам, даже отправляли протестировать площадку. «И они, естественно, упали. Не представляю, что будем делать в субботу», — опасается другой источник, напоминая, что среди участников заезда на Уралмаше будет, к примеру, новый мэр Алексей Орлов.

Вице-мэру обещают проблемы

Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Руководитель аппарата мэрии Екатеринбурга Марина Фадеева в ближайшее время может столкнуться с серьезной бюрократической проблемой — беспорядком в документах. «Пока Марина Сергеевна наводит порядок в администрации, документооборот находится без надзора, им занимается ее помощник. В итоге систему заполонили неправильно оформленные документы, которые к тому же никто не сшивает. И если на мэрию посыплются иски, где обращения, а где ответ, невозможно будет разобрать», — описывает суть проблемы городской клерк.

Соратника Тунгусова ждут в мэрии Екатеринбурга

Алексей Белышев, соратник бывшего вице-мэра, экс-первого замгубернатора Свердловской области Владимира Тунгусова, может вернуться в мэрию Екатеринбурга. По словам инсайдеров, Белышев — один из претендентов на кресло замглавы города по вопросам капстроительства, которое освободится в ближайшее время. При этом часть собеседников, сомневаясь в возможности такого сценария, отмечает, что Белышев и без того чувствует себя неплохо — по слухам, экс-чиновник успешно занимается недвижимостью.

Здание главка МЧС осталось без пожарной сигнализации

Фото: Александр Мамаев © URA.RU

Злые языки говорят, что в новом здании главка МЧС по Свердловской области не работает пожарная сигнализация. Инсайдеры сообщают об этом с плохо скрываемой иронией. Они вспоминают не только специфику учреждения, но и тесные связи начальника управления с организацией, которая устанавливает сигнализации. «Сапожник без сапог», — резюмируют злословцы.

Владелец «Маяка» спрятался от хейтеров

Говорят, что шумиха вокруг сноса здания ПРОМЭКТа в Екатеринбурге заставила владельца компании «Маяк» Владимира Конькова сменить номер мобильного телефона, которым он пользовался все последние годы. Конькову постоянно звонили журналисты, просившее прокомментировать ситуацию. Это вывело главу «Маяка» из себя, и он отключил «засвеченный» номер. Теперь при звонке на него абоненту сообщают, что номер в базе не значится.

Объединение свердловских СМИ продолжится

Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Сплетники не исключают, что объединение телевизионных государственных каналов, произошедшее в начале года, будет дополнено созданием полноценного холдинга с присоединением к нему и «Областной газеты». «В предвыборный год необходимо наращивать тираж, а нынешнее руководство пока с этой задачей не справляется», — объясняют слухачи.

Инсайды представляют собой оценочные суждения, мнения, убеждения, предположения читателей по вопросам, представляющим всеобщий интерес. Мы не публикуем или же редактируем инсайды, которые носят оскорбительный характер.