Путин дал Памфиловой полный контроль над выборами

Владимир Путин подвел черту законодательным изменениям в избирательной системе Фото: Владимир Андреев © URA.RU

статья из сюжета Выборы в Государственную думу РФ в 2021 году

Президент РФ Владимир Путин дал председателю Центризбиркома Элле Памфиловой карт-бланш на реформирование избирательной системы. Так интерпретируют содержание их встречи эксперты и источники URA.RU. Новый политический статус главы комиссии позволит ей замкнуть на себе контроль над выборами в Госдуму-2021, исключив влияние губернаторов и региональных элит. Ожидается, что публично об изменениях будет объявлено уже в 28 апреля.

Встреча Памфиловой с Путиным 26 апреля была первой после ее переназначения главой Центризбиркома (произошло 29 марта). В начале беседы глава государства поддержал вывод Памфиловой, что за прошлые пять лет предыдущему составу ЦИКа удалось создать «динамично развивающуюся избирательную систему». Затем глава государства обозначил ключевую задачу, стоящую перед нынешней командой: «У нас впереди большая избирательная кампания в Государственную Думу и в регионах».

Владимир Путин провел первую встречу с Эллой Памфиловой после обновления состава ЦИК Фото: Kremlin.ru

Памфилова заявила, что в 2020 году «оппоненты» пытались дискредитировать голосование по поправкам в Конституцию. «Работали в довольно непростой среде вплоть до того, что в масштабах всей России пытались оказывать давление на членов комиссий, для того чтобы они выходили из состава комиссий, чтобы они не являлись в дни голосования, не работали, то есть пытались вообще дестабилизировать работу комиссий», — доложила Памфилова Путину.

Но, несмотря на давление и на распространение «лживых стереотипов», «система выдержала». По словам председателя ЦИК, доверие граждан к выборам за последние годы только возросло. На этот результат работало снижение числа чиновников в комиссиях, ужесточение наказания за фальсификации, расширение числа наблюдателей, появление видеонаблюдения, создание «Мобильного избирателя».

Элла Памфилова пожаловалась президенту на давление на членов комиссий Фото: Kremlin.ru

Путин одобрительно кивал и лишь поинтересовался о финансовой подготовке к выборам. Памфилова объяснила, что точно оценить грядущие расходы ЦИК сможет, когда выберет формат выборов в зависимости от эпидситуации: однодневные или трехдневные. «Когда вы своим указом, с конца мая — с середины июня, назначите выборы, мы уже должны быть готовы к тому, чтобы предложить формат», — заключила председатель ЦИК.

Источник URA.RU, близкий к ЦИК, интерпретирует встречу, как знак того, что Путин отдал Памфиловой полный контроль над выборами. «Президент не задавал никаких уточняющих вопросов. Он лишь обратил внимание на один технический момент с финансами. Этим он показал, что полностью доверяет Памфиловой в ее изменениях избирательной системы», — подчеркнул собеседник.

По его словам, после встречи Путина с Памфиловой «завершатся последние изменения избирательной системы» к выборам в Госдуму. Часть из них уже принята (отмена «Дня тишины», расширение федеральной части партсписков до 15 кандидатов, возможность для ЦИК уволить председателя облизбиркома). Еще часть будет озвучена на заседании ЦИК ориентировочно 28 апреля и в мае, сообщил инсайдер в комиссии. Одной из самых серьезных новаций, которая обсуждается в Центризбиркоме, — должно стать перераспределении полномочий между областными и территориальными избиркомами (ТИКи).

В ближайшие дни ожидается заседание ЦИК, на котором будет объявлено о новых реформах в избирательной системе Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

«Как правило, на один из ТИКов в одномандатном округе возлагаются функции окружной комиссии (ОИК), которая отвечает за организацию выборов в Госдуму в одномандатном округе. Но у ТИКов для этого бывает недостаточно квалификации. Часто там работает всего один человек на оплачиваемой основе, представляющий местные администрацию или элиты. В некоторых ТИКах почти все представители — бюджетники, зависимые от администрации. Жалобы на них рассматривает сразу ЦИК, по которой бьют все скандалы на местах. Поэтому есть идея централизованно возложить полномочия ОИКов на областные избиркомы, решения которых будут более обоснованными и легитимными», — объяснил суть изменений инсайдер.

Собеседник уточнил, что вмешательство и давление на членов избиркомов, на которые жаловалась Памфилова Путину, зачастую идут от губернаторов и местных элит. А передача полномочий ТИКов в облизбиркомы, которые теперь полностью подконтрольны Центризбиркому, снимет эту проблему.

С этим согласен электоральный юрист Александр Лебедев. «Влиятельность ТИКов очень низкая, им сложно принудить депутата Госдумы исправить какие-то недочеты, выполнить требования. Статус облизбиркомов совсем другой — им привычней работать и не пасовать перед статусными кандидатами, например депутатами Госдумы», — отметил он. Лебедев добавил, что перераспределение полномочий означает полную централизацию системы.

Член ЦИК Евгений Колюшин подтвердил URA.RU, что комиссия готовит «документ о том, за кем будут закрепляться окружные комиссии». «Как вы правильно заметили, общая тенденция — передача полномочий комиссиям субъектов. Вероятно, документ будет готов в мае», — сообщил он. Президент «Ассоциации политических юристов» Роман Смирнов (член рабочей группы по совершенствованию избирательного законодательства при Администрации президента РФ) в разговоре с URA.RU отметил, что

история с давлением на комиссии, о которой рассказала Путину Памфилова, «скорее всего будет одной из мотивировок для принятия изменений».

«У ЦИК есть желание максимально плотно контролировать избирательный процесс. Но вопрос формирования ТИКов, в большей степени, касается региональных властей. ТИКов очень много, ЦИК в этом алгоритме почти не участвует. Для более оперативного и квалифицированного решения оргвопросов, снижения влияния региональных властей, ЦИК и планирует передать полномочия окружных комиссий субъектовым избиркомам», — считает Роман Смирнов.