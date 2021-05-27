Курганские инсайды: кандидата подвела яхта

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Губернатор Вадим Шумков публично поддержал экс-сенатора Сергея Лисовского, претендующего на место в Госдуме. Вместе с тем, единороссы рискуют ухудшить свои позиции перед выборами. И все из-за непопулярных реформ, устроенных областными властями не в самый подходящий момент, переговариваются в кулуарах. О чем еще говорят в регионе — в свежем выпуске «Инсайдов».

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Губернатор Шумков демонстративно поддержал экс-сенатора

Вадим Шумков продемонстрировал поддержку Сергею Лисовскому Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Слухачи обсуждают совместную поездку в Шумихинский район губернатора Курганской области Вадима Шумкова и экс-сенатора Сергея Лисовского, который заявился на праймериз перед выборами в Госдуму. По мнению сплетников, приглашение Лисовского в рабочую поездку означает, что губернатор публично поддерживает его кандидатуру. 21 мая они приняли участие в объезде соцобъектов района. Видео с объезда сначала появилось в сторис instagram-аккаунта губернатора. Позже об этом в своем аккаунте написал Лисовский. Интересно, что год назад, когда Лисовский выдвигался в Курганскую облдуму, чтобы снова стать сенатором, ходили слухи, что его кандидатуру Шумков не поддержал.

Решения властей негативно скажутся на выборах в Госдуму

ЕР рискует потерять часть избирателей и площадок для агитации Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

В кулуарах областного правительства переговариваются, что внутриполитические решения властей, принятые накануне выборов в Госдуму, могут негативно сказаться на рейтинге «Единой России». «Власти проводят сразу две непопулярные реформы. Это объединение всех поселений в округа и ликвидация районных газет. Они уже вызвали негативную реакцию», — переговариваются в регионе.

Массовые отставки глав также не играют на руку властям, считают сплетники (с начала весны в отставку ушли экс-глава Кургана Андрей Потапов, экс-глава Шадринска Виктор Ермишкин, экс-глава Альменевского района Владимир Яшников, экс-глава Притобольного района Дмитрий Лесовой). «Действия властей ассоциируются у населения с действиями правящей партии, которая, в принципе, и не при чем», — говорят злые языки. Кроме того, сплетники отмечают, что реформа СМИ может привести к перебоям с выходом газет в районах, а значит сорвать значительную часть агитации сельского населения.

Провал муниципальной реформы может привести к отставкам

Сразу несколько глав районов в Курганской области могут лишиться своих постов в ближайшее время. Разговоры об этом начались после отставки главы Притобольного района Дмитрия Лесового. «В Притобольном районе провалилась реформа по объединению всех поселений в муниципальный округ. Поэтому отставка Лесового — сигнал другим главам, где тоже не все гладко», — считает инсайдер. В частности, под удар попадают сразу несколько мэров. Среди них — глава Кетовского района Сергей Дудин. Также претензии властей есть к главе Половинского района Вадиму Меньщикову, где Башкирский и Воскресенский сельсоветы проголосовали против, но через полмесяца дума инициировала объединение заново, и главе Юргамышского района Олегу Язовских, где реформу проводят вопреки мнению жителей.

Дударева сняли с праймериз как опасного конкурента

Виктора Дударева посчитали слишком сильным соперником Фото: Игорь Меркулов © URA.RU

Опасаясь конкуренции на выборах в гордуму, кандидаты избавляются от соперников. Один из опытных политиков Виктор Дударев (был депутатом гордумы, врио главы Кетовского района) перед праймериз снял свою кандидатуру. В партийных кулуарах обсуждают, что его буквально заставили. «Он шел по округу вместе с членом генсовета партии „Единая Россия“ Ларисой Соколовой [председатель Курганской областной общественной организации „Федерация фигурного катания на коньках“]. Сторонники Дударева пытались убедить, что конкуренция повысит интерес к выборам и явку, но безрезультатно», — сказали инсайдеры.

Кандидат в депутаты снялся с выборов из-за яхты

На Юрия Авдалова якобы оформлена яхта «Лебяжье» Фото: Наталья Чернохатова © URA.RU

Курганцы с удивлением обсуждают причину, по которой кандидат в депутаты городской думы Юрий Авдалов (зять сенатора от Курганской области Сергея Муратова) снялся с выборов. Всплывшая яхта, оформленная на Авдалова, могла испортить всю кампанию единороссам. «Яхта стоимостью 50 млн рублей называется „Лебяжье“. Базируется она в Сочи. С одной стороны бизнесмен, руководитель и учредитель заводов, вполне может иметь такую дорогую технику, с другой, яхта, всплывшая в декларации кандидата, многих избирателей возмутит. А там может в собственности и не только яхта», — обсуждают слухачи.

Экс-кандидату в депутаты нашли новый пост в Кургане

По слухам, экс-кандидату в депутаты гордумы Кургана Юрию Авдалову могли предложить пост мэра Кургана. Этим сплетники объясняют его внезапный отказ от участия в предвыборной гонке. Другие слухачи слабо верят в это версию. Они считают, что на пост мэра областной столицы реально претендуют врио главы Елена Ситникова и директор МУП «Специализированное дорожное предприятие» Ивана Ситникова. Также остается в силе слух про депутата из Нефтеюганска Евгения Вострикова, который может включиться в гонку за кресло главы города.

Глава сельской думы попал под статью

Экс-глава думы подписал документы после отставки Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

В подделке документов заподозрили бывшего председателя сельской Введенской думы Николая Коклягина. Силовики проверяют решение думы о муниципальной реформе, подписанное им в день своей отставки. «Он имел право подписать только часть вопросов, рассматриваемых думой до его отставки. Далее должен был быть следующий документ, подписанный и. о. председателя. Таким образом, документ, принятый думой — нелегитимный. Если бы его приняла облдума и согласовала объединение в Кетовский округ, то такое решение можно было бы оспорить. Предположительно, Коклягина подговорили это сделать. Но под статью попадает именно он», — обсуждают курганцы.

Экс-директора муниципальных бань Кургана проверят силовики

Работу бывшего руководителя муниципальных бань (МУП «Бытовые услуги») Якова Сидорова, по слухам, проверяют правоохранительные органы. Заявление поступило то ли от администрации, то ли от подрядчика, с которым экс-директор не расплатился, обсуждают в кулуарах мэрии. «Сидорову [Андрей] Потапов [бывший мэр Кургана] выдал адресную субсидию на ремонт крыши бань. Подрядчик ремонт сделал, но денег не получил. Сейчас компания обратилась в суд, где банкротит бани. Вопросов у силовиков к Сидорову много», — переговариваются чиновники.

Экс-глава МЧС нелепо оправдывается в суде

Адвокат Олега Рожкова объясил, зачем его подзащитный брал служебный квадроцикл Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Сплетники активно обсуждают заявления в суде адвоката Владимира Чернова о невиновности его подзащитного — экс-главы ГУ МЧС по Курганской области Олега Рожкова. Он высказал свою позицию на обвинение в первом заседании. В частности, адвокат заявил, что квадроциклы, которые привозили к коттеджу Рожкова в район озера Болдинцево, не использовались в личных целях. «Квадроциклы использовались для патрулирования леса в районе Болдинцево, в местах, где согласно постановлению губернатора повышенная пожарная опасность», — рассказал в суде Чернов. Курганцы, наблюдающие за процессом, отметили, что по другому заявлению адвоката квадроциклы заправлялись не за счет МЧС, а из кармана самого Рожкова. «Получается, Рожков лично патрулировал лес на Болдинцево, еще и бензин для этого покупал?» — усмехаются наблюдатели.

Подозреваемый в экстремизме устанавливал в Кургане пожарную сигнализацию

Курганец Денис Евдокимов, имеющий арсенал оружия и заподозренный в экстремизме, устанавливал в курганских учреждениях пожарную сигнализацию. Накануне его задержали силовики за призывы расправы по национальному признаку. Оказалось, что задержанный работал в компании «Зауралпожмониторинг», директор которой [Павел Кузнецов] находится под следствием и подозревается в установке некачественного оборудования. «Задержанный [Евдокимов] работал техником, монтировал оборудование в учебные заведения, корпусы и общежития КГСХА, где позже из-за проблем с пожарной безопасностью выселяли людей. Теперь становится понятно, почему такое происходит», — обсуждают источники.

Известный курганский застройщик хочет купить санаторий

Санаторий «Лесники» в очередной раз выставили на торги Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Заместитель генерального директора компании «ДомСтрой» Людмила Воробейчик 17 мая создала ООО «Лесники». «Это может означать, что она с мужем [гендиректором „ДомСтроя“ Владленом Воробейчиком] хотят купить санаторий „Лесники“», — переговариваются сплетники. Слухачи объясняют, что на это указывает вид деятельности нового ООО — деятельность гостиниц и прочих мест для временного проживания. Власти неоднократно пытались продать имущество санатория «Лесники». Постепенно стоимость санатория снизилась с 193,45 млн рублей в сентябре 2019 года до 83,8 млн рублей в апреле 2021 года. Очередной аукцион назначен на 31 мая.

Строительство новой канализации в Восточном забросили

Курганцы заявляют, что на стройке в Восточном не видно техники и рабочих Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

До завершения сроков строительства новой канализации в Восточном районе Кургана остался месяц. Работы должны принять до 30 июня. Вместе с тем, курганцы считают, что подрядчик не уложится в срок. «На объекте уже давно не видно ни техники, ни рабочих. С зимы там, в принципе, ничего не поменялось. Работы еще много», — говорят сплетники. Согласно данным портала госзакупок, власти уже приняли работы на 101,8 млн рублей. Это почти 98% стоимости контракта. 99,8 млн рублей уже выплачено подрядчику — компании «Артель». Ранее она принадлежала депутату Курганской городской думы Сергею Руденко, который в марте уволился с поста АО «Кургансводоканал» (принадлежит властям города). В кулуарах переговариваются, что сейчас Руденко продолжает фактически руководить «Артелью».

Слухачи говорят, что «Артель» получила крупный контракт в Тюмени, считает его приоритетным, и теперь все силы бросила на его исполнение. «Вот только не понятно, как они планируют сдавать объект в Восточном в конце июня? Тем более, если учесть, что у „Артели“ еще ремонт коллектора на улице Куйбышева, где они тоже, судя по всему, не укладываются в срок», — переговариваются сплетники.

У силовиков появились вопросы к канализации

По слухам, завершения срока контракта на строительство канализации в Восточном ждут не только рядовые курганцы, но и силовики. «Если работы не будут выполнены, у них могут возникнуть вопросы к некоторым должностным лицам. В том числе и к [депутату городской думы Сергею] Руденко. Плюс есть информация, что на некоторых участках канализационные трубы укладывали по технологии, не предусмотренной контрактом. Это все можно проверить по завершению срока контракта», — говорят сплетники. Еще один вопрос — почему новый экскаватор принадлежащего властям «Курганводоканала» постоянно видели то на одних, то на других объектах «Артели».

Курганцы получили ожоги на фестивале

При подготовке праздника не учли жару Фото: пресс-служба правительства Курганской области

Сплетники жалуются, что фестиваль, посвященный открытию археологического памятника «Савин», не был рассчитан на жаркую погоду, которая стояла в этот день. «На территории фестиваля нет деревьев, а спрятаться от солнца люди могли только в двух беседках, одна из которых была в 10-15 минутах от сцены. Это испортило впечатление от интересного мероприятия. Наверно, это должны были предусмотреть районные власти, глава района [Александр] Завьялов», — приводят слухачи слова одного из участников. Из-за этого, по их словам, неподготовленные участники фестиваля получили солнечные ожоги. В день фестиваля в регионе наблюдалась жаркая погода и опасный индекс ультрафиолетового излучения.

Жители курганской «Рублевки» останутся без ремонта дорог

В Кетовском районе не смогли освоить выделенные на дороги деньги Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Дороги в Кетовском районе (так называемой курганской «Рублевке») частично останутся не отремонтированными. Район получил меньше денег, чем просил. «Сергей Дудин [глава района] сейчас везде обращается и просит у чиновников и компаний помощи. Все потому, что в прошлом году район полностью не освоил сумму, предназначенную на дороги. Поэтому областные власти выдали меньше денег», — с сожалением обсуждают кетовчане.

Власти Кургана мешают художникам

Слухачи говорят, что представители областной власти могут поменять место для нового стрит-арта в Кургане уже в ходе работы над ним. «Зовут художников. Они рисуют эскиз на один объект, а по факту приходится работать на другом», — объясняют ситуацию сплетники. По слухам, выходит, что художникам приходится отклонятся от перечня объектов, указанных в утвержденном положении. Из-за такой ситуации, по мнению сплетников, в Курган не очень просто привлечь уличных художников из других городов.

Инсайды представляют собой оценочные суждения, мнения, убеждения, предположения читателей по вопросам, представляющим всеобщий интерес. Мы не публикуем или же редактируем инсайды, которые носят оскорбительный характер.