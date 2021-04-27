Памфилова закроет перед губернаторами дверь в ЦИК

Губернаторам будет сложнее влиять на облизбиркомы Фото: Алексей Глазырин © URA.RU

статья из сюжета Выборы в Государственную думу РФ в 2021 году

Глава Центризбиркома РФ Элла Памфилова лишает губернаторов возможности кулуарно решать проблемы на выборах с членами ЦИК за ее спиной. Как сообщил URA.RU источник в ее окружении, ей надоело оправдываться за нарушения, спровоцированные региональными элитами. Теперь губернаторам придется решать все вопросы с ней лично — у них не будет других кураторов в ЦИК. Эксперты считают, что главы регионов будут искать новые лазейки, чтобы влиять на выборы.

На первом заседании ЦИК нового созыва 29 марта Памфилова анонсировала, что до конца апреля изменит принцип кураторства членов Центризбиркома над регионами. «К концу апреля мы определимся и официально в своем постановлении разделим обязанности», — сказала она.

Элла Памфилова станет единым куратором всех регионов Фото: Антон Белицкий © URA.RU

Источник агентства, близкий к ЦИК, сообщает, что речь идет о принципе, по которому каждый член комиссии курировал по несколько регионов. «Члены ЦИК перестанут контролировать регионы, их задачами станет курирование направлений: молодежного, международного и так далее. И только в этих рамках продолжат общение с регионами. А куратором всех регионов будет Памфилова лично», — поделился он.

При этом в ЦИКе была и иная точка зрения. Зампред комиссии Николай Булаев пытался сохранить прежнюю схему кураторства, но проиграл аппаратную борьбу Памфиловой, добавил инсайдер URA.RU.

Николай Булаев выступал за прежнюю схему распределения кураторов Фото: Владимир Андреев © URA.RU

В разговоре с URA.RU член комиссии Евгений Колюшин заявил, что ожидает принятия решения по данному вопросу 28 апреля или в начале мая. Однако в проекте повестки заседания ЦИК данной темы не значится.

Собеседник из окружения Центризбиркома объяснил, что до последнего времени в регионах решали вопросы о снятии кандидатов или другие спорные ситуации с кураторами из ЦИК, в том числе кулуарно. «Их приглашали и встречали с размахом. Вероятно, они получали там какие-то выгоды. Главы регионов, оправдывая нужные результаты, могли ссылаться на вымышленные указания из администрации президента, которые члены ЦИК не могли проверить», — пояснил источник URA.RU.

Евгений Колюшин ожидает принятия решения о кураторах регионов 28 апреля или в мае Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Инсайдер обратил внимание, что Памфилова уже пролоббировала изменения в законодательство, которые позволят ей увольнять председателей облизбиркомов. И теперь они будут ориентироваться на нее, а не губернаторов. Подконтрольные ей облизбиркомы 28 марта должны получить полномочия проводить выборы в Госдуму в одномандатных округах. Теперь региональные власти лишаются еще одной значимой возможности влиять на результаты выборов.

«Памфиловой ранее приходилось оправдываться за фальсификации на выборах, которые совершались в регионах под давлением местных элит. Теперь за все спорные вопросы будет отвечать она и де-факто, и де-юре», — добавил собеседник.

В последний раз Памфиловой приходилось в марте комментировать журналистам возбуждение уголовного дела о фальсификациях на выборах губернатора Пензенской области. При том, что обвиняемым по делу проходит глава одной из участковых комиссий региона.

Электоральный юрист Роман Смирнов, отмечает, что избирательная система в случае принятия нововведений будет работать более централизованно. Все будет решаться не кулуарно, а административно. Памфилова же получает больше власти, а у регионов останется меньше, добавляет он. Политконсультант Григорий Казанков подтверждает, что увеличение полномочий ЦИК даст возможность контролировать глав региональных комиссий, наиболее рьяно выполняющих указания местных властей и игнорирующих законодательство.

Электоральный юрист Александр Лебедев полагает, что если отменится схема кураторства, то это означает, что Памфилова «хочет контролировать все процессы в регионах сама». «Она опасается скандалов с оппозицией на выборах в Госдуму осенью, которые могут быть спровоцированы действиями местных избирательных комиссий. Куратор здесь будет лишним звеном, глава же ЦИК не боится брать на себя ответственность», — рассуждает он.

Глава политконсалтинговой компании «Бианки и партнеры» Валентин Бианки согласен с утверждением, что данная тенденция показывает ограничение возможностей регионов и усиление ЦИК. Однако о «полном контроле со стороны федералов речи не идет».

Еще один электоральный юрист на условиях анонимности рассказал агентству, что у местных властей останутся возможности лазейки, с помощью которых они смогут влиять на выборы. «Каждый облизбирком политически зависит от губернатора. Это неформальное влияние. В перечень инструментов, которые могут использовать губернаторы, входит финансирование комиссий субъектов из бюджетов регионов, материально-техническое обеспечение, финансирование выборов», — резюмировал он.