В России появился новый протестный класс

Эксперты говорят, что самозанятые в России — потенциальные участники протеста Фото: Владимир Андреев © URA.RU

В России появился новый класс недовольных — самозанятые, которые получили этот статус из желания работодателя сэкономить и при молчаливом согласии региональных властей. Властям будет непросто поменять их настрой — к самозанятым нужно найти особый подход, потому что это не бюджетники и не пенсионеры. Первый вариант решения проблемы предлагают профсоюзы.

Как рассказал URA.RU генеральный инспектор Союза профсоюзов России Сергей Храмов, в его организацию стало поступать все больше жалоб от наемных сотрудников, которых работодатели заставляют переходить в самозанятые. «Для работодателей это большая экономия на налогах. Работники вынуждены делать выбор: принимать новые условия (статус самозанятого с небольшим повышением зарплаты, но с потерей отпускных, больничных) или терять работу», — пояснил Храмов.

В Союзе профсоюзов говорят, что работодатели вынуждают сотрудников переходить в статус самозанятых Фото: pixabay/открытая лицензия

Самозанятые, с которыми удалось поговорить корреспондентам URA.RU, подтверждают, что у них нет отпусков, больничных и будет минимальная пенсия. Но работодатели, экономя на своих налогах, повышают им зарплаты.

Программу активно использовал бизнес, чтобы сократить свои налоговые платежи, говорит директор Института проблем глобализации Михаил Делягин. Экономист отмечает, что половина из официально зарегистрированных самозанятых — это бывшие наемные работники. «Если юридически оказание услуг самозанятым оформлено грамотно, компании нельзя предъявить, что совершен намеренный перевод сотрудника в статус самозанятого именно с целью снижения налоговой нагрузки», — сообщил Делягин URA.RU.

Руководитель Института нового общества экономист Василий Колташов подтвердил, что переводя сотрудников в самозанятые, предприниматели освобождают себя от 30% обязательных платежей и 13% НДФЛ. Самозанятые же платят налог на профессиональный доход (НПД) от 4% до 6% от заработка. Но они сами должны копить на пенсию, им не оплачивают больничные и отпуска. «Программа в огромной мере фикция», — считает Колташов.

Программа начала действовать с января 2019 года в Москве и Подмосковье, в Калужской области и Татарстане, а с 1 июля прошлого года — во всех регионах страны. На 26 апреля, по данным Минэка, статус самозанятых оформили 2,2 млн человек, и их число растет. Всего неофициально работающих людей в России от 16 млн (оценка РАНХиГС) до 20 млн (оценка первого зампреда комитета Совета Федерации по социальной политике Валерия Рязанского).

Владельцы бизнесов благодаря проекту по самозанятым сокращают свои налоговые издержки Фото: Игорь Меркулов © URA.RU

Налог на профессиональный доход (НПД) идет в региональный бюджет (63%) и в территориальный ФОМС (37%), но экономический эффект от него невелик, сообщил агентству первый зампред комитета Совета Федерации по экономической политике Сергей Калашников. Отчеты об исполнении региональных бюджетов показывают, что Свердловская область получила в прошлом году доход от самозанятых 32 млн рублей (0,01% от общего объема доходов), Челябинская область — 16 млн, Тюменская — 11 млн рублей, Курганская — 2 миллиона. Москва за три месяца текущего года — 876,1 млн рублей (0,12% от доходов за квартал).

Вместе с тем число самозанятых стало одним из критериев эффективности губернаторов (KPI). И — целевым показателем нацпроекта по малому предпринимательству. По словам сенатора Валерия Рязанского, это сделано, чтобы губернаторы активнее работали по легализации самозанятых. Это позволит им сократить траты бюджетов за медобслуживание неработающего населения (более 18 тысяч рублей в год на человека). «Это неоправданные траты, потому что люди по факту работают. Если губернаторы выполнят KPI, экономия будет в миллиардах рублей», — пояснил Рязанский.

Сенатор Валерий Рязанский выгоду легализации самозанятых видит в снижении расходов бюджета на медобслуживание неработающего населения Фото: Владимир Андреев © URA.RU

К выполнению KPI подключилась и налоговая служба. «Вывести из тени имеющих стабильный доход безработных сложно, так как их много, и нужно доказать факт незаконно получаемого дохода. Но мы выполняем требование губернатора — у него самозанятые в KPI», — рассказал источник URA.RU в ФНС.

Инсайдер в правительстве одного из регионов отмечает, что план делают, в том числе, на учителях, так как их узаконить проще всего — репетиторы все на виду. Через руководителей школ и вузов учителям и преподавателям убедительно рекомендуют легализовать свою работу. Родителей учащихся просят сообщать по «горячим телефонам» о случаях, когда репетитор не зарегистрирован как самозанятый.

Из-за огромного количества жалоб, Союз профсоюзов России (СПР) уже создает в своей структуре отдельное направление по защите прав самозанятых. Руководитель Института нового общества Василий Колташов предостерегает, что если власти сами не изменят работу с самозанятыми, может резко вырасти социальное недовольство. Причем, среди тех, кто ранее был лоялен власти. Это произойдет, когда люди поймут, что они социально не защищены и что «не будут иметь права на нормальную пенсию», считает эксперт.

Проще всего легализовать оказалось учителей-репетиторов Фото: Игорь Меркулов © URA.RU

Руководитель политической экспертной группы Константин Калачев отмечает, что «разочарование будет у тех, кто пожил в режиме самозанятости и не увидел его преимуществ». «Они могут стать сторонниками протеста. Но не политического, а социального», — считает он.

По мнению политолога Максима Жарова, власти могут предотвратить протест среди самозанятых. Он говорит, что чиновники должны сразу «объяснять, что им в этом статусе положено, какие у них льготы есть, почему они уменьшаются или отменяются». Научный сотрудник Института региональных проблем Дмитрий Журавлев уверен, что Минфину придется корректировать программу, чтобы исключить лазейки для работодателей.