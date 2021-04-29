Праймериз «Единой России» вернет в ХМАО реальную политику

Лидеру «Единой России» в ХМАО Борису Хохрякову предстоит насыщенный на события май Фото: Александр Кулаковский © URA.RU

Власти ХМАО дали жесткие вводные участникам и организаторам праймериз «Единой России», которые выбиваются из традиционного шаблона действий при подготовке к предварительному голосованию и даже способны привести к серьезному внутрипартийному противостоянию. Об этом URA.RU сообщил источник в региональном правительстве.

«Ключевой месседж, что договориться о „бронировании“ депутатского мандата путем кулуарных переговоров с руководством региона или города не получится. Победу можно одержать только заручившись поддержкой населения. Партия выдвинет того, кто набрал больше всего голосов. Нелегитимные кандидаты будут отсеяны по итогам проведения праймериз, невзирая на статус и былые заслуги», — прокомментировал инсайдер.

Слабые кандидаты прошли отсев еще на этапе анализа социологических замеров Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Политконсультант Александр Рахманов в разговоре с URA.RU отметил, что условия проведения нынешних праймериз — это федеральный тренд, который обусловлен необходимостью ротации кадров в «Единой России». «Должна быть максимально честная и открытая кампания. Не зря к ней подключили голосование через „Госуслуги“, чтобы власти на местах и в регионах не смогли повлиять и подкрутить результаты. Кроме того, на счетных участках будут присутствовать наблюдатели, которые готовят региональные общественные палаты. Поэтому нарушители рискуют поставить крест на дальнейшей политической карьере, а все попытки подрыва легитимности процедуры проведения праймериз будут жестко пресекаться», — прокомментировал эксперт.

Собеседник URA.RU среди югорских единороссов отметил, что в связи с новыми вводными от федерального центра на праймериз могут случиться интересные партийные дуэли. «Если взять выборы в Государственную Думу, то по одномандатному ханты-мансийскому округу фаворитом пока выглядит действующий депутат Госдумы Павел Завальный. Но там же заявился, к примеру, и окружной парламентарий Сергей Елишев. А у него неплохие рейтинги по Сургутскому и Нефтеюганскому району, Пыть-Яху. Еще увлекательнее ситуация разыгрывается на востоке ХМАО.

Там ставка была сделана на вице-губернатора Югры Вадима Шувалова, но о желании побороться на нижневартовском одномандатном округе высказал еще и глава Сургутского района Андрей Трубецкой, что может внести коррективы в расстановку сил», — считает инсайдер.

Ситуацию объясняет другой собеседник URA.RU, близкий к внутриполитическому блоку окружного правительства. По его данным, выдвижение Трубецкого, который как глава района априори является узнаваемым лицом, связано с двумя причинами. Во-первых, для обеспечения альтернативы на каждом округе должны участвовать не менее двух кандидатов с серьезной электоральной поддержкой. Во-вторых — необходима мобилизация избирателей, чтобы максимально приблизить ситуацию к обстановке на реальных выборах осенью.

«У регионального штаба установлена высокая планка, как по участникам на ПВГ (предварительное внутрипартийное голосование — ред.), так и по количеству явки. Поэтому, принято решение максимально включать рейтинговых кандидатов для участия, чтобы они за собой подтягивали и других участников и избирателей», — комментирует источник, уточняя, что партии важно отобрать перед выборами именно тех кандидатов, кто готов и умеет работать с избирателями «в поле». Роль этого фильтра также будет исполнять праймериз.

Собеседник агентства убежден, что жесткие внутрипартийные баталии разыграются и на выборах других уровней — областной, окружной и местных дум. Поэтому единственным вариантом для кандидатов остается разворачивание фактически полноценной избирательной кампании уже сейчас. «Еще во время праймериз нужно организовать работу штаба, привлечь на работу технологов, запустить агитацию, проводить встречи с избирателями, мелькать в соцсетях и СМИ, ну и так далее. Использование адмресурса, требование поддержки подчиненных — все это поставлено на стоп», — утверждает источник. Глава исполкома «Единой России» в ХМАО Александр Зеленский не ответил на телефонный звонок журналиста агентства.

Новые правила игры такие: либо ведешь честную борьбу за голоса избирателей, либо уходишь Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Президент российской ассоциации политических консультантов Алексей Куртов в разговоре с URA.RU отметил, что «Единая Россия» заинтересована в обновлении, в первую очередь, в региональных отделениях. «Старым партийцам это очень сложно принимать. Потому что раньше какие-то вещи можно было отрегулировать или договориться, а сейчас придется работать в поле. Но мне кажется, что переживать за партию власти сильно не надо, они справятся, просто потратят больше времени и ресурсов, чем обычно. Хуже от этого точно не будет. А что делать? Надо что-то менять. Есть хорошая поговорка, если хочешь получать то, что получал — делай, как всегда», -резюмировал эксперт.