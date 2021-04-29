Леонид Волков объявил о закрытии всех штабов Навального

Штабы закроются по всей стране (архивное фото) Фото: Дмитрий Ткачук © URA.RU

новость из сюжета Дело Алексея Навального

Штабы блогера Алексея Навального закрываются по всей стране. Об этом заявил глава штабов Леонид Волков.

«Сохранение работы сети штабов Навального в нынешнем виде невозможно: оно немедленно будет подведено под статью об экстремизме и повлечет за собой уголовные сроки для тех, кто работает в штабах, кто сотрудничает с ними, кто им помогает. Мы официально распускаем сеть штабов Навального», — заявил он на своем YouTube-канале.

Волков также уточняет, что они не планируют проводить ребрендинг. По его мнению, работать в таких условиях будет невозможно.

Басманный суд Москвы заочно арестовал главу сети штабов Навального Леонида Волкова в феврале. Его подозревают в вовлечении в несанкционированные митинги несовершеннолетних. Волкова объявили в международный розыск, пишет РАПСИ . Несогласованные акции протеста в поддержку блогера прошли в нескольких городах России в январе, а затем в апреле.