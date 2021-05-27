Врач из Екатеринбурга создала бизнес на уклонистах от армии

В СКР считают, что сбыт справок для отсрочки от призыва был массовым Фото: Анна Майорова © URA.RU

В Екатеринбурге расследуется уголовное дело против педиатра-кардиолога Оксаны Беспамятных. Она обвиняется в организации системы медицинских консультаций, позволяющей получать незаконную отсрочку от призыва. В деле фигурирует молодой человек, добровольно сообщивший в конце 2020 года о схеме силовикам. Они нашли у врача склад печатей и бланков с медицинскими заключениями, говорит источник URA.RU в силовом ведомстве. Вероятно, с помощью поддельных справок от службы уклонился не один призывник.

«Схема работы „фабрики справок“ выглядела так: молодой человек, не желавший идти в армию получал медицинские консультации. Есть версия, что их давала Беспамятных (до замужества Покусаева — прим. ред.), направляя призывника на различные обследования в негосударственные медучреждения. Там, как правило, находили много небольших проблем со здоровьем, на основании которых уже в государственной больнице делали общее заключение для военкомата под отсрочку от призыва», — говорит собеседник URA.RU в правоохранительных органах. По его словам,

Беспамятных имела связи в медицинской среде, являлась подающей надежды выпускницей Уральского государственного медуниверситета в 2018 году. Перед выпуском доктор получала именные стипендии, в том числе от губернатора Свердловской области.

Силовикам манипуляции со справками для отсрочки от призыва стали известны после явки с повинной жителя Екатеринбурга Алексея Стуриса в ноябре 2020 года. Молодой человек, сбор медицинских документов которого курировала Беспамятных (местами она представлялась невестой), столкнулся с проблемой в военкомате Орджоникидзевского района. Там усомнились в подлинности справок (причем всплыли сомнения в законности отсрочек для других рекрутов), а сам призывник вспомнил, что пакет консультаций и заключений встал ему в 650 тысяч рублей. Об этом он и сообщил в Следственный комитет, указав на то, что в эту сумму входил прайс «на решение проблем с военкоматом», и то, что средства были получены Оксаной Беспамятных.

Отсрочка от призыва строилась на многочисленных медицинских обследованиях Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Перед обращением в СКР конфликт Стуриса с военкоматом пытался погасить один из партнеров Беспамятных — Рустам Киреев. Он с фальшивым удостоверением сотрудника свердловского минздрава пытался убедить военкома в легитимности справок. Ему почти удалось это сделать, но обман вскрылся из-за любопытства действующего на тот момент военкома Орджоникидзевского района Екатеринбурга Виталия Базылевича. Последний заинтересовался персоной Киреева, после чего быстро выяснилось, что он не тот, за кого себя выдает.

После явки с повинной Стуриса была допрошена и Беспамятных, которая призналась, что взяла лишь 100 тысяч рублей, поделившись этой суммой с Киреевым. Логика показаний бросала тень и на военкомат. Вероятно, это спровоцировало увольнение полковника Базылевича. Причину отставки и ситуацию в целом он в разговоре с URA.RU комментировать отказался.

21 января 2021 года Беспамятных была допрошена и задержана на двое суток. Первоначально ей вменялось получение взятки, а в рамках сбора доказательств были проведены обыски. По словам источника URA.RU, в квартире у педиатра нашли массу бланков для медицинских документов, сами медицинские документы, в том числе с печатями, а в жилище Киреева — мешок с печатями. «Найдены были как круглые, так и треугольные печати разных государственных больниц и негосударственных медучреждений», — говорит собеседник. По его словам, оперативники вышли и на изготовителя оттисков, но претензий к нему у закона не было. К маю 2021 года изменилась суть претензий и к самой Беспамятных: вместо взятки ей готовятся предъявить обвинение в мошенничестве.

Свидетелем по делу о фабрике отсрочек проходит и Людмила Гордеева, которая была помощницей педиатра. В разговоре c URA.RU она дала только короткую оценку Беспамятных: «Эта девочка, если бы пошла в политику, имела бы большие шансы. У нее очень острый ум и мгновенный анализ ситуации».

Прокомментировать URA.RU обвинения в свой адрес Оксана Беспамятных отказалась. От каких-либо комментариев воздержался и Алексей Стурис.