По заявлению чеченского экс-прокурора создается опасный прецедент

Если решение суда устоит — пострадает свобода слова: любое СМИ можно будет закрыть, присудив многомиллионную компенсацию морального вреда Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

В Чечне состоится уникальный судебный процесс, который повлияет на судьбу всех российских СМИ. Районный суд республики взыскал с URA.RU беспрецедентную сумму в качестве компенсации морального вреда — 15 млн рублей. Юристы агентства подали апелляцию — Верховный суд Чечни рассмотрит ее 18 февраля. Если решение устроит, эти деньги получит экс-прокурор Мурат Залзаев, сын экс-главы Пенсионного фонда республики, а в России появится новый инструмент борьбы со СМИ — закрытие через банкротство.

Авария с погибшими

Мужчина и женщина, ехавшие в «Ладе-Приора», погибли от травм и ожогов (машина взорвалась) Скриншот: видео на telegram-канале Mash

Публикация, ставшая предметом судебного разбирательства URA.RU с экс-прокурором, была посвящена аварии, произошедшей 26 августа 2017 года в Грозном. Столкнулись Toyota Camry, за рулем которой находился заместитель прокурора Урус-Мартановского района республики Мурат Залзаев, и LADA Priora.

Двое ехавших в «Ладе» людей скончались от травм и ожогов (автомобиль взорвался). Залзаев с черепно-мозговой травмой был доставлен в больницу. URA.RU написало эту новость на основе информации telegram-канала Mash, опубликовавшем видео с места аварии, и сообщения Russia Today, которое ссылалось на Управление МЧС Чечни.

В ходе следствия было установлено, что Залзаев не виновен в аварии — виноват погибший водитель «Лады» Аслан Алиев. Однако этого URA.RU и не утверждало, только сообщив о факте ДТП. После прекращения уголовного дела экс-прокурор обратился с иском в суд: потребовал признать опубликованные URA.RU сведения не соответствующими действительности и взыскать с «Сибирско-Уральской медиакомпании» (учредителя СМИ) 24 млн рублей морального вреда (из расчета по 60 тысяч рублей за 339 дней нахождения новости на сайте URA.RU).

Самая большая компенсация морального вреда в России

Суд удовлетворил требования экс-прокурора, снизив лишь размер морального ущерба до 15 миллионов. По мнению опрошенных URA.RU экспертов, сумма беспрецедентна.

«Это прецедент: в России еще никогда не взыскивались подобные суммы в качестве компенсации морального вреда со средства массовой информации», — говорит руководитель адвокатского бюро «Бабиков и партнеры» Павел Бабиков.

Текст оспариваемой новости Скриншот: URA.RU

«Взыскивать 15 млн рублей со СМИ — это как минимум что-то странное, — заявил агентству Управделами Союза журналистов России, глава секретариата Денис Токарский. — Сумма гигантская!»

По словам старшего юриста «Центра защиты прав СМИ» Светланы Кузевановой, обычно в судах взыскиваемая сумма морального вреда колеблется от 10 до 30 тысяч рублей. «Практика должна быть единообразной, и миллионная сумма морального вреда, в то время как в схожих спорах суммы не достигают и 50 тысяч рублей, не свидетельствует о справедливом решении», — говорит правозащитник.

По мнению экспертов, подобная практика (взыскивать такие суммы со СМИ) приведет к их разорению. Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

По мнению экспертов, если решение по делу «Залзаев против URA.RU» устоит в последующих инстанциях, это создает очень опасный прецедент. Теперь любой, кто докажет, что о нем были опубликованы недостоверные сведения, сможет по решению суда закрыть неугодное ему СМИ: для многих редакций взыскание такой суммы означает банкротство.

«Разорение редакции точно не должно быть целью подобного судебного разбирательства: на практике отработаны механизмы вполне эффективного восстановления репутации, и финансовая смерть издания не является одним из них», — отмечает Кузеванова. Бабиков добавляет, что средняя зарплата в Чечне за 2019 года составила 27651,5 рублей в месяц (по данным ИА «Грозный Информ»).

Если решение суда останется в силе, экс-прокурор получит 542 месячные зарплаты.

Дело рассматривалось в родном суде прокурора

Кроме гигантской суммы иска не менее интересны и детали принятия этого решения. Его вынес Урус-Мартановский городской суд Чеченской Республики — тот самый, в котором экс-прокурор Залзаев много лет проработал гособвинителем. В 2018 году производство по делу «Залзаев против URA.RU» принял местный судья Александр Дубков. При том, что по общим правилам гражданского судопроизводства, все иски (в том числе о защите чести и достоинства) подаются по месту нахождения ответчика (статья 28 ГПК РФ).

Toyota Camry экс-зампрокурора тоже перевернулась после ДТП: его самого доставили в больницу с травмой головы Скриншот: с видео в telegram-канале Mash

Юристы URA.RU с самого начала обращали внимание на это обстоятельство, требуя рассмотрения дела в Екатеринбурге, однако чеченский суд отказал в этом. Зато появилось заявление Залзаева об увеличении исковых требований: он потребовал признать незаконным использование в материале URA.RU его персональных данных. Несложно предположить, зачем это было сделано: в гражданско-процессуальном кодексе есть лишь несколько исключений, когда можно рассматривать иск по месту жительства истца. Одно из них — персональные данные.

«Увеличивая исковые требования в части защиты персональных данных, истец действовал недобросовестно, — говорится в жалобе адвоката Павла Бабикова на решение. — Поскольку преследовал цель сохранения незаконной подсудности, а не защиту своих персональных данных, так как он осознавал, что является публичным лицом». К слову, впоследствии суд отклонил претензии Залзаева по поводу публикации персональных данных, указывая, что они были получены из официальных источников.

Но, главное, судья Урус-Мартановского суда Александр Дубков изначально не имел права принимать данное дело к производству, и сделал это, нарушив гражданско-процессуальный кодекс РФ, отмечает защита агентства.

URA.RU направило запрос об оценке законности действий судьи Дубкова председателю Урус-Мартановского городского суда Чеченской Республики Сулейману Дадаеву — ответ к моменту публикации не поступил.

Резонанс

Юристы URA.RU подготовили и направили в Верховный суд Чеченской республики апелляционную жалобу. В ней приведены доводы, касающиеся и гигантской суммы иска, и нарушения судьей правил подсудности. Указывают адвокаты и на ряд других спорных моментов.

Исход дела «Залзаев против URA.RU» будет иметь значения для всех российских СМИ Фото: Анастасия Яковлева free © URA.RU

Например, в новости URA.RU сообщалось о проводимой силовиками проверке по факту аварии, а значит слова о виновности Залзаева в ДТП — не более, чем версия. Не доказан в суде и тот факт, что публикация URA.RU нанесла вред здоровью экс-прокурора. Между тем, делом «Залзаев против URA.RU» заинтересовались в федеральных структурах — к расследованию готов подключиться «Центр защиты прав СМИ», «Союз журналистов России» и депутаты Госдумы.

«Если это была перепечатка, и в ней содержалась ссылка, то СМИ по закону не несет ответственности. Я рекомендую URA.RU обратиться на мое имя и в адрес Союза журналистов России — мы изучим ситуацию, в том числе в профильном комитете Госдумы. Вмешательство в судебную деятельность не допускается, но речь о процессе в отношении СМИ, и важно понимать, насколько доводы сторон обоснованы», — заявил URA.RU депутат Госдумы Александр Хинштейн.

«Чем я хуже Пригожина?»

URA.RU удалось дозвониться и пообщаться с главным героем истории — заместителем прокурора Урус-Мартановского района Чечни Муратом Залзаевым. Теперь уже бывшим — за время разбирательств он уволился из органов прокуратуры. По его словам, виновата в этом новость агентства. «Вы понимаете, что такой публикацией вы мне карьеру испортили, которая очень хорошо складывалась, и на всю жизнь перекрыли дорогу в другие органы?» — сказал Залзаев.

По его словам, прямых претензий к нему со стороны начальства не было — уйти в отставку вынудила сама ситуация.

«Вы же знаете, как у нас увольняются по собственному желанию? Юридически ко мне вопросов не было, но у обывателя же возникают мысли: «все зарешали, прокурор виноват».

Напрямую мне ничего сказано не было, но отношение, когда мне впаяли неполное служебное соответствие за отсутствие страховки (ОСАГО) в данном ДТП и начались проверки… Хотя там очевидная вина другого водителя: я еду по главной дороге, и меня со второстепенной сносят. Других версий не было», — рассказал экс-прокурор.

Отец экс-прокурора — Замбек Залзаев, бывший первый заместитель председателя Народного собрания Чеченской Республики (на фото справа) Фото: Мугаев Рустам/ТАСС

Сумму компенсации экс-прокурор вовсе не считает большой. «Пригожин взыскал с Навального более 80 млн — чем я хуже Пригожина? (иск Пригожина был не к СМИ, а к Алексею Навальному, ФБК и Любови Соболь — прим. ред.). Это же не закон — это практика, она меняется. Я считаю, что сумма еще и занижена, так как благодаря этой публикации мое доброе имя случайно или специально было втоптано в грязь. Если забить в поисковик „Мурат Залзаев“ — первой раньше выскакивала публикация URA.RU (а сейчас — агрегаторы со ссылкой на URA.RU) о том, что я погубил трех человек», — говорит Залзаев.

Критику по поводу того, что решение в его пользу выносилось в суде, где он много лет проработал гособвинителем, экс-прокурор отмечает: «С точки зрения здравого смысла, если считать, что меня там все знают и решения могут выноситься в мою пользу, то тогда необходимо оправдать и реабилитировать кучу заключенных, по которым вынесены обвинительные приговоры с моим участием». В ходе разговора он подтвердил, что является сыном Замбека Залзаева (руководителя Пенсионного фонда в правительствах Дудаева, Яндарбиева и Масхадова, бывшего первого заместителя председателя Народного собрания Чеченской Республики). «Все верно», — заявил агентству экс-прокурор.

URA.RU будет следить за дальнейшим развитием ситуации.