Челябинские инсайды: новый прокурор везет товарищей

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В челябинском правительстве гадают, с чем связан рост влияния министра имущества Александра Богашова. Сходятся на том, что самого молодого руководителя ждет повышение. Главы городов не знают, как оправдаться перед губернатором Алексеем Текслером за не вывезенный с территорий мусор. А в областной прокуратуре обсуждают уход на пенсию замруководителя Евгения Саломатова — уходу найдено объяснение.

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Текслеру пожаловались на майский мусор

Алексей Текслер отчитал глав за мусор Фото: Анна Майорова © URA.RU

Инсайдеры сообщают, что челябинский губернатор Алексей Текслер был очень недоволен тем, как в майские праздники вывозили мусор в муниципалитетах. «В аккаунты Текслера пришло очень много жалоб, с фотографиями неубранного мусора и переполненных контейнерных площадках— рассказывает инсайдер. — В итоге досталось главам. Особенно ругали главу Ашинского района Вадима Сергеева, мэра Чебаркуля Светлану Виноградову и мэра Трехгорного Николая Шимановича».

Досталось и первому замминистра экологии региона Яне Куприковой, которая в своем ведомстве отвечает работу операторов по вывозу мусора. По словам инсайдеров, к Куприковой и без этого скопилось немало замечаний

Министр имущества становится фаворитом

Александр Богашов один самых молодых министров в России Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

В челябинском правительстве стали замечать, как начинает расти влияние министра имущества региона Александра Богашова. Он стал министром в декабре 2019 года, а ранее руководил департаментом корпоративного управления, ценовой конъюнктуры и контрольно-ревизионной работы Минэнерго РФ. На сегодняшний день он самый молодой руководитель в областном правительстве, и один из самых молодых региональных министров в России. Ему в августе исполнится 32 года. «Губернатор Алексей Текслер, который знаком с Богашевым со времен работы в Минэнерго РФ, стал все чаще доверять министру важные переговоры. В том числе и связанные с развитием территории, — говорят инсайдеры. — Похоже на то, что Богашова ждет повышение до уровня вице-губернатора».

Новый прокурор привезет в Челябинск «варягов»

Евгения Саломатова попросили освободить место Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

В прокуратуре Челябинской области обсуждают уход на пенсию заместителя руководителя ведомства Евгения Саломатова. «Понятно, что ему уже 62 года, — говорят в прокуратуре. — Но бывали случаи, когда продлевали службу в таком возрасте. К тому же совсем недавно он прошел аттестацию, и вдруг поступает команда освободить ставку!» Так что уход Саломатова, которого очень уважали, стал для всех полной неожиданностью. Как сообщают инсайдеры, это связано будущим прокурором Челябинской области Кареном Габриеляном, который пока руководит прокуратурой Карелии. На будущей неделе в Совете Федерации будет согласована кандидатура Габриеляна для перевода в Челябинск. До конца мая, после подписания президентского указа, он приедет к новому месту работы. «Под Габриеляна пришлют и нового заместителя, из другого региона, — говорят в прокуратуре. — Так что отставка Саломатова не единственная. Могут и первого зампрокурора Николая Трошкина отправить в другой регион».

Дубровский избежит уголовки за мусор

Борис Дубровский пока не хочет платить штраф Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

В кулуарах челябинской власти обсуждают, чем закончится для экс-губернатора Бориса Дубровского третий и самый громкий проигрыш ФАС в суде. «Решение областного арбитража, признавшего законным решение челябинского УФАС о причастности Дубровского к картелю по вывозу мусора из Челябинска, не грозит экс-главе области ничем. Ему уже выписали штраф в 20 тысяч рублей, который он пытается оспорить, но, скорее всего, платить придется. Зато уголовного дела за нарушение антимонопольного законодательства по этой истории не будет. А вот до исхода судебной тяжбы с ФАС в Москве о „дорожном картеле“, где речь идет о миллиардах рублей, Дубровский действительно будет держаться подальше от России. В этой истории, если он не отобьется от суда, все может закончиться уголовным делом», — рассказал инсайдер.

Фабриканту предложили стать шестым в списке

Алексей Денисенко получил шанс на большую политику Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

В праймериз «Единой России», в рамках подготовки к выборам в Госдуму, принимает участие депутат челябинского ЗСО, гендиректор обувной фабрики «Юничел» Алексей Денисенко. Речь идет о партийных списках. Говорят, что перед Денисенко поставлена задача занять шестое место. В ЕР рассчитывают, как минимум, на два мандата по спискам. В лидирующую тройку войдут губернатор Алексей Текслер, тренер Сергей Гомоляко и медик Татьяна Василенко. Учитывая, что в Госдуму они не пойдут, на мандат могут рассчитывать депутат Госдумы Дмитрий Вяткин и вице-спикер ЗСО Олег Голиков, которые должны стать, соответственно, четвертым и пятым в списке ЕР. «Получается, что шестая позиция заведомо непроходная. Однако для Денисенко это все равно способ заявить о себе и заявка на участие в большой политике», — пояснил URA.RU инсайдер.

Кандидат Берия набирает очки

Говорят, что в Коркинском округе на праймериз ЕР на выборах в Госдуму набирает очки кандидат Марина Берия, скромный помощник директора одной из коммерческих фирм. «Конечно же, ее фамилия ассоциируется с грозным наркомом внутренних дел СССР Лаврентием Берией, — говорят в округе. — Несмотря на весь негатив и репрессии, связанные с его именем, у части населения фамилия наркома еще и ассоциируется с порядком. Так что Марина Берия набирает очки за счет фамилии».

Экс-замминистра РФ ведет выборы в интернете

Баннеров со Станиславом Наумовым в Магнитогорске нет Фото: Игорь Меркулов © URA.RU

Бывший замглавы Минпромторга РФ Станислав Наумов, заявившийся на праймериз ЕР по спискам партии и по Магнитогорскому округу на выборах в Госдуму, развернул агитационную кампанию в интернете. В своем Facebook он каждый день и не по разу выкладывает новые записи. «В этом он, конечно, даст сто очков своему сопернику по праймериз в округе, действующему депутату Госдумы Виталию Бахметьеву, — говорят в Магнитогорске. — У Бахметьева в данном направлении работа слабее, хотя он и старается. Зато Бахметьев проводит много встреч, а у Наумова пока только интернетом все и заканчивается».

Как рассказывают инсайдеры, баннеры с Бахметьевым есть и в Магнитогорске, и вокруг города. Причем на местах, что закреплены за ММК, где раньше депутат работал. Это наводит на мысль, что серьезных ресурсов, в том числе финансовых, у Наумова нет. «Понятно, что за Наумовым стоит бывший вице-премьер РФ Виктор Христенко, с которым они вместе работали, но это мало, чтобы провести масштабную кампанию», — говорят в Магнитогорске.

Новый вице-мэр занял неожиданный кабинет

Говорят, что новый вице-мэр Челябинска по экономике Игорь Постнов, получивший должность после ареста и увольнения своего предшественника Олега Извекова, занял кабинет не Извекова, а бывшего вице-мэра Александра Егорова. Егоров отвечал в мэрии за городскую среду, в январе перешел на работу в областное правительство. В конце января его ставку ликвидировали, а кабинет до сих пор пустует. «Просто в кабинете Извекова ремонт, — рассказал инсайдер. — Там не проводился ремонт почти 15 лет, еще с тех времен, когда этот кабинет занял Олег Слиньков, работавший при мэре Михаиле Юревиче заместителем по финансам, потом там работал Александр Руденко. Теперь кабинет решено отремонтировать».

Судьи готовятся к кадровым перестановкам

Инна Маркова может возглавить один из судов Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

В судейском корпусе Челябинска обсуждают предстоящие перемены. «Нового председателя ждут сразу в двух районных судах — Тракторозаводском и Советском. В первом Юрий Сыров дожидается окончания контракта и выходит на пенсию. В Советском райсуде до сих пор в статусе исполняющего обязанности председательствует Григорий Важенин и, похоже, шанса избавиться от приставки „и.о.“ у него нет. На оба поста прочат одного и того же человека — зампреда Ленинского районного суда Инну Маркову», — рассказал инсайдер.

В медуниверситете сменились приоритеты

После того, как главный онколог УрФО Андрей Важенин стал и. о. ректора Южно-Уральского медуниверситета в Челябинске, внутри вуза сразу выросло число его сторонников. Изначально выборы ректора медвуза раскололи преподавательский состав на два лагеря: одни поддерживали действующего ректора Илью Волчегорского, вторые очень ждали Важенина. Однако после возвращения из Москвы, где было принято решение по руководству вуза, Волчегорский выложил видеообращение, в котором пообещал вернуться через год. «Это дискредитировало его в глазах сторонников. Бывший ректор продемонстрировал, что не умеет принимать поражение. Стало заметно, что просто заведовать кафедрой его не устраивает, и он не оставит попыток вернуть свой пост», — сообщил инсайдер. По словам источника, после этого видео все сторонники Волчегорского перешли на сторону Важенина.

Для онкодиспансера ищут главврача

Андрей Важенин останется главным онкологом УрФО Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Андрей Важенин после того как стал и. о. ректора медуниверситета, уволился с поста главврача Челябинского окружного онкодиспансера и пока заменить его некем. «Пока обязанности главврача исполняет бывший заместитель Важенина Алексей Привалов, — рассказывает инсайдер. — Он хороший хирург, но совсем не администратор. Хотя сейчас смотрят, как он справляется». Кстати, как сообщают источники, Важенин, скорее всего, останется главным онкологом УрФО. «Это общественная должность, — пояснил инсайдер. — Профессиональное сообщество устраивает, когда такую должность занимает академик».

В Курчатовском райсовете ждут отставки

В Курчатовском райсовете Челябинска обсуждают возможную отставку спикера Винеры Давлетхановой. «Говорят, что она устала, — рассказывает источник. — Ей надоело, что совет депутатов Курчатовского района сотрясают скандалы и народные избранники ссорятся между собой. Утверждает, что в 62 года ей не к лицу заниматься политическими интригами. Мол, с удовольствием уйдет в отставку, если ей предложат пост директора какой-нибудь школы или другого учреждения, далекого от политики».

Давлетханову сменит Абубакиров

Эмиль Абубакиров может стать спикером Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Если отставка спикера Курчатовского райсовета Челябинска Винеры Давлетхановой состоится, спикером может стать местный депутат Эмиль Абубакиров. Правда для этого Абубакирову придется отказаться от мандата гордумы, куда он был делегирован от райсовета. «Вся схема уже примерно известна, — говорят в кулуарах. — Абубакиров становится спикером Курчатовского райсовета депутатов, а в гордуму вместо него уходит Валерий Поликарпов, которому давно обещали повышение».

Взятки в ритуальной сфере аукнутся монополистам

В сфере ритуальных услуг Челябинска активно обсуждают задержание четверых полицейских, которые якобы за взятки сливали похоронщикам данные об умерших. Вместе с ними силовики взяли и того, кто эти взятки мог платить. Говорят, что этим задержанным оказался представитель фирмы «Мемориал-Сервис-1», некто Золотарев. Сейчас все гадают, как это скажется на собственнике компании Радике Ибатулине — одного из монополистов ритуального рынка Челябинска. «Вообще-то у Ибатулина всегда были хорошие связи с силовиками, но не со всеми, — говорят инсайдеры. — Хотя были и такие, кто хотел его бизнес уничтожить по заказу конкурентов. Но похоже на то, что „полицейской крыши“ у Ибатулина больше нет и это серьезно осложнит работу».

Банкротство Унаняна согласовано

Арсен Унанян задолжал многим кредиторам Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Ходят слухи, что банкротство руководителя крупнейшего агентства недвижимости «Компаньон» Арсена Унаняна согласовано с ним же. «У него накопилось много долгов. Причем отдельные суммы не очень большие, просто долгов много, — рассказывает инсайдер. — Чтобы не дошло до суда, проще договориться с дружественными кредиторами. Именно такими кредиторами стали Илья Горфман и Лев Мельник».

По слухам, если по искам Горфмана и Мельника Унаняна признают банкротом и распишут график выплаты долгов, это избавит ответчика от других исков. «Хотя само банкротство роняет тень на деловую репутацию Унаняна, но зато поможет избежать других неприятностей», — говорит источник.

Предприниматели не дождались миасских станков

Миасский автозавод «Урал» объявил распродажу, которая очень заинтересовала челябинских предпринимателей. «После технического перевооружения АЗ „Урал“ распродает оборудование, в котором больше не нуждается. Все уходит с торгов, но на них так и не появились два координатно-шлифовальных центра Hauser S50-CNC 314. Сейчас потенциальные покупатели подозревают, что кто-то из руководителей предприятия решил сделать свой маленький бизнес и загнать эти станки „своим“ структурам, не выставляя на торги», — говорит инсайдер. Предприниматели гадают, знает ли о происходящем гендиректор автозавода Павел Яковлев или его менеджеры действуют самостоятельно.

Экс-мэр Коркино срезает деревья в Еманжелинске

Дмитрий Гатов раздражает еманжелинцев Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

В Еманжелинске сбываются мрачные пророчества, звучавшие с момента избрания главой города Дмитрия Гатова, экс-мэра соседнего Коркино. «Коркинцев, где Гатов был главой до осени 2020 года, дико раздражала так называемая санитарная обрезка деревьев в городе. Подрядчики мэрии имели привычку опиливать их практически „до пеньков“. Когда Гатов возглавил Еманжелинск, его жителям полушутя предрекали то же самое. И вот, похоже, предупреждения начинают сбываться: возле школы искусств остаются практически одни стволы — а это только начало весны. Вроде бы проблема не столько велика, но для небольших муниципалитетов и это серьезный раздражитель», — говорит инсайдер.

Автоледи добавили проблем полицейскому начальству

Инсайдеры рассказывают, что в майские праздники инспекторы ГИБДД во время рейда по выявлению нетрезвых водителей задержали пару сотрудников полиции. «Самое пикантное в этой истории, что речь идет о дамах, работающих следователями полиции, — говорят источники. — Одна, по слухам, работает в Копейске, другая в одном из райотделов Челябинска». С этой историей, якобы, уже разбирается начальник главного следственного управления ГУ МВД по региону Андрей Сухопаров, которому случившееся может принести немало неприятностей.

«Инсайды» — это информация от наших источников, которую мы не можем подтвердить. Но, заботясь об информированности своего читателя, «URA.RU» публикует эту непроверенную информацию: не бойтесь слухов — правда часто оказывается страшнее.