Путин начал борьбу за опасный для власти регион

О готовящейся встрече президента и красноярского губернатора стало известно еще в апреле Фото: Kremlin.ru

Президент РФ Владимир Путин за четыре месяца до выборов в Госдуму начал спасать рейтинг власти в одном из пяти самых сложных регионов. 11 мая он встретился с главой Красноярского края Александром Уссом, который включен Кремлем в топ губернаторов с самым низким уровнем доверия. Как считают политологи, отрицательное отношение жителей к власти делает результаты голосования в территории непредсказуемыми, а прошедшая встреча может исправить ситуацию. Время для нее было выбрано особенное.

Политтусовка ждала разговора Путина и Усса почти месяц. Представитель Кремля Дмитрий Песков еще 14 апреля говорил, что «встреча ожидается», но не назвал конкретной даты. 11 мая глава государства все-таки принял в Кремле губернатора, позволив ему обсудить целый список различных проектов. «Александр Викторович, знаю, что вопросов у вас много. Давайте начнем с общей социально-экономической ситуации», — завел разговор президент.

Александр Усс рассказал Владимиру Путину о множестве проектов в регионе Фото: Kremlin.ru

Следуя традиции, зародившейся в пандемию, Усс начал свой отчет перед Путиным с темы коронавируса. В частности, глава региона доложил о развернутой прививочной кампании и пообещал решить проблемы удаленных территорий с помощью «нестандартных видов вакцин», которые не требуют жестких условий хранений.

Оптимистичный настрой он демонстрировал и в части экономических показателей. По словам Усса, регион закончил 2020 год не только с профицитом, но и с «резким инвестиционным рывком». «Комплексный инвестиционный проект „Енисейская Сибирь“, которому вы дали старт в 2018 году, накануне Универсиады, он, если можно так выразиться, „полетел“», — заявил губернатор.

В целом Усс трижды за 10-минутную встречу повторил, что его регион «полетел» или скоро «полетит». Например, за счет создания делового квартала Красноярск-Сити, появления завода по глубокой переработке зерна, борьбы с лесными пожарами (хотя два года назад Усс считал ее бесполезной), закладки двух самых больших пассажирских лайнеров для Енисея, открытия региональной авиакомпании и строительства метро в Красноярске (нужно федеральное финансирование). «Что касается развития авиационного узла, то это абсолютно естественное дело, имея в виду географию Красноярска, в центре находится, там много точек пересечения различных маршрутов. Ну об этом уже давно говорится. По метро тоже сейчас поговорим», — обнадежил Путин собеседника.

Красноярцы не выделяются высоким уровнем поддержки власти Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Эксперты связывают прошедшую встречу с приближающимися сентябрьскими выборами в Госдуму. Дело в том, что в 2021 году Красноярский край вошел в топ-5 кремлевского антирейтинга по уровню доверия губернаторам среди населения (по данным РБК, в списке аутсайдеров еще Хабаровский край, Хакасия, Кемеровская и Владимирская области). По мнению руководителя «Центра электоральных практик» Сергея Полякова, отрицательное отношение красноярцев к губернатору может повлиять на общие результаты «Единой России» в регионе, что делает итоги голосования непредсказуемыми.

«Любой антирейтинг местного руководства влияет на уровень доверия к власти в целом. Очевидно, есть надежда, что озвученные планы по глобальному развитию региона поправят ситуацию. Жителям региона должно быть приятно слышать такие вещи, осознавать, что край находится в фокусе внимания федеральной власти, в частности, президента. К тому же сейчас отличное время для озвучивания таких планов.

С одной стороны, до выборов осталось немного времени, поэтому избиратели не забудут об этих проектах. С другой стороны, еще не началась агитация, поэтому красноярцы не будут воспринимать эти идеи, как обещания, о которых власть затем забудет», — считает Поляков.

Особенность Красноярского края не только в отношении жителей к персоне главы региона, но и в целом в поведении избирателей на выборах, отметил местный политолог, директор центра «Текущий момент» Сергей Комарицын (экс-глава пресс-службы краевой администрации). «Уровень поддержки власти на федеральных выборах в крае традиционно на 10%-20% ниже общероссийских [в 2016 году показатель „Единой России“ по стране был 54,2%, а в крае — 40,45%]. В отдельных территориях внутри региона разница бывает еще меньше — до 50%», — объяснил политолог.

По мнению политологов, Александру Уссу пока не грозит отставка Фото: Владимир Андреев © URA.RU

В то же время, риски для власти снижает отсутствие активности со стороны сторонников Алексея Навального (его штабы были распущены после включения в перечень экстремистских организаций), добавил эксперт. Комарицын также называет встречу Путина и Усса сигналом об отсутствии у Кремля планов по скорой отставке губернатора.

Слухи о кадровом решении возникают больше года. В последнее время, к примеру, обсуждалось возможное назначение Усса на пост полномочного представителя президента РФ в СФО. Директор «Центра развития региональной политики» Илья Гращенков считает это свидетельством борьбы различных ФПГ за контроль над богатым на природные ресурсы регионом.

Президент коммуникационного холдинга «Минченко консалтинг» Евгений Минченко отметил, что в регионе «высокий уровень конфликтности с федеральными группами влияния». «Но надо понимать, что у Усса высокий уровень поддержки внутри „Политбюро 2.0“ [так Минченко называет ключевых игроков в высшем руководстве страны] со стороны [министра обороны РФ] Сергея Шойгу и [главы Роснефти] Игоря Сечина», — добавил политолог.