Челябинские инсайды: депутаты подрались в банке

Весна-2021. Новая реальность Коллаж: URA.RU

Челябинские элиты удивлены тем, что за последние пару недель в области не было ни одного громкого уголовного дела о коррупции. Все почти привыкли, что при новом генерале ФСБ Дмитрии Иванове это происходит раз, а то два в неделю. Знающие люди утверждают, что пауза продлится недолго, а за кем-то придут уже во второй раз. Тем временем губернатор Алексей Текслер дал особые вводные по предстоящему лету, в «Единой России» учат выступать без бумажек, а в Челябинске обсуждают драку депутатов.

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Текслер отчитал трех мэров

Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Инсайдеры сообщают, что на недавнем совещании с главами губернатор Алексей Текслер жестко отчитал трех мэров: Григория Тонких (Миасс), Светлану Виноградову (чебаркуль) и Сергея Айбулатова (Верхнеуральский район). Выяснилось, что в этих муниципалитетах проваливается инициативное бюджетирование. Речь идет об учете мнения населения при выборе проектов, на которые власти собираются потратить деньги.

«Оказалось что в этих трех территориях эта тема никак не пиарится, — рассказал инсайдер. — На сайтах администраций нет релизов, в местные СМИ темы не спускаются и население, по сути, не знает о столь важном деле». Тонких, Виноградовой и Айбулатову даны строгие указания исправить ситуацию как можно быстрее. Говорят, что Айбулатов чуть позже сумел оправдаться. Мол, его пресс-секретарь был в отпуске и Верхнеуральский район просто не смог отчитаться перед областью.

Губернатор дал команду готовиться к нашествию туристов

Говорят, что губернатор Алексей Текслер дал особые вводные по наступающему сезону отпусков. «Все идет к тому, что лето опять придется проводить в России, — напоминает инсайдер. — Поэтому надо воспользоваться шансом и развивать внутренний туризм, готовиться к гостям со всей России, поэтому сервис должен быть безупречным». А заодно Текслер велел особенно жестко поступать с теми бизнесменами, что незаконно перекрывают свободный доступ к озерам. По его поручению минэкологии уже начало проводить проверки и дана команда облагать нарушителей максимальными штрафами. Отвечать за это будет замминистра экологии региона Виталий Безруков, наживший прошлым летом из-за таких проверок немало врагов.

Алиев присматривает за Челябинском?

Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Несмотря на то, что управляющий директор Экспертного института социальных исследований (ЭИСИ) Фирдус Алиев теперь отвечает за выборы в Пермском крае, он продолжает, хотя и редко, появляться в Челябинске. «С челябинскими выборами в Госдуму это никак не связано, — говорит инсайдер. — Он курировал кампанию на выборах в ЗСО, которая завершилась в сентябре, и с тех пор никаких заседаний в Челябинске не проводит. По Госдуме ему бумаг не шлют. А его приезды в Челябинск и встречи с губернатором Алексеем Текслером связаны с работой Алиева в ЭИСИ, на базе которого реализуются некоторые проекты. За челябинскую кампанию отвечают только местные технологи, Алексей Ширинкин и Василий Зорин».

На Южном Урале поймали террористов

Прошедшие закрытые совещания стали холодным душем для чиновников, искренне считающих Челябинскую область оплотом межнационального мира и спокойствия. «Оказалось, только по итогам первого квартала в регионе расследуются уголовные дела в отношении сразу девяти южноуральцев, подозреваемых в причастности к терроризму. Из них трое пока недоступны — поскольку воюют в Сирии на стороне террористов. Еще четверо уже ждут приговора суда. В том числе трое сторонников запрещенной в РФ организации „Хизб-ут-Тахрир аль-Ислами“ попались оперативникам челябинского УФСБ не только на пропаганде терроризма, но и на вовлечении в него новых адептов», — сообщил инсайдер. Официально вся информация засекречена, за утечку в СМИ грозят карами.

Челябинское метро под угрозой обрушения

Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Вслед за международным аэропортом, где был задержан директор Алексей Осипов, под прицелом силовиков оказался другой стратегически важный объект Челябинска — недостроенный метрополитен. «Горожане про него уже не вспоминают, чиновники и бизнесмены ежегодно решают, кому осваивать очередные десятки миллионов. А временные опорные конструкции на недостроенных станциях и переходах износились так, что угроза обрушения сводов и частичного затопления имеющихся полостей уже вполне реальна. Тем более, гидроизоляция тоннелей, по имеющимся данным, не слишком соответствует проекту. В итоге в будущее метро не раз проникала вода в количествах, достаточных для размывания грунтов. Удивляет не то, что ситуация заинтересовала региональное УФСБ — а то, что это не произошло раньше», — рассказал инсайдер.

Депутата могут вернуть в СИЗО

В Челябинске удивились тому, что прокуратура не стала оспаривать решение областного суда, отпустившего из СИЗО под домашний арест депутата заксобрания Армана Аракеляна, обвиняемого в даче взятки представителям Росавтодора. «В прокуратуре ждут нового уголовного дела в отношении Аракеляна, по еще одному эпизоду, — рассказывают источники. — На этот раз речь идет якобы о взятке в 500 тысяч рублей, которые депутат мог дать чиновникам». По слухам, если дело будет возбуждено, за Аракеляном придут домой и снова отправят в СИЗО.

Вице-мэра раскручивают на новые эпизоды

Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

В Челябинске также активно обсуждают продление срока содержания под стражей вице-мэра Олега Извекова, обвиняемого в получении взятки. «Почему-то все думали, что Извеков сотрудничает со следствием, признает вину и за этого его отпустят под домашний арест, — говорят в кулуарах. — А его оставили в СИЗО еще на три месяца». Как сообщают инсайдеры, в деле Извекова могут появиться новые эпизоды, причем речь идет о небольших суммах, но эпизодов больше десятка. «Все это надо оформлять, заводить дело по каждому эпизоду, — говорят источники. — Извековым занялись всерьез. Так что придется посидеть».

Москвичи позарились на челябинских птиц

В кулуарах активно обсуждают версию, что кто-то очень заинтересован в том, чтобы во главе будущего управления Россельхознадзора по Челябинской и Курганской областям ни в коем случае не встал челябинец. «В этом заинтересованы крупные игроки на рынке птицеводства, — говорят в кулуарах. — Челябинская область занимает одно из ведущих мест в России по производству птицы. Не только свой регион полностью обеспечивает, но и соседей. А у конкурентов свои виды на челябинский рынок, и если новым управлением будет руководить „варяг“, то можно будет поджать через него местных производителей».

Курганскому чиновнику покупают квартиру в Челябинске

Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Процесс объединения управлений Россельхознадзора по Челябинской и Курганской областям может тянуться еще долго, но, по слухам, руководителю курганского ведомства Сергею Ватагину уже подобрали жилье в Челябинске. «Некие силы в Москве хлопочут, чтобы Ватагин возглавил объединенную структуру, — говорят источники. — Ему должны купить, если уже не купили, квартиру в Челябинске, так как именно в Челябинске будет головной офис на два региона». Между тем другие силы хлопочут за депутата Госдумы Виталия Литовченко, чтобы он после истечения срока полномочий, возглавил новое ведомство.

Первый зампрокурора слетал в Москву

В прокуратуре Челябинской области гадают, зачем летал в Москву первый заместитель руководителя ведомства Игорь Трошкин. «Его не было три дня, — говорят инсайдеры. — Вернулся и никому ничего не говорит». Теперь в прокуратуре гадают, связано ли это с возможным переводом Трошкина в другой регион. Его уже готовили на руководство одного из региональных ведомств, но смена руководства Генпрокуратуры РФ в январе прошлого года поставила эти планы на «стоп». «В мае в Челябинск должен приехать новый прокурор региона Карен Габриелян. Совершенно точно, он сменит всех своих замов, — говорят инсайдеры. — Вот Трошкин и хлопочет о новом месте».

Губернатору готовят жалобу

Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Говорят, на имя губернатора Алексея Текслера в скором времени будет подана жалоба, но не как главе региона, а как секретарю регионального отделения «Единой России». «Многие недовольны тем, что к праймериз по Металлургическому округу допустили депутата гордумы Александра Галкина и политтехнолога Сергея Жигалина, — говорят в кулуарах. — Галкин в свое время получил предупреждение за то, что работал на выборах в ЗСО на кандидата от „Справедливой России“ Дмитрия Ларина. Жигалин, кстати, был у Ларина политтехнологом, а сам в свое время активно пикетировал губернаторскую резиденцию от движения „СТОП ГОК“. А теперь оба рассчитывают на поддержку от ЕР».

Единороссам запретили читать по бумажке

Говорят, что членам «Единой России», которые заявились на праймериз для выборов в Госдуму в Челябинской области, запретили выступать, читая по бумажке. «Учитесь говорить свободно или учите речь наизусть, — говорят им. — Тренируйтесь дома, перед зеркалом. А то на праймериз просто потеряетесь». По слухам, для некоторых единороссов это требование показалось тяжелым.

Кандидатов отправили в интернет

Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Вице-спикеру челябинского ЗСО Владимиру Павлову, заявившемся на праймериз «Единой России» по Челябинскому округу к выборам в Госдуму дано жесткое указание начать работу в интернете. Такие же суровые вводные озвучили действующему депутату Госдумы Виталию Бахметьеву, который участвует в праймериз по Магнитогорскому округу. «Есть вводные из Москвы по работе с соцсетями, — говорят в кулуарах. — Кандидаты должны активничать в своих аккаунтах, общаться с избирателями, собирать предложения, отвечать на вопросы. Павлов и Бахметьев эту работу пока проваливают. Или не знают как это делать, или жалеют денег на хороших SMM-щиков».

В Челябинске начали скупать бюджетников

Подготовка к праймериз «Единой России» по выборам в Госдуму идет полным ходом. Участники предварительного голосования не только учат речи. Некоторые кандидаты начинают тихо договариваться с бюджетниками, будущими выборщиками, чтобы те проголосовали за них на праймериз. «Проще всего это будет сделать через интернет, так как, к примеру, многие учителя зарегистрированы на госуслугах, — говорит инсайдер. — Уже сейчас обещают им заплатить за будущий голос. Большое число голосов через госуслуги может обеспечить победу на праймериз, как это было на выборах в ЗСО. Вложенные в покупку голосов средства с лихвой окупятся и это проще, чем вести агитацию». По слухам, такие переговоры активно ведет депутат гордумы Илья Мительман, подавший заявление на праймериз по Челябинскому округу. «Все равно никто из выборщиков потом не признается, что ему заплатили, а на поддержку ЕР Мительману из-за его скандальности рассчитывать не приходится», — рассуждают в кулуарах.

Гартунг перевел дух

Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Инсайдеры сообщают, что в списки «Справедливой России» в Госдуму по Челябинской области на этот раз не будут включать варягов. В 2016 году первое место в списке было у лидера челябинских эсеров, депутата Госдумы Валерия Гартунга, а второе место у эсера из ХМАО Ильдара Самиева. Правда, мандат получил только Гартунг, но его, по слухам, не очень радовало наличие югорца в челябинском списке. «На этот раз Гартунг договорился, что в списке по региону будут только челябинцы, он очень рад», — рассказывают в кабинетах.

«Зеленые» в растерянности

Говорят, что партия «Зеленая альтернатива» фактически игнорирует регионы. Никаких вводных по выборам в Госдуму челябинцы не поступают. «Нет ясности, готовиться ли к выборам, а если готовиться, то кого именно раскручивать? — уверяют инсайдеры. — Раньше говорили, что от „зеленых“ по Челябинской области в Госдуму пойдет сторонник партии, ветеринар Карен Даллакян. А потом все стихло». В Челябинске начинают думать, что «Зеленая альтернатива» или закроется, или объединится с другой партией.

Депутаты подрались в банке

Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

В Челябинске активно обсуждают инцидент, случившийся в одном из банков между депутатом ЗСО Вячеславом Ершовым и депутатом гордумы Эльдаром Гильмутдиновым. «Ершов хотел куда-то пройти без очереди, мол ему срочно надо, женщины возмутились, — рассказывают в кулуарах. — В этой же очереди стоял Гильмутдинов, он сделал Ершову замечание. Ершов, якобы, его грубо осадил, а Гильмутдинов на него набросился, сцепились. Гильмудинов победил и вытолкал Ершова из очереди. Потом оба кому-то звонили и жаловались». С Ершовым это не первый подобный конфликт, в свое время он ухитрился поскандалить и в ресторане, и в региональном исполкоме «Единой России».

Медуниверситет может потерять независимость

В Челябинске заговорили от том, что Южно-Уральский медицинский госуниверситет (ЮУГМУ) могут присоединить к Уральскому медицинскому госуниверситету (Екатеринбург) и челябинский вуз потеряет свою независимость. Об этом впервые заговорили год назад и челябинцы были против такой перспективы. «Почему-то к этой теме вернулись вновь, — говорят источники в медицинской сфере. — Как ни странно, процесс связан с выборами ректора. Если на выборах ректора свой пост сохранит действующий руководитель Илья Волчегорский, то процесс объединения могут запустить. А если ректором станет главный онколог УрФО, академик Андрей Важенин, то объединения может и не быть. У него широкие связи в научных кругах. Важенина потому и попросили пойти на выборы, чтобы вуз сохранил самостоятельность».

Депутаты Златоуста обиделись на спикера

Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

В городском собрании Златоуста зреет недовольство его медиаблоком. «Проблема в том, что депутаты практически не представлены в СМИ и соцсетях. На экранах мелькают, сменяя друг друга, спикер Алексей Карюков, которому подчиняется пресс-служба, и считающийся приближенным к спикеру Виктор Рощупкин. Народные избранники, рассердившись на Карюкова, собираются в группы по интересам, каждая из которых по-своему решает вопрос с пиаром. «Это касается и членов фракции «Единой России», информационная политика горсобрания теряет остатки согласованности, — говорят в Златоусте. — Такая разобщенность в преддверии выборов в Госдуму становится проблемой».

«Инсайды» — это информация от наших источников, которую мы не можем подтвердить. Но, заботясь об информированности своего читателя, «URA.RU» публикует эту непроверенную информацию: не бойтесь слухов — правда часто оказывается страшнее.