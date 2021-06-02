В число вымирающих профессий вошли таксисты и чиновники Фото: Анна Майорова © URA.RU

Эксперты рынка труда назвали пять профессий, которые исчезнут в ближайшие годы благодаря развитию цифровых технологий. Их представителям в перспективе придется переучиваться на специалистов по интернет-торговле, информационной безопасности и даже на продюсеров для роликов в TikTok. В первую очередь под угрозой исчезновения бухгалтеры, водители такси, дальнобойщики, преподаватели иностранных языков и кадровики, считают эксперты. Так, уже начались сокращения чиновников в госаппарате РФ.

Какие профессии исчезнут?

Бухгалтеры могут исчезнуть первыми в результате цифровой трансформации, уверены эксперты Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Среди первых претендентов на оптимизацию, по мнению экспертов — бухгалтеры. Пандемия подтолкнула практически всех к ускоренному переходу на электронный документооборот, отмечают в Superjob. «Финансовый менеджмент никуда не денется, но необходимость в людях, которые занимаются „первичной бухгалтерией“, стремительно снижается. Количество главных бухгалтеров к 2030 году уменьшится в пять раз. Самые профессиональные удаленно станут вести по три—пять—десять небольших организаций, и это будет нормой», — рассказала URA.RU руководитель пресс-службы SuperJob Наталья Ильченко.

На втором месте — водители такси. По прогнозу Superjob.ru, через два—три года начнется коммерческая эксплуатация первых беспилотных такси. «К 2030 году прогнозируется снижение спроса на водителей такси на 90% от текущего уровня», — рассказала Ильченко. То же самое касается и водителей-дальнобойщиков. Части из них можно будет переквалифицировать в операторов беспилотных грузовиков, но большинству придется искать другую работу.

Под угрозой профессия преподавателя иностранных языков. Все из-за гаджетов, которые теперь могут переводить на другой язык не хуже, чем среднестатистический учитель. Пятерку вымирающих профессий замыкают менеджеры по кадровому делопроизводству. «Это еще одна группа людей, КДП которых переходит в электронный вид и за 10 лет перейдет полностью. Физически нагрузка на менеджеров по кадровому делопроизводству сократится в десятки раз», — считает Ильенко.

У исчезающих профессий есть общая черта, рассказали URA.RU в компании по поиску работы SuperJob. «Если каждый день определенным специалистам приходится повторять одни и те же рабочие операции, а результат этого заранее известен, предсказуем и хорошо описан, то именно им угрожает замена на алгоритм, механизм или сложную систему с наличием алгоритма», — объяснила руководитель пресс-службы SuperJob.

Какие профессии появятся?

Работодатели все чаще ищут продюсеров роликов для Тиктока, гласит статистика SuperJob Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

По мнению коммерческого директора портала Работа.ру Владимира Корицкого, часть профессий уже сейчас трансформируется новые. Специалистов ждет смена вида деятельности. «Думаю, в скором времени многие массовые специалисты столкнутся с необходимостью изменить привычный вид деятельности и начать выступать консультантами для выстраивания эффективных коммуникаций между потребителями и новыми технологиями, а также искусственным интеллектом», — отметил Корицкий.

С появлением новых цифровых индустрий возникают и ранее не существовавшие профессии. Эксперты приводят пример: работодатели все чаще стали искать продюсеров для роликов в TikTok, специалистов по Data-science и ассессоров — так называют работников, которые оценивают, насколько результаты поиска соответствуют параметрам запроса. К тому же, как утверждают в Superjob, в ближайшее время продолжится интерес рынка к специалистам по информационной безопасности и в области электронной торговли.

Что делают с сотрудниками, чьи навыки больше не нужны?

Чиновники тоже могут уступить место искусственному интеллекту Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Инсайдеры URA.RU в правительстве связывают с цифровой трансформацией начавшуюся в 2020 году масштабную реформу госаппарата в России, что привело к сокращениям чиновников. «Уже сокращены 66 структурных подразделений и 33 штатные единицы заместителей руководителей федеральных ведомств. Также сокращена и штатная численность ведомств: в центральных аппаратах — на 213 единиц, а в территориальных органах — на 31 642 единицы», — рассказали URA.RU в пресс-службе правительства РФ.

В Минцифры РФ агентству объяснили, что в стратегию цифровой трансформации заложено также переобучение специалистов. «Переход от аналоговых сервисов к цифровым создает новые профессии: 20 лет назад сотрудники федеральных и региональных ведомств рассматривали рукописные обращения граждан, сегодня — электронные обращения и даже сообщения в официальных аккаунтах соцсетей», — рассказала URA.RU директор департамента координации программ и проектов Минцифры России Татьяна Трубникова. Сотрудников госорганов учат цифровым навыкам в рамках федерального проекта «Кадры для цифровой экономики», который входит в нацпроект «Цифровая экономика».

URA.RU направило запросы о возможной оптимизации штата сотрудников в связи с цифровой трансформацией в ряд крупнейших российских компаний: «HeadHunter», «Газпром», «X5 Retail Group», МТС, «Норникель», «Росатом» и «Магнит». Ответили только в «Сбербанке». В пресс-службе компании рассказали агентству об автоматизации таких «ручных» функций, как консультирование клиентов, оценка благонадежности заемщиков, выявление мошенничества в операциях, работа с жалобами. Компания занимается переобучением сотрудников и предлагает им освоить новые профессии или перейти в другие команды.