29 апреля 2021

Что будет с протестом после закрытия штабов Навального

У недовольных жителей появится альтернатива

© Служба новостей «URA.RU»
© Служба новостей «URA.RU»
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Митинг Алексея Навального. Челябинск, навальный алексей
Штабы Алексея Навального (в центре) официально закрылись с 29 апреля Фото:
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Дело Алексея Навального

Протест в России не закончится после закрытия штабов осужденного за мошенничество блогера Алексея Навального. Недовольные жители будет искать новые площадки, считают эксперты. Однако у властей есть свой план, который позволит растащить протест, поделились инсайдеры URA.RU.

Куратор штабов Навального в регионах Леонид Волков 29 апреля заявил об их закрытии. «Сохранение работы сети штабов Навального в нынешнем виде невозможно: оно немедленно будет подведено под статью об экстремизме и повлечет за собой уголовные сроки для тех, кто работает в штабах, кто сотрудничает с ними, кто им помогает. Мы официально распускаем сеть штабов Навального», — сообщил он на своем YouTube-канале.

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Леонид Волков объявил о закрытии штабов Навального по всей России
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Это заявление последовало спустя два дня после того, как Мосгорсуд приостановил деятельность «Фонда борьбы с коррупцией» (ФБК — признан иностранным агентом) Навального в рамках разбирательства по иску прокуратур Москвы о признании этой структуры и штабов Навального экстремистскими организациями. Как сообщили URA.RU источники в региональных штабах Навального, большая их часть прекратила работу несколькими неделями ранее.

Инсайдер URA.RU из управления внутренней политики одного из регионов Урала утверждает, что с закрытием штабов Навального, протест никуда не денется. По его словам, при организации незаконных акций оппозиции роль региональных подразделений была низкой. «Нет одного координатора в регионе. Есть группы во ВКонтакте, в Телеграме, но единоначалия нет. Митинги координировались из Москвы. А изменения маршрутов шествий и прочее — это группа местных активистов через внутренние чаты писала москвичам, и те в чат Навального в регионе», — поделился собеседник.

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Валерий Рашкин может перетянуть часть протеста в КПРФ, полагают эксперты
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По словам чиновника, после того, как Навальный оказался за решеткой, региональный «костяк» стал разваливаться. «У многих проблемы с законом, на них заводят „административки“ и „уголовки“», — отметил он.

По прогнозу его коллеги из другого региона, администрация президента теперь будет «разбивать протест». «Тот же [депутат фракции КПРФ в Госдуме Валерий] Рашкин — системный. Но КПРФ заберет часть протеста. Часть заберут „Справедливая Россия“ и ЛДПР. То есть АП разделит протест между системной оппозицией, чтобы протест был управляемым. Навальный же тоже вначале был управляемым, но его накачали и он вышел из-под контроля», — полагает собеседник.

Корреспонденты URA.RU пытался связаться с координаторами штабов Навального, однако телефоны почти всех их не отвечают. Руководители штабов в Мурманске и Тамбове отказались давать комментарии. Сам Волков также не ответил URA.RU.

Марш Немцова. Москва
Дмитрий Гудков уверяет, что протест не исчезнет
Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Активно поддерживающий Навального политик Дмитрий Гудков в беседе с агентством заявил, что закрывая штабы, их руководство пытается обезопаситься от уголовного преследования. Однако, собеседник считает, что «в каком-то виде они останутся». «Люди ведь остались. И люди — самая большая проблема власти», — утверждает Гудков.

Источник URA.RU, близкий к ЦК КПРФ утверждает, что вопрос о штабах Навального в повестки дня не стоит. «Кому это нужно? Это даже не обсуждается. И обсуждаться скорее всего никак не будет», — говорит источник. Секретарь ЦК КПРФ Сергея Обухов посоветовал URA.RU обратиться за комментариям к документам партии.

Первый зампред «Яблока» Сергей Иваненко заявил что его партия готова принять в свои ряды бывших участников и координаторов штабов Навального. «Довольно много людей, которые работали в штабах Навального, вступали в партию, по регионам это заметно», — отметил он.

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Глава Института инструментов политического анализа Александр Шпунт полагает, что штабы Навального, скорее всего, «будут играть в прятки под другими вывесками», но большой роли уже не сыграют. «Закрытие штабов Навального в подавляющем большинстве случаев определяется их бессмысленностью и бесполезностью. Последние протестные акции показали: были заявлены тысячи людей, а реально инфраструктура штабов Навального по стране не сработала. Сработали только сильные организации в крупных городах», — отметил Шпунт.

Директор Центра политологических исследований Финансового университета Павел Салин считает, что закрытие штабов не отразится на протесте. «В протестном процессе первичен сам протест и его база. А вся деятельность структур, связанных с Навальным, — вторична. Сам протест никуда не денется. Если интенсивность и будет подморожена, то на пару месяцев», — добавил он.

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