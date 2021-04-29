Леонид Волков объявил о закрытии всех штабов Навального

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Обыски штаба Навального. Тюмень, штаб навального
Штабы закроются по всей стране (архивное фото) Фото:
новость из сюжета
Дело Алексея Навального

Штабы блогера Алексея Навального закрываются по всей стране. Об этом заявил глава штабов Леонид Волков.

«Сохранение работы сети штабов Навального в нынешнем виде невозможно: оно немедленно будет подведено под статью об экстремизме и повлечет за собой уголовные сроки для тех, кто работает в штабах, кто сотрудничает с ними, кто им помогает. Мы официально распускаем сеть штабов Навального», — заявил он на своем YouTube-канале.

Волков также уточняет, что они не планируют проводить ребрендинг. По его мнению, работать в таких условиях будет невозможно.

Басманный суд Москвы заочно арестовал главу сети штабов Навального Леонида Волкова в феврале. Его подозревают в вовлечении в несанкционированные митинги несовершеннолетних. Волкова объявили в международный розыск, пишет РАПСИ. Несогласованные акции протеста в поддержку блогера прошли в нескольких городах России в январе, а затем в апреле.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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