Путин спасает рейтинг власти у проблемной категории россиян

Государство вновь готовится выплатить «детские» деньги Фото: официальный сайт Президента России kremlin.ru

Президент РФ Владимир Путин 2 июня провел заседание правительства РФ по реализации своего послания, на котором большую часть времени уделил материальной поддержке семей с детьми. Эксперты считают такое внимание главы государства к этой теме желанием нарастить к выборам в Госдуму рейтинг среди молодых родителей. По данным социологов, уровень поддержки этой категории не так высок, как у старшего поколения.

Первым на заседании выступил вице-премьер Дмитрий Чернышенко, отметивший, что поручение президента о возврате 50% стоимости детской путевки в лагерь будет выполнено, и это коснется тех, кто купил путевки с начала года — еще до принятия программы. На последней части Путин акцентировал внимание. «Это совершенно очевидно правильный шаг. Надеюсь, что технически это будет выполнено безупречно — так, как удавалось это сделать по некоторым позициям и в прошлом», — сказал президент.

Владимир Путин начал серию совещаний по поддержке семей с детьми 31 мая на встрече с детским омбудсменом Анной Кузнецовой Фото: Kremlin.ru

Вторым вице-премьером, кто удостоился особого внимания Путина, стала вице-премьер Татьяна Голикова. Президент обратил внимание, что в проекте решения говорится: выплату в 10 тысяч рублей получат семьи, у которых в первый класс пошли 7-летние дети и 6-летки, родившиеся до 1 марта. «В соответствии с тем проектом указа, который ваш покорный слуга должен будет подписать, обозначено, что эта выплата будет касаться детей, которым исполнилось шесть лет в марте текущего года… Март, апрель, май, июнь, июль, август, сентябрь», — недовольно начал считать Путин месяцы, когда родились первоклассники, которые могут остаться без выплат.

Голикова заверила, что этот пункт решения уже скорректировали, и выплаты получат родители детей, которым шесть лет исполнится не позднее 1 сентября. И только после этого президент перешел к другим вопросам.

Эксперты отмечают, что уже третий день подряд Путин говорит о поддержке материнства и детства. 31 мая он на встрече с профильным омбудсменом Анной Кузнецовой обсуждал проблему школьного питания. 1 июня, во Всемирный день защиты детей, Путин пообщался с многодетными семьями и поприветствовал участников фестиваля школьников «Большая перемена». Теперь обсуждает кэшбек за лагеря и выплату на первоклассников. При этом гендиректор Института инструментов политического анализа Александр Шпунт не видит в этом особого подтекста. «Темы детства, войны и пенсионеров Путин никогда не упускал из внимания. Он так устроен. Это черты его политического образа. Это политик, который поддерживает теплые отношения с друзьями своего детства, которых мы знаем, как его ближний круг. Потом, он никогда не забывает о том, как детям тяжело приходилось в 90-е годы и чувствует ответственность», — считает Шпунт.

Темы войны, детей и пенсионеров Путин никогда не упускал из виду, считает политолог Александр Шпунт Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Однако его коллеги придерживаются другой точки зрения. И она основывается, в том числе, на исследовании «Левада-центра» (признан в России организацией, исполняющий функции иноагента), согласно которому поддержка президента среди молодых родителей постепенно сокращается. Социологи заявили, что за три года у людей в возрасте от 25 до 39 лет снизился уровень доверия к президенту с 53 до 26%, а в возрасте от 40 до 54 лет —— с 61 до 29%.

Цифры могут быть некорректными, но тревожными, полагают эксперты. По мнению политолога Павла Салина, Путин в преддверии выборов в Госдуму, апеллирует к «беспроигрышным темам». А информационная «затравка» была сделана в апреле во время послания Федеральному Собранию, уверен Салин. Тогда Путин объявил о трех «детских» выплатах: нуждающимся беременным женщинам по 6 350 рублей в месяц, семьям со школьниками и будущими первоклассниками по 10 тысяч рублей, детям из неполных семей — по 5 650 руб. Также была озвучена инициатива оплачивать больничные по уходу за ребенком до 7 лет включительно до 100%. «Сейчас идет отработка тех информационных линий, которые были заложены в послании. Это не случайно. Это реализация того плана, который в Кремле был разработан еще весной», — считает политолог.

Забота о детях — простой способ завоевать популярность, считает социальный психолог Алексей Рощин Фото: Денис Моргунов © URA.RU

Схожей позиции придерживается и социальный психолог Алексей Рощин. «Забота о детях — это известный и простой способ безопасно, не вызывая подозрений, завоевывать популярность. Можно говорить и иметь при этом все, что угодно в виду, и это будут воспринимать благосклонно», — полагает он.

По словам Рощина, Путин использует методику, наработанную еще в прошлом году. Так, что за минувший год президент подписал четыре указа о «коронавирусных» выплатах детям. В апреле—июне 2020 года по 5000 рублей получили семьи с детьми до трех лет, в июне и июле — выплату в 10 тысяч рублей получили родители за детей от 3 до 16 лет, в декабре — по 5 тысяч рублей получили те, кто воспитывают детей до 8 лет. «В прошлом году многие ждали, что верховная власть будет всем выплачивать деньги. И народ воспринял это с благодарностью. Теперь по тому же принципу решено эту тему продолжать», — резюмировал эксперт.