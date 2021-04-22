Глава «Проинвестбанка» связал отзыв лицензии с политикой ЦБ

Лицензия у Проинвестбанка отозвана 23 апреля Фото: Владимир Андреев © URA.RU

статья из сюжета Отзывы лицензий у банков

Пермский «Проинвестбанк» мог лишиться лицензии по формальному поводу. Такое мнение высказал URA.RU гендиректор банка Александр Воронцов. Он также рассказал, как узнал о принятом 23 апреля решении Центробанка, а также раскрыл детали общения с регулятором.

ЦБ РФ отозвал лицензию у «Проинвестбанка» 23 апреля Фото: Владимир Андреев © URA.RU

— Как вы лично, и учредители банка отреагировали на новость об отзыве лицензии?

— Я увидел сообщение о введении временной администрации сегодня, когда пришел на работу. Конечно, это абсолютно неожиданно для нас. Работающий прибыльный банк, который за последние три года вырос практически в два раза.

— Что, на ваш взгляд, могло стать причиной отзыва лицензии?

— Повод может быть абсолютно формальным. Сейчас лицензия отзывается не только у тех, кто совершает какие-то нарушения, но и у тех, кто имеет хороший кредитный портфель. Диалога с регулятором нет. Мы направляли четыре ходатайства с просьбой о встрече, нам писали, что такая встреча нецелесообразна. Сейчас мы выполняем все обязательные нормативы, у нас нет нарушений, по которому, согласно закону, есть повод отозвать лицензию.

— То есть, вы не согласны с решением Центробанка?

— Да, я не согласен. Все предписания, которые нам направлял ЦБ, мы исполняли.

— Как вкладчикам вашего банка сейчас вернуть свои деньги? Хватит у кредитной организации рассчитаться со всеми?

— Финансовые средства клиентов в сумме до 1,4 млн рублей застрахованы. В течение двух недель они будут выплачены Агентством по страхованию вкладов. Средства выше этой суммы будут выплачиваться после завершения процедуры ликвидации организации. «Дыры» в балансе «Проинвестбанка» нет. Средства будет выплачивать банк-агент, который пока не выбран.

— Каковы финансовые активы банка?

— Валюта баланса порядка двух миллиардов рублей. Портфель вкладов — около 800 млн рублей. Прибыль за 2020 год — порядка 27 млн рублей.

В этом году регулятор заставил нас переоценить активы в виде имущества. Поэтому за первый квартал мы фиксируем убыток — порядка 40 млн рублей.

Но на эту же сумму мы и планировали увеличить уставный капитал, документы в ЦБ были поданы.

— Сколько клиентов обслуживал «Проинвестбанк»?

— Мы обслуживали более тысячи юридических лиц и порядка трех тысяч физических лиц. Общее количество клиентов (держателей пластиковых карт и электронных кошельков, — прим.ред.) порядка 30 тысяч человек. И я, и все члены нашей команды, вкладывали в свою работу всю душу, для нас это тоже огромная личная трагедия.

Центробанк отозвал лицензию у «Проинвестбанка» 23 апреля 2021 года. Причиной, по информации регулятора, стало то, что банк нарушал федеральные законы, регулирующие банковскую деятельность, а также нормативные акты Банка России. Речь в частности идет об искажении финансовых показателей «в целях искусственного улучшения финансовых показателей и сокрытия своего реального финансового положения». URA.RU направило запрос в Центробанк с просьбой прокомментировать заявления Воронцова.