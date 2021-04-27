Что стоит за выдвижением вице-губернатора ЯНАО в тюменскую думу

Ямальскую команду в Тюменской думе может усилить вице-губернатор ЯНАО Фото: Дмитрий Ткачук © URA.RU

Выдвижение вице-губернатора ЯНАО Ирины Соколовой на праймериз в тюменскую областную думу раскололо политический истеблишмент области на два лагеря. Первые считают, что Соколова принимает только формальное участие в кампании и занимать депутатское место не планирует. Однако второй лагерь чиновников уже называет фамилию сменщика чиновницы на посту замгубернатора округа.

«Далеко не факт, что „политические тяжеловесы“ тюменской матрешки в лице вице-губернатора Тюмени Натальи Шевчик и Соколовой реально останутся в облдуме. На старте кампании их участие, прежде всего, предвосхитит распределение мандатов. Очевидно, что кресло председателя думы останется за Сергеем Корепановым. А аппаратное лобби понадобится для ямальской команды в целом. Соколова — идеальный кандидат для этой миссии. Однако предполагаю, что окончательное решение еще не принято и исход может быть практически любым», — сообщил агентству собеседник, близкий к правительству Ямала.

На место вице-губернатора Ирины Соколовой готовят другого чиновника Фото: Вячеслав Егоров © URA.RU

Однако источник агентства в профильном департаменте Соколовой рассказывает другую версию событий. В политической тусовке ЯНАО обсуждают, что на пост вице-губернатора уже готовят главу департамента внутренней политики ЯНАО Сергея Клементьева. По мнению собеседника, такой исход событий выгоден губернатору Дмитрию Артюхову: «Ему нравится, как работает нынешний вице-губернатор, она выполняет все поставленные задачи, но когда они работают вместе, чувствуется напряжение. Она из старой команды, Артюхов вместе с Соколовой работал при Кобылкине (губернатор ЯНАО до 2018 года). Сейчас это приносит некоторые неудобства. Отправить чиновницу в парламент Тюмени, усилив ямальскую команду и обновив правительство — это отличный выход. Также стоит отметить, что Клементьев является человеком Соколовой и имеет большой потенциал для карьерного роста», — рассуждает собеседник, знакомый с ситуацией.

Политолог Александр Безделов также придерживается этой точки зрения. По его мнению, заявление на праймериз такого уровня чиновника может говорить только об одном — Соколова собралась перейти на работу в законодательную власть и занять кресло депутата Тюменской думы. «Других вариантов здесь практически нет. Паровозами такие чиновники выступают редко, поскольку ими обычно становятся действующие губернаторы. Соколова собирается в думу», — так считает Безделов.

Экс-губернатор ЯНАО Дмитрий Кобылкин может быть заинтересован в выдвижении кандидатуры вице-губернатора ЯНАО Ирины Соколовой на праймериз Фото: Владимир Андреев © URA.RU

По мнению политолога Аркадия Либермана, к выдвижению Соколовой, возможно, причастен экс-губернатор ЯНАО Дмитрий Кобылкин, который сам избирается в Госдуму и заинтересован в сильном партийном списке ЕР от ЯНАО. «Фигура вице-губернатора региона, безусловно, придает тяжести и силы делегированной команде. Плюс это возможность подыскать достойное место человеку старой команды. Продолжение карьеры, новые вызовы, новый фронт работ», — резюмирует политолог.

По мнению директора Фонда «Региональная политика» Евгения Забродина, Ирина Соколова как кандидат из списка партии — интересный кейс избирательной кампании сам по себе. Самый влиятельный и непубличный политик выходит открыто на политическую арену, что пойдет на руку властям ЯНАО вне зависимости от дальнейшего исхода событий. «Есть два объяснения: ямальскому списку нужен сильный администратор, способный управлять кампанией. Во-вторых, что не менее важно, политическая фигура такого масштаба придаст веса ямальскому сегменту списка ЕР. Не стоит забывать, что подчас внутривидовая и внутрипартийная конкуренция может потребовать не меньше усилий, чем межпартийная, — комментирует Евгений Забродин. — При этом ямальская команда умеет выстраивать отношения с соседями, а Артюхов принимать грамотные решения».

Получить оперативный комментарий в правительстве ЯНАО и в «Единой России» не удалось. Туда были направлены запросы, ответ на момент публикации не получен. Ранее URA.RU сообщало о том, что Соколова собирается подавать документы на праймериз для выборов в думу Тюмени.