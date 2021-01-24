Кремль: два региона УрФО — лидеры по доверию губернаторам

Курганская область и Ямало-Ненецкий автономный округ оказались в числе лидеров по уровню доверия губернаторам. Результаты выполнения KPI для регионов подвели в Кремле на семинаре для вице-губернаторов по внутренней политике.
«В список лидеров по уровню доверия главе региона вошли Чечня, Адыгея, Курганская, Курская области и Ямало-Ненецкий автономный округ», — пишет РБК. Регионы возглавляют Рамзан Кадыров, Мурат Кумпилов, Вадим Шумков, Роман Старовойт и Дмитрий Артюхов. В списке аутсайдеров — Хакасия, Владимирская область, Хабаровский и Красноярский края, а также Кемеровская область.
20 января в подмосковном центре «Сенеж» стартовало обучение вице-губернаторов, отвечающих за внутреннюю политику в своих субъектах. Во время учебы замглавы АП Сергей Кириенко раскрыл сценарий избирательной кампании — партия «Единая Россия» на предстоящих выборах в Госдуму должна набрать не менее 45% голосов.
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