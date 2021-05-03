Диетологи развеяли популярный миф о похудении

Правильное питание — залог красивой фигуры, отмечают врачи Фото: Наталья Чернохатова © URA.RU

Состояние здоровья не может помешать снизить вес. Вопреки расхожему мнению, заболевания, удерживающие цифру на весах, встречаются крайне редко. На самом деле попытки избавиться от лишних килограммов к лету оборачиваются неудачей из-за неправильного подхода к проблеме. Об этом URA.RU рассказали Член национальной Ассоциации диетологов и нутрициологов Марина Макиша и основатель клиники диетологии Светлана Титова.

Невозможность снизить вес часто относят к последствиям таких заболеваний, как гипотиреоз (пониженная функция щитовидной железы) или инсулинорезистентность (потеря чувствительности к инсулину). Некоторые специалисты даже рекомендуют людям с такими недугами воздержаться от попыток похудеть. Однако опрошенные агентством диетологи опровергли эти убеждения.

По статистике, в среднем женщины за жизнь садятся на диету 33 раза Фото: Анна Майорова © URA.RU

«Не существует заболеваний, которые бы препятствовали похудению. Эндокринные и генетические патологии, из-за которых не получается убрать вес, встречаются крайне редко. Это всего около 5% от общего числа людей с лишним весом», — рассказала Макиша. С ней согласилась коллега, добавив, что и патологии не могут стать препятствием. «Даже в этих редких случаях почти всегда можно работать с весом. Он будет уходить иначе, работа будет строиться по-другому, но прогресс возможен», — отметила Титова.

Битвы с лишними килограммами остаются проигранными из-за неверного выбора стратегии, а не из-за заболеваний, уверены медики. И диеты, по их словам, не решат проблему. «Главная ошибка — неправильный подход и настрой. Люди наедают годами, а потом хотят скинуть лишнее за пару недель, посидев на диете, которая не даст ничего, кроме истощения организма и возвращения килограммов», — отметила Титова. При этом не стоит ждать быстрых результатов, подчеркнула ее коллега. «По статистике, каждая женщина за жизнь садится на диету, в среднем, 33 раза. Большинство из них, конечно, не достигают желаемого.

С правильным похудением быстро не бывает. Бывает только правильно», — сказала Макиша.

Решить проблему лишнего веса помогут постоянное правильное питание и питьевой режим, настаивают врачи.

«Первый шаг — максимально сократить в рационе сладкое и мучное, так как они разжигают аппетит. Мы называем это навыком сахарного контроля», — советует Макиша.

«Также следует отказаться от полуфабрикатов, добавки в которых провоцируют нас есть больше. Более того, в их состав „вшиты“ жиры, соль и сахар», — добавила диетолог.

«В каждом приеме пищи должен быть белок — яйца, кисломолочные продукты, рыба, мясо. А полкилограмма овощей — дневная норма, которую следует взять за правило, особенно желающим похудеть», — добавила Макиша.

В течение дня должно быть три полноценных приемах пищи, уточнила эксперт.

Титова добавила, что к правильной еде нужно добавить питье: «Нужно выпивать хотя бы два литра чистой воды в день. Чай, кофе, сок и прочие напитки не считаются — это должна быть вода».

Работа над телом при этом должна начинаться с головы. «Стресс приводит к нарушению пищевого поведения, потому что еда успокаивает нас, переключает. Мы едим, потому что нервничаем, а потом нервничаем, потому что едим», — сказала Макиша.

Мучное и полуфабрикаты диетологи советуют оставить в прошлом Фото: Наталья Чернохатова © URA.RU

Диетолог советует приобретать навыки правильного питания в молодости. «В России 42% людей возрастом 24-35 лет имеют лишний вес. В возрасте от 40 до 55 лет таких людей уже 77%. С возрастом проблема набора веса неизбежного нарастает. Если вы не умеете питаться — вы будете набирать», — заключила Макиша.