Леонид Волков объявил о закрытии всех штабов Навального

Штабы блогера Алексея Навального закрываются по всей стране. Об этом заявил глава штабов Леонид Волков.
«Сохранение работы сети штабов Навального в нынешнем виде невозможно: оно немедленно будет подведено под статью об экстремизме и повлечет за собой уголовные сроки для тех, кто работает в штабах, кто сотрудничает с ними, кто им помогает. Мы официально распускаем сеть штабов Навального», — заявил он на своем YouTube-канале.
Волков также уточняет, что они не планируют проводить ребрендинг. По его мнению, работать в таких условиях будет невозможно.
Басманный суд Москвы заочно арестовал главу сети штабов Навального Леонида Волкова в феврале. Его подозревают в вовлечении в несанкционированные митинги несовершеннолетних. Волкова объявили в международный розыск, пишет
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