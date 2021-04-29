Инсайд: вице-спикер заксобрания ЯНАО собрался в Тюменскую думу

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Совещание по реализации нацпроектов с участием Полномочного представителя Президента России в УРФО Николая Цуканова и губернатора ЯНАО Дмитрия Артюхова. Салехард, соколова ирина, ситников алексей
Алексей Ситников (справа) подал документы на предварительное голосование «Единой России» Фото:

Первый заместитель председателя регпарламента ЯНАО Алексей Ситников подал документы на предварительное голосование «Единой России», чтобы избираться в тюменскую облдуму. Об этом URA.RU сообщают источники в политических кругах Ямала.

«Документы Ситников подавал вместе с вице-губернатором Ириной Соколовой. Но единороссы тянут с официальным объявлением», — рассказывает собеседник.

В пресс-службу партии был направлен запрос с просьбой подтвердить информацию. Ответ на момент публикации не получен. В заксобрании ЯНАО ситуацию прокомментировать не смогли, посоветовав обратиться в «Единую Россию» потому, что этим вопросом занимаются они. Связаться с самим депутатом не удалось, в его приемной никто не ответил на звонки корреспондента.

Ранее URA.RU сообщало о том, что губернатор ЯНАО Дмитрий Артюхов хочет видеть вице-спикера регпарламента в думе Тюмени на посту председателя. Тем самым глава региона высказывает свое несогласие с претензиями вице-губернатора Тюменской области на этот пост Сергея Сарычева, делают выводы инсайдеры. Также 28 апреля вице-губернатор Елена Соколова подала документы на праймериз, чтобы избираться в тюменскую думу. Это выдвижение свидетельствует о том, что власти ЯНАО начали борьбу за влияние в парламенте, рассказывают источники агентства.

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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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