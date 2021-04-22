Как дети учат компьютеры и где искать сериал пяти режиссеров

Не позволим пятнице стать проходной и скучной, а помогут в этом пять увлекательных рекомендаций, собранных для вас в онлайн-афише URA.RU: новый подкаст о детях и компьютерах, масштабный фестиваль науки, фильм-дебют Кинотавра и любимец критиков, а еще сразу две больших премьеры Netflix.
Что сделать утром
По дороге на работу советуем вам послушать новый выпуск подкасте «Голый землекоп» на тему «
Что сделать днем
Заглянем на уральский фестиваль науки - вчера в Екатеринбурге стартовал фестиваль «Кстати». В течение пяти дней в городе пройдут лекции о зомби, старении и физике, а также воркшопы от создателей фильма «Майор Гром» и издательства «BUBBLE». Посещение мероприятий бесплатное, но на каждое из них обязательно надо регистрироваться. Познакомиться с полной программой фестиваля и пройти регистрацию можно на сайте. У фестиваля есть и онлайн-программа. Подробности о ней можно узнать в их группе Вконтакте, а трансляции посмотреть здесь.
Посмотрим новое — стриминговый сервис Netflix опубликовал трейлер фантастического триллера «Кислород», в котором искусственный интеллект поработил девушку и у нее есть 90 минут на спасение. Фильм снял режиссер Александр Ажа («Зеркала», «Рога», «Капкан»), а в гланой роли — Мелани Лоран, известная по лентам «Бесславные ублюдки», «Лазурный берег» и «Иллюзия обмана».
Что сделать вечером
В очень ограниченный коронавирусом прокат выходит «Sheena667» — полнометражный дебют актера Григория Добрыгина, премьера которого состоялась в конкурсе Роттердама и получила звание «дебют года» на Кинотавре. Добрыгин рассказывает историю семьи автомеханика и почтальонши из Вышнего Волочка, семью которых портит интернет, а точнее — американка из интернета, готовая предложить механику нечто новое и неизведанное.
А еще 23 апреля станет доступна первая серия одного из самых долгожданных сериалов — «Тень и кость», над которым работали аж пять режиссеров, в том числе Джереми Уэбб («Академия Амбрелла», «Доктор Кто»). Этот эпичный сериал основан на дебютной книге Ли Бардуго и рассказывает о мире, который разделен на две части каньоном вечной темноты с жуткими монстрами. Героиня Алина Старкова обнаруживает в себе силу, способную притягивать свет, который может объединить две части страны и наконец избавить людей от страха, но становится частью политической игры.
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