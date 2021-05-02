Как россиян обманывают на отдыхе в Турции, Египте и Абхазии

Под влияние мошенников часто попадают неопытные туристы Фото: Наталья Чернохатова © URA.RU

Курорты Египта наконец-то доступны для россиян, Абхазия уже давно открыта, а полеты в Турцию могут возобновить в июне. Однако на зарубежных курортах, помимо солнца и пляжей, туристов поджидают и опасности: некачественные услуги, мошенничество, воровство. Турэксперты рассказали URA.RU, что нужно делать, чтобы избежать неприятностей в отпуске и вернуться домой только с приятными воспоминаниями.

Какие проблемы ждут россиян на зарубежных курортах

На отдыхе нельзя терять бдительность — мошенники любят пользоваться рассеянным вниманием туристов Фото: Алексей_Гайнов © URA.RU

Путешествия в Абхазию, Египет и Турцию таят опасность для российских туристов, рассказал URA.RU глава Уральской ассоциации туризма Михаил Мальцев. «Существует высокая вероятность столкнуться с мошенничеством в этих странах. Часто случаются кражи, хищения и даже преступления на сексуальной почве», — отмечает Мальцев.

Он подчеркнул, что стать жертвой преступлений могут даже внимательные туристы, которые ответственно подходят к выбору мест отдыха. «В Турции и Египте могут посадить на несертифицированный транспорт и скрыть это от вас. В результате туристы попадают в очень серьезные аварии», — предупредил Мальцев. Он добавил, что такие инциденты возможны из-за желания местных жителей заработать на россиянах. По этой же причине встречаются и несертифицированные гиды.

Опасность таит в себе и особая ментальность местного населения. «И в Турции, и в Египте, и в Абхазии многое относится к неписанным законам, там свои порядки и правила. Некоторые жители не видят ничего зазорного в кражах и других преступлениях. А полиция порой закрывает на это глаза — специфика местной правоохранительной системы», — объяснил Мальцев.

Как не стать жертвой преступников

В случае кражи следует обращаться в местную полицию или к представителю компании-отправителя Фото: Анна Майорова © URA.RU

Турэксперт, директор сети агентств «Розовый слон» Алексан Мкртчян советует не отправляться на отдых на личной машине. «Ни в коем случае нельзя ехать в Абхазию на собственном автомобиле. Преступники выбивают окна, угоняют автомобили, похищают оттуда ценные вещи и скрываются. Полиция редко берется за такие дела», — предупредил турэксперт. Он посоветовал россиянам отправляться на курорт на автобусе или поезде.

Туристам, которые взяли в поездку на зарубежный курорт много наличных, не следует носить всю сумму с собой. «Деньги отдайте на ресепшн под роспись на бланке отеля. Так они подтвердят, что взяли их на хранение. Только в этом случае их пропажу возможно будет доказать», — рассказал Мкртчян. По его словам, если турист положит деньги в сейф, а на следующий день они пропадут, то он не сможет доказать полиции, что средства действительно были.

Турэксперт посоветовал сообщать о случаях мошенничества в местную полицию. Если реакции не последовало, то помочь может компания-отправитель.

Нужно помнить о психологии

Жертвами мошенников чаще всего становятся те, кто позволяет себя обмануть, рассказал агентству клинический психолог, специализирующийся на когнитивно-поведенческой терапии, Павел Жавнеров. «Люди, которые попадают под влияние аферистов, как правило, более доверчивые, эмоциональные. У них рациональность уходит на второй план. Скорее всего, эти люди росли в „тепличных“ условиях», — объяснил психолог.

Если вам кажется, что вас пытаются обмануть, позвоните рассудительному другу и попросите совета Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Он рассказал, как действовать, чтобы не стать жертвой мошенников. «Никто не застрахован от мошенничества. Человек должен спокойно относиться к этому. Если аферист давит, требуя принять решение здесь и сейчас, нужно взять паузу, чтобы обдумать предложение. Нужно позвонить кому-то более рациональному, скептичному и все обсудить», — отметил Жавнеров. Он уверен, что если придерживаться такой стратегии, то посещение курортов станет более безопасным.