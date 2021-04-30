Штабы Навального включены в перечень экстремистских организаций

Штабы блогера Алексея Навального включили в перечень организаций, причастных к экстремизму. Об этом сообщили в Федеральной службе по финансовому мониторингу.
Как сообщается на сайте ведомства, общественное движение «Штабы Навального» включены в перечень юридических лиц в РФ, которые были замечены в причастности к экстремизму или терроризму. На портале Росфинмониторинга указан адрес головного офиса штабов, находящегося в Москве.
Ранее глава «Штабов Навального» Леонид Волков сообщил о закрытии всех филиалов организации. Он отметил, что организацию признают экстремистской, если она продолжит свою работу. Также он отметил, что штабы не будут открываться под другим названием. Волков был задержан по подозрению в вовлечении несовершеннолетних в незаконные акции протеста.
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