Инсайд: вице-спикер заксобрания ЯНАО собрался в Тюменскую думу

Первый заместитель председателя регпарламента ЯНАО Алексей Ситников подал документы на предварительное голосование «Единой России», чтобы избираться в тюменскую облдуму. Об этом URA.RU сообщают источники в политических кругах Ямала.
«Документы Ситников подавал вместе с вице-губернатором Ириной Соколовой. Но единороссы тянут с официальным объявлением», — рассказывает собеседник.
В пресс-службу партии был направлен запрос с просьбой подтвердить информацию. Ответ на момент публикации не получен. В заксобрании ЯНАО ситуацию прокомментировать не смогли, посоветовав обратиться в «Единую Россию» потому, что этим вопросом занимаются они. Связаться с самим депутатом не удалось, в его приемной никто не ответил на звонки корреспондента.
Ранее URA.RU сообщало о том, что губернатор ЯНАО Дмитрий Артюхов хочет видеть вице-спикера регпарламента в думе Тюмени на посту председателя. Тем самым глава региона высказывает свое несогласие с претензиями вице-губернатора Тюменской области на этот пост Сергея Сарычева, делают выводы инсайдеры. Также 28 апреля вице-губернатор Елена Соколова подала документы на праймериз, чтобы избираться в тюменскую думу. Это выдвижение свидетельствует о том, что власти ЯНАО начали борьбу за влияние в парламенте, рассказывают источники агентства.
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