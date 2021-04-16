Инсайды ХМАО: кто крышует мэра

Весна-2021. Новая реальность Коллаж: URA.RU

Мэр Сургута Андрей Филатов обзавелся надежным защитником в окружной прокуратуре. Но пока вообще не понятно, поможет ли ему это на другом фронте работ, ведь именно он отвечает за победу на выборах в Госдуму вице-губернатора ХМАО Вадима Шувалова. А поддержка силовиков не помешала бы мэру Сургутского района. вокруг которого снова сгущаются тучи. Еще в «Инсайдах»: мэры не знают, как обеспечить «Единой России» нужные цифры, а трещина в дороге может стоить карьеры крупного чиновнику из правительства.

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Города ХМАО ждет масштабная перестройка

По данным инсайдеров в правительстве ХМАО, губернатор Наталья Комарова всерьез задумалась о кардинальной смене облика югорских городов. В деталях план главы региона, разумеется, пока никому не известен, но наблюдатели уже начали делать первые выводы. Согласно им, густонаселенные муниципалитеты более не смогут выглядеть, как рабочие поселки с типичной застройкой, актуальной еще в 70-х годах прошлого века. Города должны перестраиваться и планироваться с учетом современных требований архитектурного и ландшафтного дизайна, необходимости создания общественных, торговых и рекреационных зон.

«Региональный стандарт развития городов и поселков, о котором сейчас говорит Комарова станет настоящим бичом для мэров. Им придется полностью пересмотреть привычные подходы к строительной отрасли, по-другому планировать освоение новых пространств. Из этой же оперы — пилотный проект реновации, который зачистит центры от советских панельных развалюх. Нужные корректировки и условия пропишут в строительных программах, так что игнорировать в том числе эстетический момент более не получится», — объясняет собеседник, посвященный в планы Натальи Комаровой.

У Шипилова появился советник из ФСБ

Фото: Александр Кулаковский © URA.RU

Сургутские инсайдеры рассказывают, что в местной мэрии на этой неделе был замечен странный человек, представившийся представителем ФСБ. Как говорят, он активно интересовался городскими раскладами, а также добавил, что будет отвечать за вопросы безопасности, как на предстоящих выборах, так и в целом в политической жизни региона.

«Его уже успели пробить. Он действительно служил в ФСБ, но сейчас закреплен в качестве внештатного сотрудника за блоком внутренней политики правительства. Консультирует и работает по задачам от первого заместителя губернатора Алексея Шипилова. Визит в Сургут скорее всего был ознакомительным. Вскоре видимо появится и в других муниципалитетах», — говорит один из очевидцев встречи.

Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Мэров удивили требования «Единой России»

По слухам, мэров в ХМАО неприятно удивили требования координаторов выборов, определивших нижний порог поддержки «Единой России» на выборах в Думу ХМАО. «Минимум, что должны дать муниципалитеты — 45%. Это позволит сформировать в Думе парламентское большинство, что дать возможность партии принимать любые решения не оглядываясь на мнение других фракций. Кажется, что процент не очень большой, но ведь и его нужно дать, а заодно и явку высокую показать! И теперь перед мэрами стоит задача: привести людей на избирательные участки, да еще и объяснить им за кого нужно голосовать, учитывая, что выборы в Думу ХМАО — не самое популярное в регионе мероприятие», — рассказывает слухач.

Ряд согласованных мэрами кандидатов не допустят до выборов

По данным инсайдеров внутри «Единой России», региональный штаб по подготовке к выборам практически завершил серию социологических исследований по оценке будущих кандидатов. Замеры проводились по всем уровням — в Государственную Думу, окружную, тюменскую областную, а также по муниципалитетам. По неофициальным данным, среди кандидатов есть те, на выдвижении которых настаивают власти на местах, однако данные социологии показывают неудовлетворительные рейтинги. Таковые, рассказывают собеседники, будут заменены еще на предварительном голосовании.…, а участникам праймериз «Единой России» запретили принудительную мобилизацию

Также инсайдеры обсуждают последние вводные, выданные руководством партии в Югре относительно подготовки к весенним праймериз. Говорят, что всем желающим поучаствовать в процедуре предварительного голосования придется изрядно поработать над созданием собственного пула сторонников. Ключевое условие: эти люди должны реально поддерживать кандидата, а не делать это из-под палки. Никакой системной помощи, исходящей от вертикали власти, в этом вопросе оказываться не будет.

«Про принудительную мобилизацию вообще стоит забыть. Если, например, коллектив школы или больницы действительно верит и поддерживает своего руководителя — придут и проголосуют. Если нет — это показатель, что такой человек на выборы не пойдет. За любые репрессии и меры принуждения будут беспощадно бить по рукам», — делится последними сведениями один из членов «партии власти» в Югре.

Карьера главного дорожника ХМАО под угрозой

Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

По слухам, за дорогу между поселками Унъюган и Коммунистический, вдоль которой пошла гигантская трещина, головой и должностью будет отвечать директор департамента дорожного хозяйства и транспорта ХМАО Константин Гребешок. «Это был знаковый проект для властей, ценой почти 5 млрд рублей, а когда с ним случилось то, что случилось, подключаться к оперативным решением пришлось губернатору ХМАО Наталье Комаровой», — сказал источник. Ремонт дороги будет осуществляться за счет подрядчика, однако добиться исполнения работ в срок поручено якобы лично Гребешку.

Лидеру фракции единороссов в Думе ХМАО выдумали новый статус

Фото: Александр Кулаковский © URA.RU

В кулуарах региональной Думы поговаривают, что главе фракции «Единой Росси» Наталье Западновой якобы предложили стать куратором выборов в Госдуму на западе ХМАО. «Это, конечно, ерунда. Никакого куратора в этой части региона не требуется, всем будут заниматься напрямую из Ханты-Мансийска. Слухи такие появились на фоне новостей о том, что куратором выборов на востоке стал мэр Сургута Андрей Филатов и сплетники тут же начали искать того, кто будет иметь аналогичный функционал в другой части ХМАО», — уверенно заявляет информированный собеседник. Он же напоминает, что на востоке региона, в отличие от запада, все предсказуемо. «Павел Завальный (действующий депутат Государственной Думы от ХМАО — ред.) с вероятностью 99% будет переизбран. В этом почти нет сомнений», — считает источник. «Никакого особого кураторства там не требуется», — заключает он же.

Глава Сургута обеспечил себе прокурорскую «крышу»

В политтусовке обсуждают прозорливость главы Сургута Андрея Филатова в его кадровых решениях. Помимо вице-мэра Артема Кириленко, тесно связанного с компанией «Сургутнефтегаз», на должность зама по безопасности Филатов назначил экс-прокурора Лангепаса Сергея Горобченко. «Бывшие работники надзорных и силовых ведомств часто занимают руководящие посты в муниципальных администрациях. Но у Горобченко, помимо всего прочего, брат работает заместителем окружного прокурора. Так что Филатов таким кадровым решением, можно сказать, обеспечил себе надежную „крышу“ в силовых структурах», — уверены слухмейкеры.

Жердев набрал обязательств и вынужден блефовать

Совсем не так хорошо устроился, как можно было бы подумать, исходя из «тихой» должности в «Газпром Трансгаз Сургут», бывший заместитель главы Сургута Алексей Жердев. Условием его трудоустройства, по словам знающих инсайдеров, которое Жердеву обозначил новый глава города Андрей Филатов, было буквально следующее: «Сидеть тихо, и чтобы даже уши не торчали». Однако, якобы из-за многочисленных обязательств перед держателями муниципальных контрактов, Жердев был вынужден нарушить договоренности с градоначальником.

Сургутские чиновники судорожно мониторят сайт администрации Лангепаса

Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Поговаривают, что самым популярным интернет-порталом для чиновников мэрии Сургута стал сайт администрации Лангепаса. После того, как на этой неделе было объявлено о новых кадровых назначениях, муниципальные служащие начали пристально изучать структуру муниципальных органов власти этого города. «Чиновники продолжают гадать, кого еще может сменить мэр Андрей Филатов. Так что на всякий случай пытаются проанализировать, кто занимает аналогичные посты в администрации Лангепаса, чтобы сравнить свои сильные и слабые стороны с потенциальными конкурентами», — обсуждают сплетники.

Конфликт бизнесмена в Сургутском районе угрожает его мэру

Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Слухачи рассказывает, что конфликт между предпринимателем Евгением Городиловым и мэриями Лянтора и Белого яра, может стоит мэру Сургутского района должности. «Городилов занимается уборкой снега с улиц. С ним расторгли контракты в Лянторе и в Белом Яре, но он сумел доказать свою правоту в суде и его восстановили в правах. Поговаривают, что глава Сургутского района Андрей Трубецкой был в ярости от такого решения суда, ведь, по слухам, Городилов — его личный враг, так как является сторонником „Справедливой России“. Еще говорят, что распоряжение по „выдавливанию“ Городилова была как раз отдано Трубецким», — делится мнением слухач. По мнению другого собеседника агентства, но уже из силовых структур, конфликт может иметь и еще более неприятное продолжение: «на главу Белого Яра уже возбуждено уголовное дело как раз из-за незаконного расторжения контракта с Городиловым и если она где-нибудь на допросе скажет, что соответствующее указание она получила от Трубецкого… даже представить страшно, какие последствия могут быть», — заключает спикер.

Главу ТИК Сургута уговорили остаться

Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Говорят, что председатель ТИК Сургуте Светлана Гаранина хоть и продлила свои полномочия, но планирует после осенней выборной кампании покинуть свой пост и уйти на заслуженный отдых. «Вообще срок ее полномочий заканчивается 25 апреля, однако Гаранину попросили провести последний сезон из-за ее опыта. Она курировала самые масштабные выборы в сентябре 2016 года и голосование за поправки в конституцию», — сказал источник. Он же добавил, что уход Гараниной так сильно мог повлиять на организацию выборов в крупнейшем городе ХМАО, что когда о ее уходе узнали в Ханты-Мансийске, ей пообещали хорошие бонусы при выходе на пенсию, лишь бы удержать ее от ухода.

Выборы в думу Нижневартовска могут стать рекордными

По слухам, количество желающих стать депутатами думы Нижневартовска в этом году может побить все рекорды. «Желающих может быть больше двухсот человек. А что? Процедура простая — неси документы и все. Но проблема в том, что эти документы потом нужно проверять, а это делают люди, а не машины. Конечно, большая часть желающих будет отсеяна еще на первых этапах, но уже сейчас понятно, что дума обновится достаточно сильно — старые депутаты уходят, их места занимают новые. Также и избирательные кампании сейчас вести проще стало молодым кандидатам — в соцсетями они обращаются лучше, чем их более опытные в политике, но менее подкованные технически конкуренты», — говорит инсайдер.

Противники мэра Тихонова придумали повод очернить его подчиненного

Фото: Александр Кулаковский © URA.RU

Поговаривают, что после случая с ребенком, который провалился в лужу кипятка в Нижневартовске, противники действующей власти Нижневартовска попытались задеть и поставить под сомнения профпригодность заместителя главы города Ирины Воликовской. Мол, она получила свое место из-за очень выгодной сделки, к которой была привлечена чиновница.

«Воликовская — очень хороший специалист и умелый управленец. То, что она до этого работала в департаменте ЖКХ, а сейчас возглавляет социальный блок города — ничего не значит. Попытка поставить под сомнение ее профпригодность выглядела уж больно слабо», — считает инсайдер.

Инсайды представляют собой оценочные суждения, мнения, убеждения, предположения читателей по вопросам, представляющим всеобщий интерес. Мы не публикуем и не редактируем инсайды, которые носят оскорбительный характер.