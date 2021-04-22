Как дети учат компьютеры и где искать сериал пяти режиссеров

Чему компьютеры учатся у детей — узнаем из нового выпуска подкаста студии Либо/Либо Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

статья из сюжета Нескучная афиша от URA.RU

Не позволим пятнице стать проходной и скучной, а помогут в этом пять увлекательных рекомендаций, собранных для вас в онлайн-афише URA.RU: новый подкаст о детях и компьютерах, масштабный фестиваль науки, фильм-дебют Кинотавра и любимец критиков, а еще сразу две больших премьеры Netflix.

Что сделать утром

По дороге на работу советуем вам послушать новый выпуск подкасте «Голый землекоп» на тему « Дети, игры и искусственный интеллект ». Почему дети учатся лучше, чем взрослые, и чему у них учатся компьютеры и искусственный интеллект? Ответы на эти вопросы ищем вместе с американским психологом Элисон Гопник, чемпионом мира по шахматам Гарри Каспаровым и Алексеем Эфросом, доктором физико-математических наук.

Что сделать днем

Заглянем на уральский фестиваль науки - вчера в Екатеринбурге стартовал фестиваль «Кстати». В течение пяти дней в городе пройдут лекции о зомби, старении и физике, а также воркшопы от создателей фильма «Майор Гром» и издательства «BUBBLE». Посещение мероприятий бесплатное, но на каждое из них обязательно надо регистрироваться. Познакомиться с полной программой фестиваля и пройти регистрацию можно на сайте. У фестиваля есть и онлайн-программа. Подробности о ней можно узнать в их группе Вконтакте, а трансляции посмотреть здесь.

Посмотрим новое — стриминговый сервис Netflix опубликовал трейлер фантастического триллера «Кислород», в котором искусственный интеллект поработил девушку и у нее есть 90 минут на спасение. Фильм снял режиссер Александр Ажа («Зеркала», «Рога», «Капкан»), а в гланой роли — Мелани Лоран, известная по лентам «Бесславные ублюдки», «Лазурный берег» и «Иллюзия обмана».

Что сделать вечером

В очень ограниченный коронавирусом прокат выходит «Sheena667» — полнометражный дебют актера Григория Добрыгина, премьера которого состоялась в конкурсе Роттердама и получила звание «дебют года» на Кинотавре. Добрыгин рассказывает историю семьи автомеханика и почтальонши из Вышнего Волочка, семью которых портит интернет, а точнее — американка из интернета, готовая предложить механику нечто новое и неизведанное.

А еще 23 апреля станет доступна первая серия одного из самых долгожданных сериалов — «Тень и кость», над которым работали аж пять режиссеров, в том числе Джереми Уэбб («Академия Амбрелла», «Доктор Кто»). Этот эпичный сериал основан на дебютной книге Ли Бардуго и рассказывает о мире, который разделен на две части каньоном вечной темноты с жуткими монстрами. Героиня Алина Старкова обнаруживает в себе силу, способную притягивать свет, который может объединить две части страны и наконец избавить людей от страха, но становится частью политической игры.