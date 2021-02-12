Путин меняет отношение к коронавирусу в России

Россиянам важны не только вакцины, но и новые способы лечения ковида Фото: Алексей_Гайнов © URA.RU

Президент РФ Владимир Путин открыл новую историю успеха в российской медицине, чтобы продемонстрировать населению приближающуюся победу над ковидом. Для власти это важный инструмент, ведь новостями об отечественных вакцинах россиян уже не удивить, а повестку захлестнула волна негативных сообщений о смертоносности инфекции, считают собеседники URA.RU в политтусовке.

12 февраля Владимир Путин в Кремле принял главу Национального медицинского исследовательского центра эндокринологии Ивана Дедова, чтобы поздравить его с 80-летием. Президент констатировал, что академику удалось добиться в своем направлении «выдающихся результатов». «Я посмотрел, за последние три года под вашим руководством подготовлено 1,5 тысячи врачей, сотни ординаторов, аспирантов, кандидатов наук, докторов наук. Удивительно! У вас целая школа», — восхитился Путин.

Владимир Путин принял Ивана Дедова лично в Кремле Фото: Kremlin.ru

У Дедова же был еще один повод порадовать президента. Он рассказал Путину, что исследовательский центр разработал новый способ лечения коронавируса с первых дней заражения. Ученый особо подчеркнул, что этот вариант «наиболее эффективный», а затем погрузил Путина в смысл сделанного научного прорыва.

«Природа придумала удивительное совершенно спасение для всего животного мира, в том числе для человека, — это кортикостероиды, это гормон надпочечника, — рассказал ученый. — Когда вводишь кортикостероиды, они останавливают деление вирусов, и конечно, вот этот шторм — выброс цитокинов. А там уже легче, конечно, разбираться. Так что кортикостероиды — это первое место. Антикоагулянты — это чтобы не было тромбообразования, а там, естественно, окислители, аскорбинка, потому что она идет на построение гормонов надпочечника, и так далее. Мы получаем действительно очень хорошие результаты в этом отношении».

Академик рассказал президенту о научном прорыве в лечении ковида Фото: Kremlin.ru

Академик подчеркнул, что страна «имеет совершенно уникальные результаты борьбы с COVID» благодаря россиянам, которые работают в «красной зоне», рискуя жизнью. Тема подвигов неожиданно вдохновила Дедова, говорившего ранее сложными терминами, на эмоциональное высказывание: «Это характерно для нас, Россия в этом отношении — это отдельная планета. Вы не раз говорили, это нас и держит. И вот этот дух исторический, который создавался на основе истории, культуры, его надо, безусловно, развивать». Путин в ответ вновь благодарил собеседника: «Иван Иванович, но это в значительной степени благодаря в том числе таким людям, как вы, ваши коллеги».

Важно, что президент Путин пригласил Дедова для разговора о достижениях в борьбе с коронавирусом на фоне новых данных о смертности россиян от инфекции в 2020 году, считает политолог Сергей Маркелов. Ранее Росстат сообщил, что избыточная смертность с апреля по 31 декабря составила 358 тысяч человек, а вице-премьер Татьяна Голикова признала, что показатель на 81% связан с коронавирусом. При этом ранее оперштаб по борьбе с ковидом сообщал, что за год в стране умерло от инфекции только 57 тысяч человек.

Своим выступлением президент разбавил негативную повестку Фото: Владимир Андреев © URA.RU

«Любые события, связанные с какими-то новыми сведениями о COVID, идеями, препаратами, становятся политикой. Это необходимо для выстраивания информационной конструкции о том, что власть держит все под контролем, а россияне — самые защищенные от ковида. Президент дал обществу контрсигнал, позволяющий разбавить негативную повестку», — сказал Маркелов URA.RU.

Политолог отметил, что последние месяцы таким же инструментом были сообщения об успехах отечественной вакцины от коронавируса. К примеру, на прошедшем 10 февраля совещании с правительством РФ президент отметил позитивную публикацию о «Спутнике V» во французском журнале Lancet. По мнению Маркелова, у власти есть необходимость в новых позитивных поводах, поскольку «вакциной уже никого не удивить». Аналогично высказался политолог Дмитрий Солонников: «Тема с вакциной уже почти отыграна».

Кроме того, в обществе до сих наблюдается неоднозначное отношение к отечественным прививкам, заметил директор «Левада-центра» Лев Гудков (в декабре 2020-го опрос организации показал, что 58% россиян не готовы поставить российскую вакцину): «Нужно продемонстрировать россиянам какие-то шансы на победу над эпидемией. Люди не сильно верят статистике по заболеваемости, не сильно верят власти, думая, что она занимается демагогией. Путину поэтому необходимо демонстрировать новые достижения».

Другие причины для презентации нового способа борьбы с коронавирусом видит политолог Илья Гращенков. По его мнению, таким образом власть готовит общество к снятию ограничений от COVID. «Когда объявят о снятии карантинных мер непонятно. Но, очевидно, к этому идет подготовка: регионы начали отказываться от масок, [глава Роспотребнадзора Анна] Попова заявила о возможном ослаблении мер в мае. Но снятия ограничений нужно обосновать, нужно показать, что кроме вакцин есть и методы лечения инфекции. Путин таким образом продемонстрировал, что все элементы „пазла“ собраны», — считает собеседник URA.RU.