Почему губернатор Артюхов уволил бессменного гендиректора «Ямала»

Авиакомпанию «Ямал» ждет аудиторская проверка Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Решение совета директоров подконтрольной правительству авиакомпании «Ямал» об отставке гендиректора Василия Крюка стало следствием его неспособности вывести компанию на качественно новый уровень, рассказали URA.RU источники и эксперты. Теперь предприятие ждет аудиторская проверка, а имя преемника пока не раскрывается.

«Решение об отставке Крюка принималось не вчера, да и до сих пор оно особо не афишируется, — рассказал URA.RU источник, близкий к правительству региона. — Компания постоянно получает дотации, является серьезной нагрузкой для окружного бюджета». Собеседник пояснил, что новые направления, которые открывает авиакомпания, субсидируются правительством ЯНАО: если бы этого не происходило, то перевозчик давно мог обанкротиться.

Инсайдеры в политических кругах ЯНАО указывают: Крюк возглавлял компанию с момента ее основания в 1997 году и фактически являлся человеком из команды экс-губернатора Юрия Неелова, у которого был «личным пилотом». «Одно это уже говорит о том, что замена гендиректора была лишь вопросом времени. Артюхов уже давно ведет четкий курс на обновление команды, причем не нужно думать, что меняют только чиновников. К главам госпредприятий окружного значения это относится не в меньшей степени», — сообщают собеседники агентства.

Эксперты согласны с такой оценкой: смена руководства «Ямала» — нормальная ротация управленческих кадров, уверен политолог Станислав Дейнеко, однако отставка Крюка, по его мнению, напрямую связана с деятельностью компании. «Апрель и май — время отчетов предприятий перед акционерами. Наиболее вероятно, что в правительстве ЯНАО ознакомились с отчетностью и приняли решение не продлевать контракт с топ-менеджером», — сообщил эксперт. По словам Дейнеко, в последнее время компания сильно потеряла в качестве предоставляемых услуг, а у губернатора в приоритете повышение качества жизни населения.

С этой оценкой согласился и политолог Евгений Забродин. «Авиакомпания „Ямал“ не самая клиентоориентированная, в нынешней кризисной ситуации ей нужен другой подход. Клиентов на фоне глобального кризиса авиаотрасли стало гораздо меньше, а необходимость содержания авиапарка остается. Если мы будем сокращать авиапарк, то мы поставим под угрозу блага, ставшие для северян естественными, в том числе и относительно недорогие перевозки — как внутри региона, так и к местам отпусков. А губернатор очень ориентирован на мнение населения, качество его жизни. Этим и объясняется принятое кадровое решение», — поделился мнением эксперт.

Собеседник выразил надежду, что новый руководитель выведет компанию на новый уровень. «Прежде всего в вопросе клиентоориентированности», — пояснил Забродин.

Кроме того, источники в правительстве ЯНАО на условиях анонимности рассказали что у Крюка, при всех его достоинствах — четко выстроенной системе управления, отлаженности работы предприятия — нет необходимой гибкости, способности развивать компанию в условиях резко меняющейся ситуации на рынке. А ко всему прочему, «Ямал» за 24 года превратился в компанию «одного человека» — это само по себе не правильно для госпредприятия, рассказывают инсайдеры.

В пресс-службе правительства ЯНАО, отвечая на вопросы URA.RU уточнили, что временно, до избрания нового главы «Ямала», руководить предприятием будет один из нынешних заместителей гендиректора, но кто именно — пока не известно. Кроме того, компанию ждет аудиторская проверка — о ее проведении будет сообщено дополнительно.

Получить комментарии представителей АТК «Ямал» на момент публикации не удалось. В пресс-службу был направлен письменный запрос, на момент публикации ответ не поступил.