14 мая 2021

Тюменская облдума станет ареной для борьбы между ЯНАО и Тюменью

Но у одного из регионов появилась неожиданная проблема

© Служба новостей «URA.RU»
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Здания. Тюмень, областная дума, облдума тюмень
В стенах парламента столкнутся интересы юга области и ЯНАО Фото:

Обновленная Тюменская областная дума, состав которой изменится осенью 2021 года, станет ареной борьбы за влияние между депутатами от юга региона и ЯНАО. Об этом свидетельствуют итоги заявочной кампании на праймериз «Единой России», которая завершилась 14 мая. По мнению экспертов, в ходе подачи заявок вскрылся кадровый кризис среди тюменских единороссов и подтвердились амбиции Ямала в парламенте, объединяющем все три региона «матрешки».

Из 10 одномандатных округов, расположенных на юге Тюменской области, только в двух в 2021 году выдвинулись сильные новые кандидаты — во всех других заявились действующие депутаты. Вместо ветеранов политики Юрия Конева и Александра Крупина, чье завершение карьеры прогнозировало агентство, в округах №15 (Ярковский) и №21 (Тюменский), в праймериз будут участвовать экс-мэр Заводоуковска Александр Анохин и депутат гордумы Тюмени Оксана Величко соответственно. «Они явные фавориты предварительного голосования», — сообщает источник URA.RU в региональном парламенте.

Чиновники. Отраслевое совещание по здравоохранению. Мэрия. Тюмень
Среди новичков 100-процентным кандидатом от юга области можно считать только Наталью Шевчик
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По партийному списку в предварительном голосовании от юга «матрешки» зарегистрировались восемь действующих депутатов: глава фракции ЕР в облдуме Андрей Артюхов, Ольга Швецова, Дмитрий Горицкий, Елена Кашкарова, Дмитрий Новицкий, Эдуард Омаров, Алексей Салмин, Альберт Суфианов. «Все они 100-процентные претенденты на место в новом созыве. Из новых „списочников“ таким кандидатом можно считать только бывшего первого замгубернатора Тюменской области Наталью Шевчик», — сообщает инсайдер.

В то же время на Ямале, который в тюменской облдуме представляют восемь человек, на праймериз заявилось сразу четыре новичка, которые по мнению политолога Александра Безделова, являются политическими тяжеловесами. Это вице-губернатор ЯНАО Ирина Соколова, вице-спикер окружного заксобрания Алексей Ситников, глава департамента молодежной политики Ямала Наиль Хайруллин (все трое идут по списку) и действующий депутат Госдумы Владимир Пушкарев (выдвинулся по Муравленковскому округу).

Эксперт также считает, что мандаты в думе сохранят нынешний спикер Сергей Корепанов, депутаты Фуат Сайфитдинов и Игорь Нак (все — по списку от ЯНАО).

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«Это команда мечты. Такой состав показывает, что Ямал рассматривает тюменскую облдуму не как место для командировки отставников и газовых генералов, а как орган власти, на который он серьезно нацелился. А вот ротация кадров в Тюменской области говорит скорее о кадровом кризисе юга. Можно предположить, что отношения между единороссами из разных регионов в будущем созыве будут на грани из-за борьбы за влияние», — говорит Безделов.

Ранее агентство, со ссылкой на источники в тюменском правительстве писало, что ради усиления контроля над облдумой, тюменские власти планировали, что новый созыв парламента возглавит вице-губернатор Сергей Сарычев. По версии инсайдеров, такому повороту противился губернатор ЯНАО Дмитрий Артюхов, который хотел видеть на посту председателя Ситникова. В итоге уральским полпредом Владимиром Якушевым было принято решение, что в тюменской думе сохранится статус-кво — пост спикера оставит за собой Корепанов, возглавляющий парламент с 1998 года. Как раз после этого о своих претензиях на депутатский мандат от Ямала заявили Соколова и Ситников, а Сарычев так и не выдвинулся на выборы.

Инсайдер добавляет, что именно грядущее выдвижение Соколовой спровоцировало тюменские власти на привлечение к избирательной кампании Шевчик. «Выдвижение Шевчик — это безусловное усиление тюменской команды в облдуме на фоне действий Ямала. Сильный управленец, которая к тому же закрывает еще и женскую квоту в заксобрании», — подтверждает политолог Аркадий Либерман.

Праймериз "Единой России". Тюмень
Праймериз ЕР пройдут с 24 по 30 мая
Фото: Николай Бастриков © URA.RU

Что касается слабой ротации в рядах «южной» фракции ЕР, то Либерман считает, что выводы делать преждевременно. «Нужно дождаться итогов праймериз ЕР. Я не исключаю здесь сенсаций. Кроме того, не стоит забывать, что усиливаются не только единороссы, но и их конкуренты — это тоже может сказаться на том, кто из ЕР получит проходные места в парламент», — подчеркнул эксперт.

В пресс-службе реготделения ЕР заявили, что не преследовали целью ротацию кадров ради самой ротации. «Наши депутаты опытные, популярны среди населения, и готовы продолжать работать в новом созыве. В любом случае, последнее слово за избирателями», — ответили там. В правительстве Тюменской области сообщили, что вопрос о борьбе за место спикера облдумы «не относится к деятельности органа госвласти, в который поступил запрос». В администрации ЯНАО не ответили на запросы URA.RU. Праймериз единороссов пройдут в онлайн формате с 24 по 30 мая.

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