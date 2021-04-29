Путин ответил на новый страх россиян об отношениях с Западом

Владимир Путин обсудил с французами политическое давление на «Северный поток-2» Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Президент РФ Владимир Путин ответил на новые тревоги россиян, связанные с обострением отношений с европейскими странами. По данным социологов, из-за угроз Запада заблокировать торговлю с Россией, жители все больше боятся международной изоляции. На встрече с французскими бизнесменами 29 апреля Путин усомнился, что такие намерения европейцев выполнимы. Однако, отмечают эксперты, позиция Запада может стать жестче, если США примет новую тактику борьбы с Россией.

Путин в онлайне провел встречу с 18 крупнейшими французскими топ-менеджерами, входящими во «Франко-российскую торгово-промышленную палату». На связь с главой государства, к примеру, вышли директор «Тоталь» Патрик Пуянне, президент «АШАН Ритейл» Эдгар Бонт, председатель совета директоров группы «Адео» («Леруа Мерлен») Пьер-Ален Вьельвуа. Путин встретился с бизнесменами уже в четвертый раз с 2016 года, поэтому назвал общение «хорошей, доброй традицией».

Президент общался с 18 французскими топ-менеджерами по ВКС Фото: Kremlin.ru

Публичную часть конференции Путин начал с презентации статистики, отметив, что Франция занимает «почетное, но не самое достойное» шестое место по объему накопленных прямых инвестиций в российскую экономику. А затем глава государства сделал ремарку о ходе строительства газопровода «Северный поток — 2», в который, в том числе, вложилась французская энергокомпания Engie (строительство газопровода, проходящего от России до Германии по Балтийскому морю в обход Украины, началось в 2016 году и приостанавливалось из-за позиции Дании, не дававшей разрешения на строительство в своих водах, а затем из-за американских санкций).

«Да, вокруг него много всяких разговоров, связанных, на мой взгляд, прежде всего с попытками недобросовестной конкуренции на европейском рынке. Используются всякие политические силы, которые считают, что электричество берется прямо из электрической розетки. А как оно туда попадает, никто не вдается в подробности. У нас был такой писатель-классик Салтыков-Щедрин, у него был персонаж, генерал, который в лесу оказался, и он посылал своего денщика за булочками, полагал, что круассаны и булочки растут на деревьях. По-моему, некоторые политические силы считают, что так же и электричество — берется просто из розетки», — сказал Путин.

«Северный поток-2» планировалось достроить в 2019 году, но помешали санкции Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Президент обсуждал тему строительства газопровода и на предыдущих встречах с французскими бизнесменами, но еще ни разу на них не поднимал тему политического противостояния с Западом. Эксперт Финансового университета при правительстве РФ Игорь Юшков подчеркивает, что заявление Путина прозвучало на фоне последних сообщений из Европарламента. Западные политики 29 апреля приняли резолюции о полном отказе от российской нефти и газа, об остановке строительства «Северного потока-2» и об отключении России от международной системы платежей SWIFT в случае продолжения «российской агрессии» на Украине.

«Посыл Путина в том, что за все эти санкции заплатят именно европейцы. Доля российского газа в потреблении Европейского союза составляет 34%. Если транзит из России перекрыть, то на европейском рынке вырастут цены, а американцы смогут рентабельно поставлять сюда свой газ. Поскольку он будет дороже, то и электричество в Европе подорожает, потому что производится, в том числе, за счет газовой генерации. Дальше по цепочке вырастут цены на европейские товары, и европейцам станет сложнее конкурировать на глобальных рынках», — сказал URA.RU Юшков. «Сокращение доли газа может подорвать стабильность европейской энергосистемы, поскольку источники, из которых берется электричество, не вполне взаимозаменяемы», — добавил руководитель исследований управления по ТЭК Аналитического центра при правительстве РФ Александр Курдин.

Страны Европейского союза угрожает изолировать Россию Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Социальный психолог, политолог Алексей Рощин отмечает, что месседж Путина может быть направлен не столько на европейцев, сколько на россиян. По мнению эксперта, из-за возникающих на международной арене угроз отрезать Россию от торговли и финансовых инструментов в обществе может усилиться страх международной изоляции, который власти необходимо снять. «Россиянам не совсем понятно насколько сильно мы зависим от Запада, но есть общее понимание, что изгоем быть плохо. Есть понимание, что это может привести к очередному падению доходов. Еще один символ разрыва отношений с Западом — исчезновение импортной продукции. Стоит помнить, что 2021 год выборный, и все эти страхи народ может выразить на голосовании, что негативно отразится на результатах „Единой России“», — считает Рощин.

Свежих соцопросов о тревогах россиян в связи с международной изоляцией в открытом доступе нет. В последний раз «Левада-Центр» (внесен в реестр иностранных агентов) в 2018 году сообщал, что число жителей, считающих, что страна находится в изоляции, достигло максимального значения — 56%. О повышенном внимании россиян к международной обстановке можно судить по индексу страхов от ВЦИОМ. С января по март 2021-го страх обострения конфликтов России с другими странами поднялся с последнего восьмого места на четвертое.

При этом настрой европейцев по отношению к России может стать еще жестче. Игорь Юшков напомнил, что, по данным американского издания Politico, Белый дом планирует назначить нового спецпредставителя, который займется вопросами противодействия «Северному потоку-2». «Резолюция Европарламента не имеет обязывающей силы. Евросоюз может принять решение об отказе от „Северного потока-2“, только если на это пойдут исполнительные власти европейских стран. Но часть из них этому сопротивляются. Американцы же создают должность человека, который будет ездить по Европе и убеждать, подкупать, координировать действия стран, чтобы их консолидировать», — объяснил Юшков.