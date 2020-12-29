Отцу Сергию предъявили обвинение в склонении детей к самоубийству

Экс-священнику Сергию (Романову) предъявлено обвинение в склонении несовершеннолетнего к суициду. Уголовное дело возбуждено по части третьей 110.1 УК РФ. Об этом сообщается в постановлении о привлечении в качестве обвиняемого, которое есть в распоряжении URA.RU.
«Привлечь Романова в качестве обвиняемого по делу, предъявив ему обвинение в совершении преступлений, предусмотренных подпунктами части третьей статьи 110.1 УК РФ», — говорится в документе. Кроме этой статьи Романов обвиняется в совершении преступлений по третьей части статьи 148 (нарушение права на свободу совести и вероисповеданий) и первой части статьи 330 (самоуправство).
«Схимонаху Сергию предъявили обвинение. Дело возбуждено и расследуется вторым отделом по расследованию особо важных дел СКР России», — пишет «
Сергия задержали в ночь с 28 на 29 декабря в Среднеуральском женском монастыре. Силовики провели операцию по штурму объекта. Сергия в одном ботинке доставили в здание СК в Екатеринбурге. Позднее его конвоировали в аэропорт Кольцово для перевозки в Москву.
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