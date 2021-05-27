Тюменские инсайды: первая отставка из-за пожаров

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Тюменский политический истеблишмент якобы уже знает имя нового губернатора, который в перспективе сменит Александра Моора — и старается с ним заранее подружиться. В это время в тюменском отделении «Единой России» лихорадочно ищут способы поднять явку на праймериз, чтобы избежать санкций от Москвы. Кроме того, в свежих «Инсайдах»: мэр Ялуторовска подставил губернатора, в прокуратуре начались отставки из-за пожаров, крупный бизнесмен эмигрирует в Испанию.

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В Кремле поверили Моору

Сплетники из областного правительства говорят, что позиции губернатора Александра Моора в Кремле стабильны, не смотря на неутихающие в Тюменской области природные пожары. Свидетельством тому якобы является поездка губернатора Александра Моора в Тобольск, где глава региона 28 мая посещает спортивные комплексы и школы, но не инспектирует обстановку с пожарами. «С начала ввода режима ЧС в тюменских лесах Моор позволял себе выезжать из Тюмени только в муниципалитеты, охваченные огнем — все остальные темы отошли на второй план. Поездка в Тобольск говорит о том, что регион возвращается к обычной жизни. А если у Москвы и были претензии к губернатору, то он убедил центр, что ситуация под контролем, и ему поверили», — сообщают инсайдеры.

Свежеиспеченный сенатор Дмитрий Горицкий может заменить губернатора Александра Моора Фото: Дмитрий Ткачук © URA.RU

Оппозицию попросили не кошмарить главу региона

Как сообщают инсайдеры, доклад губернатора Александра Моора о работе правительства за прошлый год неспроста прошел в облдуме так гладко. То, что областные депутаты не зададут ему ни одного острого вопроса, обговорили заранее. «Представителей оппозиционных партий убедительно попросили воздержаться от едких вопросов и не вспоминать о проблемах. Губернатор сейчас в большом стрессе из-за непрекращающихся пожаров. Поэтому к докладу готовился не так тщательно, как мог бы. В думе решили дать ему возможность просто прочитать с бумажки и не заставлять оправдываться», — рассказывают сплетники.

Александр Лобов нужен ЛДПР в думе для резких высказываний в адрес власти Фото: Александр Елизаров © URA.RU

Депутат Лобов обеспечил себе место в думе

Знающие люди поговаривают, что депутат Тюменской областной думы Александр Лобов обвинивший чиновников из ХМАО в том, что они незаконно зарабатывают на строительстве соцобъектов, возводимых в Югре по программе «Сотрудничество», существенно повысил свои шансы на прохождение в новый созыв регионального парламента осенью. Якобы в ЛДПР после этого скандала решили отдать ему на предстоящих осенних выборах проходное место. «Поведение Лобова только повысило его шансы на предстоящих выборах. ЛДПР отдаст ему проходное место для того, чтобы остальные депутаты фракции на его фоне выглядели вменяемыми людьми, с которыми нужно и можно договариваться», — считают слухмейкеры.

Депутат-экстремист потерял интерес к политике

В курилках облдумы обсуждают тот факт, что депутат от КПРФ Юрий Юхневич, известный своими едкими замечаниями в адрес региональной власти, отсутствовал на последнем заседании парламента 27 мая. В апреле коммуниста оштрафовали за публикацию в соцсетях экстремистского ролика, и он потерял возможность избираться в сентябре — хотя планировал войти в новый состав облдумы. «Якобы Юхневич по этому поводу потерял всякий интерес к депутатской деятельности и фактически не будет дорабатывать остаток срока», — передают сплетники. Но по другой версии коммунист наоборот активно работает в своем округе с женой Региной — именно она заменит Юхневича на предстоящих выборах.

На праймериз ЕР можно будет проголосовать офлайн Фото: Николай Бастриков © URA.RU

В ЕР нашли способ поднять явку на праймериз

В среде политтехнологов перешептываются, что тюменское отделение «Единой России» находится под постоянным давлением Москвы из-за невысокой явки на праймериз. Якобы регионам дана установка привлечь к онлайн-голосованию 12% от числа всех избирателей. В Тюменской же области в лучшем случае проголосуют 6%. «Говорят, именно поэтому в последний день голосования 30 мая решили открыть некоторые избирательные участки для офлайн-голосования — так проще обеспечить и проконтролировать явку бюджетников. Изначально же все голосование должно было быть электронным, но по решению депутата Госдумы и куратора выборов на Урале Ивана Квитки схему поменяли», — утверждают инсайдеры.

Глава Ялуторовска подставил региональные власти

В кулуарах регионального правительства отмечают, что власти очень раздражены ситуацией в Ялуторовске, где у людей снесли дом, заранее не предоставив им жилье. Якобы губернатор Моор очень сердит на мэра Вячеслава Смелика, лишь недавно переизбранного на новый пятилетний срок. «Главу региона можно понять — тема переселения из аварийного жилья на постоянном контроле кабмина РФ. Особое внимание ей уделяет и уральский полпред Владимир Якушев. А у Моора и так хватает проблем из-за непрекращающихся лесных пожаров», — делятся источники во власти.

Глава Тюмени Руслан Кухарук может лишиться еще одного зама Фото: Дмитрий Ткачук © URA.RU

Мэр Тюмени разбрасывается кадрами

Поговаривают, что вскоре у мэра Руслана Кухарука появится свой собственный советник. При этом на должность назначат одного из его действующих замов. «Странная политика, конечно. В администрации и так недобор по заместителям. После ухода Павла Перевалова в Главное управление строительства области достойную замену ему так и не нашли. А теперь и еще одного зама уберут. Работать-то кто будет?» — недоумевают инсайдеры.

Такое решение Кухарука слухачи объясняют просто: одному из замов надоело трудиться, а вот получать зарплату хочется. «Денег, конечно, будут платить чуть меньше. Но зато обязанностей и ответственности, по сути, никаких. Знай консультируй, а если ошибешься — отвечать все равно будет глава», — зубоскалят сплетники.

Из-за пожаров в прокуратуре начались отставки…

Как докладывают слухачи, в областной прокуратуре начались первые кадровые перестановки после приезда уральского замгенпрокурора Сергея Зайцева. Свое кресло освободит начальник управления по надзору за исполнением федерального законодательства Альберт Новопашин. «Новопашина сделали крайним за просчет прокуратуры в целом. Дело в том, что уже много лет в регионах силовики инициируют объединение служб, отвечающих за тушение пожаров, под эгиду МЧС. Так формированиями легче управлять в случае ЧП. А областная прокуратура эту работу так и не удосужилась провести. Поэтому, когда область загорелась, мобилизовать все службы оперативно не удалось», — говорят инсайдеры. Однако по информации сплетников, Новопашин отделается «малой кровью». Начальником он больше не будет, но ведомство в целом не покинет — ему найдут другое место.

У прокурора Тюменской области Владислава Московских нашелся покровитель Фото: Дмитрий Ткачук © URA.RU

…, но главы ведомства это не коснется

В рядах силовиков обсуждают, что главному областному прокурору Владиславу Московских удалось «прикрыть тылы» за счет влиятельного родственника. «Его тесть — бывший начальник генпрокуратуры по УРФО Юрий Турыгин, сейчас — судья уставного суда Свердловской области. Он лично слетал в Москву и попросил, чтобы к Московских не применяли серьезных взысканий. Авторитет Турыгина взял свое — прокурору можно спать спокойно, крайними сделают других», — говорят слухачи.

В Тюмень заходит новая сеть игровых автоматов

По непроверенной информации, в Тюмени скоро появится новая сеть игровых автоматов. Причем, курируют этот полулегальный бизнес влиятельные отставные силовики из Москвы, имеющие серьезные связи в ведомствах. «Якобы за бизнесом, призванным выудить деньги из карманов тюменских игроманов, стоят ветераны и ФСБ и МВД. Одному ведомству такой проект не вытянуть — переругаются из-за конкуренции. Так что тут пришлось договариваться», — поясняют сплетники в погонах.

Застройщик «Сибстройсервис» отсудил у банка крупную сумму Фото: Дмитрий Ткачук © URA.RU

Тюменский застройщик нашел управу на крупный банк

В строительной сфере жарко обсуждают победу тюменской компании «Сибстройсервис» над Сбербанком. Застройщику удалось не только через суд вернуть более 64 млн рублей, которые финучреждение списало со счетов предприятия, но и обязать банк выплатить 6,5 млн рублей процентов — за незаконное использование средств. «Для всей отрасли — это важный прецедент. Теперь застройщики всей страны получили способ борьбы с теми банками, которые зачастую выдвигают нам просто кабальные условия», — рассуждают сплетники-строители.

Крупный бизнесмен собрался в эмиграцию

Слухачи поговаривают, что известный тюменский бизнесмен Александр Юффа планирует эмигрировать в Испанию. Об этом свидетельствует, в том числе, тот факт, что он продал один из крупнейших своих активов — компанию «Тюменьэнергострой». К тому же, с недавнего времени он является владельцем большой виллы в Испании. По слухам, именно туда он и планирует переехать с семьей. «Сейчас Юффа ищет покупателей на другие свои бизнесы: стоматологическую клинику „Юнидент“, которой управляет его жена, и ресторан „Потаскуй“. Вероятно, что сразу после того, как эти активы уйдут с молотка, он и уедет за границу. Старший сын Юффы уже давно живет в Канаде. Но сам бизнесмен переезжать туда не захотел, слишком далеко от Родины», — считают слухачи.

Для строительства корпуса ТюмГУ не могут найти подрядчика Фото: Дмитрий Ткачук © URA.RU

Стоимость строительства нового корпуса ТюмГУ вырастет

Говорят, что отсутствие интереса со стороны тюменских строительных компаний к тендеру на возведение нового главного корпуса ТюмГУ стоимостью 3, 5 млрд рублей — это следствие роста цен на стройматериалы. Якобы пока проект разрабатывался и согласовывался, реальная стоимость его строительства значительно превысила заявленную изначально. «Сейчас цены на все растут каждый день. И на стройматериалы, в том числе. Если какая-то компания возьмется за реализацию этого проекта, она не просто рискует выйти в ноль, но и залезть в минус. Соответственно, в ближайшее время смета на строительство главного корпуса ТюмГУ будет пересмотрена. Чего очень ждет ректор вуза Иван Романчук, ему нужно начать стройку как можно быстрее, чтобы не сорвать сроки», — резюмируют слухмейкеры.

Жители Тюмени массово жарят шашлыки, обходя запрет Фото: Денис Моргунов © URA.RU

Тюменцы нашли способ обойти главное требование МЧС

Говорят, что жители Тюмени проигнорировали требование регионального управления МЧС о запрете разведения костров на территории дачных сообществ. Якобы проверка показала, что люди продолжают жарить шашлыки и сжигать траву и мусор на собственных участках. «Только теперь это делается с элементами маскировки. Например, у мангала ставят большой пляжный зонт, чтобы дрон не смог зафиксировать нарушение с высоты. Однако, это может только усугубить в регионе и без того непростую обстановку с пожарами и из-за сильного ветра искры от углей в мангале могут стать причиной нового возгорания. А те же сотрудники МЧС к месту пожара в СНТ могут приехать с большим опозданием, потому что банально не хватает людей. Ситуация добавляет головной боли главе ведомства Артуру Хачатряну, о грядущей отставке которого говорят уже практически в открытую», — заявляют слухачи.

Инсайды представляют собой оценочные суждения, мнения, убеждения, предположения читателей по вопросам, представляющим всеобщий интерес. Мы не публикуем или же редактируем инсайды, которые носят оскорбительный характер.