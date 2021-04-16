Запущен сценарий освобождения опального отца Сергия

Ситуация с отцом Сергием давно находится под пристальным вниманием администрации президента, убеждены источники Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

статья из сюжета Дело отца Сергия

Штурм Среднеуральского женского монастыря, начавшийся под утро 14 апреля, запустил сценарий по освобождению опального отца Сергия из СИЗО. Как сообщили источники URA.RU, ситуация с бывшим схимонахом находится под полным контролем федеральных властей. При этом есть два варианта развития событий. Один из них: передача монастырского имущества екатеринбургской епархии станет залогом освобождения арестанта. По другому — раскольнику продлят арест, и для этого будет причина.

В зачистке Среднеуральского женского монастыря были задействованы больше ста сотрудников Федеральной службы судебных приставов и Росгвардии. На рассвете силовики вошли на территорию обители, вскрыли двери храмов с помощью болгарки и вывели монахинь за периметр. По решению суда, теперь там должна пройти экспертиза — Екатеринбургская епархия просит признать право собственности на постройки в монастыре.

Штурм разгоняли силовики и представители епархии Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

После фактической передачи монастыря в собственность епархии Сергия могут отпустить из СИЗО уже 28 мая, сказал URA.RU источник, знакомый с ходом дела. «Решен длительный экономический спор. В монастырь будет назначен лояльный священник, лишившийся трибуны и формального статуса Сергий перестанет быть раздражающим фактором для РПЦ», — сообщил инсайдер. Другой собеседник заметил, что даже в случае освобождения экс-клирик не сможет молиться в храме, так как является для Русской православной церкви раскольником: «Ему придется пройти процедуру возвращения в веру: покаяться и принять епитимью (церковное наказание за грехи — прим. ред.)».

Сергию предъявлены обвинения по трем уголовным статьям: о склонении несовершеннолетних к суициду, о нарушении права на свободу совести и вероисповеданий и о самоуправстве. Басманный районный суд Москвы арестовал бывшего монаха до 28 мая. Собеседник URA.RU в адвокатских кругах пояснил, что Сергию могут изменить меру пресечения в силу разных обстоятельств: «Это может быть подписка о невыезде, может быть домашний арест — все зависит от следствия».

На освобождении Сергия может настоять Кремль — все операции в Среднеуральском монастыре согласованы и вручную управляются Москвой, рассказали URA.RU два источника в федеральной власти.

«Мероприятия по Сергию координируют сотрудники администрации президента РФ, притом именно московского офиса, а не полпредства, — уточнил один из собеседников агентства.

— Они регулярно прилетают на Урал в командировки, проводят совещания».

В самом регионе от проработки решений по Сергию отодвинуты две знаковые фигуры — вице-губернатор Свердловской области Сергей Бидонько, курирующий внутреннюю политику, и митрополит Екатеринбургский Евгений (Кульберг). «Они не участвуют в принятии решений, им доверено только исполнение этих решений. И оба этим довольны», — подчеркнул инсайдер. Бидонько в разговоре с URA.RU отверг эту версию, отметив, что «все решения по Сергию принимает суд». Дозвониться до главы отдела епархии по взаимодействию со СМИ, протоиерея Максима Миняйло агентству не удалось — его телефон оказался выключен.

В окружении отца Сергия не верят в его освобождение Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Давние соратники Сергия не верят в его освобождение, сообщил URA.RU собеседник в ближнем кругу экс-клирика. По его словам, монахи уже начали подыскивать новые обители. «Уходит даже иеромонах Иоанн, служивший с Сергием со дня основания монастыря», — поделился собеседник агентства. Сам Иоанн отказался комментировать эту тему.

Оппоненты Сергия неоднократно обвиняли его в экстремистских взглядах — например, за высказывания антисемитского толка. В том числе поэтому его освобождение из СИЗО может быть опасно, считает исследователь современного религиозного сектантства, профессор Александр Дворкин. «Покуда он был священником, за ним был авторитет всей церкви. Когда он вещал, люди, особенно социально незащищенные, обиженные, начинали верить этой ерунде. Все это внушало людям доверие, люди воспринимали эти идеи, что вело и будет вести к росту социальной напряженности, которая опасна. Он играл роль провокатора», — пояснил URA.RU Дворкин.

Епархия ничего не знает о возможном освобождении Сергия, заявил URA.RU представитель Екатеринбургской епархии отец Дмитрий Блинов, проводивший переговоры с жителями Среднеуральского монастыря. По словам священника, зачистка обители и отпуск Сергия из СИЗО — не связанные вещи. «Служб в ближайшее время здесь не будет. Если монастырь будет передан [епархии], прихожане смогут сюда приходить», — сказал отец Дмитрий.

Защита Сергия не комментирует ночные действия силовиков в Среднеуральском монастыре, сказал URA.RU адвокат бывшего схимонаха Павел Бабиков. «Единственное, что мы можем сказать, что отец Сергий не виновен в инкриминируемых ему деяниях. Его вина не доказана, и мы собрали достаточное аргументов в пользу невиновности нашего подзащитного», — выразил свою позицию Бабиков.