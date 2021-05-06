Челябинские инсайды: VIP борются за билеты

76 лет назад закончилась Великая Отечественная война Фото: Редькин Марк/ТАСС

В кулуарах челябинского правительства рассказывают, что губернатор Алексей Текслер работал все майские праздники и провел несколько совещаний. На одном из них серьезно досталось экономблоку. А в следственном управлении СКР по региону обсуждают реформу ведомства, начатую Александром Бастрыкиным, и гадают, не появится ли теперь в Челябинске новый руководитель? А среди VIP — переполох из-за того, что многим хочется попасть 9 мая на трибуну, где будет Текслер.

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VIP рвутся к губернатору

Алексей Текслер сам решит, с кем стоять на трибуне 9 мая Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Парад 9 мая станет первым публичным праздником с начала пандемии коронавируса, где VIP соберутся вместе, чтобы отпраздновать День Победы. Говорят, что многие хотят подняться на трибуну, где будет находиться губернатор Алексей Текслер. «Все депутаты Госдумы, все руководство ЗСО, бизнесмены изъявили желание постоять на трибуне перед телекамерами рядом с губернатором, — говорят в кулуарах. — Но трибуна не резиновая. Решать, кто попадет туда, будет только сам Текслер».

Текслер отругал подчиненных за туризм

Инсайдеры утверждают, что губернатор Алексей Текслер устроил разнос подчиненным за слабую работу по внутреннему туризму. «Он еще раньше говорил им, что ждать масштабного открытия границ этим летом не стоит, — говорит источник. — Поэтому надо воспользоваться шансом и сделать все, чтобы на челябинские озера ехали со всей страны, да и сами южноуральцы проводили отпуск в регионе. Но пока дело продвигается не слишком активно». Говорят, что больше всего досталось экономблоку, так как за развитие внутреннего туризма отвечает минэкономразвития региона. Впрочем, досталось минэкологии.

Реформа СК коснется Челябинска

Петра Решетникова могут отправить в Челябинск Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

В Челябинске вновь заговорили о том, что новым руководителем следственного управления (СУ) СКР по региону станет Петр Решетников, который сейчас руководит Уральским следственным управление на транспорте СКР. «Слухи были и раньше, но дело никак не двигалось. А Челябинск уже полтора года не имеет постоянного руководителя, так как, говорят, что начальник СКР Александр Бастрыкин все кандидатуры бракует. — говорят в кулуарах. — Теперь, когда стало известно о реорганизации транспортного СК, и слиянии нескольких структур, могут появиться свободные генералы. Тот же Решетников, если ему не найдется высокой должности в Центральном межрегиональном СУ, которое образуется после слияния Уральского и Приволжского управлений. Так что в Челябинск могут прислать Решетникова или какого-либо другого бывшего „транспортника“».

Министр оказался слишком суров

Говорят, что отставка замминистра строительства региона Евгения Курилова связана с тем, что он не смог сработаться с министром Юлием Элбакидзе. «Когда министерством руководил Виктор Тупикин, стиль руководства был мягче, — говорят в кулуарах. — А у Элбакидзе жесткий суровый стиль. Строго говоря, его поэтому и поставили на министерство, чтобы он навел здесь порядок. В самом министерстве говорят, что Элбакидзе порой бывает слишком суров, и даже перегибает палку. Научился этому в администрации Магнитогорска, где мэр Сергей Бердников хоть и сильный руководитель, но не слишком церемонится с подчиненными». Говорят, что из министерства уходят и другие сотрудники, в том числе хорошие профессионалы.

Никитина уехала к морю

Элла Никитина перебралась в Анапу Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Отставка и. о. начальника Главной жилищной инспекции Челябинской области Эллы Никитиной связана с переменой места жительства. «Уезжают с мужем в Краснодарский край, в Анапу, — говорят в кулуарах. — Да и устала ждать, когда ее избавят от приставки „и.о.“ Формально она так и оставалась первым замруководителя, хотя отвечала за все ведомство. А особых претензий к ней не было. Очень ответственная, только характер мягкий, из-за чего управляющие компании стали откровенно наглеть». Говорят, пока желающих занять ее место нет.

Челябинские власти отстояли Шатоху

После новостей о том, что объединенную структуру челябинского и курганского Россельхознадзора возглавит в качестве и. о. руководителя Татьяна Шатоха, которая раньше руководила челябинским ведомством, в челябинском правительстве облегченно вздохнули. «В Москве упорно двигали на пост начальника курганского представителя, — говорят инсайдеры. — Приходилось в вышестоящих структурах доказывать, что Челябинская область сильнее в сельском хозяйстве, чем Курганская, и именно челябинец должен возглавить ведомство. Убедили, отстояли Шатоху, которая побудет и. о. руководителя до осени. А потом начальником станет Анатолий Литовченко. К тому времени у него истекут полномочия в Госдуме».

Депутата защищает экс-силовик

Говорят, что депутат челябинского ЗСО Арман Аракелян, обвиняемый в получении двух взяток, нанял в адвокаты экс-руководителя одного из отделов СК в Магнитогорске. Бывший силовик после отставки сдавал экзамен на судью, но что-то у него не сложилось, служителем Фемиды он не стал, зато занялся адвокатской деятельностью. Те адвокаты, что защищали Аракеляна раньше, чем-то его не устроили, хотя и смогли вытащить депутата из СИЗО, добившись изменения меры пресечения на домашний арест. «Диаспора собралась и решила нанять адвоката, который бы знал следствие изнутри, — рассказал инсайдер. — Так и вышли на магнитогорца».

Вице-спикер не пришел к депутатам

Владимир Павлов вместо себя прислал помощников Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

В Центральном райсовете Челябинска обиделись на вице-спикера ЗСО Владимира Павлова. Район входит в Челябинский округ, по которому Павлов собирается баллотироваться в Госдуму и уже заявился на праймериз «Единой России». «Попросил устроить ему встречу с депутатами, — говорят в кулуарах. — А сам на встречу не пришел. То ли зазнался, то ли занят был и даже извинений не передал! Короче говоря, депутаты на него обиделись».

В Москву ушли бумаги на очередного преемника Мякуша

В кулуарах заксобрания региона говорят о том, что в Москву ушли бумаги на руководителя комитета по информполитике, гендиректора ОТВ Олега Гербера, как на будущего председателя заксобрания. «Сам Гербер ничего об этом толком не знает», — говорят в ЗСО. Информированные депутаты говорят иную версию. Еще осенью председатель ЗСО Владимир Мякуш договорился с губернаторской резиденцией, что будет готовить себе преемника, а этим преемником будет первый вице-спикер заксобрания Александр Лазарев. «Бумаги на Лазарева ушли еще раньше, — говорят инсайдеры. — А кандидатура Гербера нужна как альтернативная, но ставку делают на Лазарева».

Давыдов займется курортами

Сергей Давыдов передумал продавать бизнес Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Инсайдеры сообщают, что бывший глава мэрии Челябинска Сергей Давыдов, счастливо избежавший уголовного преследования, окончательно воспрял духом. «Он собирается развивать курортный бизнес в Чебаркуле, где у него несколько баз отдыха, — говорят в кулуарах. — Раньше якобы ему это не давали делать те, кого экс-губернатор Борис Дубровский поставил присматривать за курортами. А сейчас всех „магнитогорских“ убрали и Давыдову никто не мешает. Он раньше думал распродавать бизнес и перебираться в Испанию, но пандемия спутала все планы. И Давыдов хочет вкладываться в курорты, которые из-за закрытия границ будут востребованы».

Толкачев посмеялся над Ершовым

Судебные разборки между депутатом ЗСО Вячеславом Ершовым и экс-депутатом заксобрания Константином Толкачевым вышли на новый уровень. Толкачев, как известно, взыскивает по суду с Ершова 1,5 млн рублей. Ершов утверждает, что это была ему оплата как руководителю штаба Толкачева на выборах в ЗСО в 2015 году, которые Толкачев выиграл. Именно тогда и появилась расписка, которую Толкачев в случае выигрыша обещал порвать, а сам теперь потащил Ершова в суд. «На самом деле выборы 2015 году к этому долгу отношения не имеют, — говорят в кулуарах. — Деньги Ершов брал в 2017 году, когда ему надо было расплатиться с кредиторами. Обещал вернуть, когда продаст свой недострой на улице Российской. Недострой продал, а деньги не вернул. Так что Толкачев только посмеялся на Ершовым с его версией. И деньги по суду обязательно взыщет».

Мэр отправила чиновников на субботники в наказание

Наталья Котова отменила отдых и себе самой Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

По слухам, чиновники были очень недовольны, что мэр Челябинска Наталья Котова заставила их выйти на субботники с 4 по 7 мая. Мол, это не их обязанности. «Ваша обязанность была проконтролировать, чтобы город к 1 мая были чистым. Вы с поручением не справились, — заявила Котова подчиненным. — Школьники на каникулах и пусть себе отдыхают. Поэтому работайте сами». Говорят, что первыми на субботники отправились сотрудники структур, которые отвечают за ЖКХ и экологию.

Мэр передала привет Колеснику

Прибраться 1 мая не успели во всех семи районах Челябинска. По словам инсайдеров, готовность везде была разная. «Где-то на 80%, а где-то — на 60%, — рассказывает источник. — Короче говоря, виноваты все. Но хуже всего дело обстоит в Калининском районе, так что мэр Наталья Котова уже высказала главе района Сергею Колеснику все, что думает о его работе».

Тонких и Сиротин помирились

Григорию Тонких запретили устраивать свары Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

В Миассе прекратились распри между мэром Григорием Тонких и бизнесменом Олегом Сиротиным, владельцем «Золотого пляжа» и «Солнечной долины». За этим конфликтом пристально наблюдали из губернаторской резиденции. Отношения обострились настолько, что Тонких даже дал разрешение на пикет против Сиротина возле мэрии, хотя раньше никому такого не позволял. «В конце концов, областным властям это надоело, — рассказал инсайдер. — Тонких и Сиротина посадили за один стол и велели договариваться миром. Неизвестно какими карами им пригрозили, но ругаться перестали. Так что войны между ними нет. По крайней мере, до выборов в Госдуму».

Мэру Миасса ищут замену

Говорят, что областные власти все-таки ищут замену мэру Миасса Григорию Тонких. Причем кандидатуры подбирают в Миассе. «Слухи о том, что на Миасс могут поставить мэра Карабаша Олега Буданова, уже неактуальны, — говорят в городе. — Хотя сам Буданов уже не прочь руководить Миассом, что-то в Карабаше у него пошло не так, как ему хотелось бы. Но эту идею отбросили». Говорят, что среди депутатов уже есть пара кандидатов на пост главы города.

ФСБ займется экс-спикером всерьез

Алексею Платонову припомнят старые дела Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

В Кунашакском районе активно обсуждают уголовное дело в отношении бывшего спикера собрания депутатов Алексея Платонова, которого подозревают в махинации с жильем для детей-сирот. Речь идет о периоде, когда Платонов руководил управлением земельных и имущественных отношений администрации района. «Это было еще, когда район возглавлял Вадим Закиров, позже отданный под суд за взятки. Вместе с ним под суд пошли целый ряд чиновников, а Платонова, что удивительно, не тронули, — говорят в Кунашаке. — Но фактуры на него было предостаточно, и вот теперь при новом начальнике УФСБ Дмитрии Иванове материалам дали ход. И только историей с сиротским жильем дело не закончится».

В уголовных делах минстроя появится новый фигурант

Биатлонный стадион до сих пор не сдан Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

В Златоусте зреет новый скандал, связанный с провальной стройкой биатлонного центра им. Ишмуратовой. «Уголовные дела, начавшиеся в челябинском минстрое и связанных с ним структурах, могут затронуть еще одну фирму. Проектировало биатлонный стадион проектное бюро «Штрих» Игоря Починкина. Он больше известен как владелец местной частной клиники «Созвездие». Объект, начатый еще в 2006 году, до сих пор не сдан не только из-за коррупции в областных структурах, но и благодаря неудачным проектным решениям. То биатлонная трасса оказывалась заужена на два метра по сравнению с необходимым для проведения соревнований. То какие-то стены приходилось сносить, чтобы они попросту не обрушились. «Теперь Починкин сильно нервничает, боясь оказаться в компании замминистра Татьяны Антоновой, экс-директора ОГКУ «Челябоблинвестстрой» Алексея Абаимова, главы фирмы «Стройтранссоюз» Михаила Азаматова и экс-руководителя курировавшей стройку муниципальной спортшколы, ожидающих суда. Тем более, проверка может выявить проблемы и в проектировании других объектов бюро», — рассказал инсайдер.

«Здоровую ферму» могут пустить под нож

«Здоровую ферму» могут купить москвичи Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Инсайдеры сообщают, что у агрохолдинга «Здоровая ферма», одного из крупнейших производителей мяса птицы в УрФО, впереди большие проблемы. После того, как агрохолдинг переходил из рук в руки, компания оказалась в ведении государства, контролируется Центробанком РФ. «Говорят, ее хотят купить москвичи за очень небольшие суммы, — рассказывают инсайдеры. — Но не для того, чтобы развивать, а чтобы подвести под банкротство и уничтожить. Одним конкурентом в регионе, где очень развито птицеводство, будет меньше».

«Инсайды» — это информация от наших источников, которую мы не можем подтвердить. Но, заботясь об информированности своего читателя, «URA.RU» публикует эту непроверенную информацию: не бойтесь слухов — правда часто оказывается страшнее.