24 января 2021

Кремль: два региона УрФО — лидеры по доверию губернаторам

© Служба новостей «URA.RU»
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Андрей Фурсенко на пресс-конференции в ТАСС, посвященная вручению Премии президента России в области науки. Москва, чиновник, документы, руки
В списке аутсайдеров — пять регионов России Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Курганская область и Ямало-Ненецкий автономный округ оказались в числе лидеров по уровню доверия губернаторам. Результаты выполнения KPI для регионов подвели в Кремле на семинаре для вице-губернаторов по внутренней политике.

«В список лидеров по уровню доверия главе региона вошли Чечня, Адыгея, Курганская, Курская области и Ямало-Ненецкий автономный округ», — пишет РБК. Регионы возглавляют Рамзан Кадыров, Мурат Кумпилов, Вадим Шумков, Роман Старовойт и Дмитрий Артюхов. В списке аутсайдеров — Хакасия, Владимирская область, Хабаровский и Красноярский края, а также Кемеровская область.

20 января в подмосковном центре «Сенеж» стартовало обучение вице-губернаторов, отвечающих за внутреннюю политику в своих субъектах. Во время учебы замглавы АП Сергей Кириенко раскрыл сценарий избирательной кампании — партия «Единая Россия» на предстоящих выборах в Госдуму должна набрать не менее 45% голосов.

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© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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