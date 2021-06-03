Курганские инсайды: облава на пьяного судью

Каким было бы меню ПМЭФ, если бы форум проходил в Курганской области Коллаж URA.RU

Бывший мэр Кургана Андрей Потапов, по слухам, воспользовался давними связями среди силовиков, чтобы устроиться на предприятие «Синтез». В кулуарах переговариваются, что в будущем его может ждать карьерный рост. Вместе с тем после ухода Потапова из городской администрации в мэрии заговорили о росте влияния заместителя губернатора Владимира Архипова, которого ранее называли одним из кандидатов на руководство городом. И это еще не все «Инсайды» на сегодня.

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В курганском правительстве идет борьба за доступ к губернатору

В кулуарах говорят о борьбе за доступ к Вадиму Шумкову Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Слухачи говорят, что руководителя аппарата губернатора Курганской области Оксану Куташи якобы не устраивает постоянный доступ начальника областного департамента информационной и внутренней политики Анастасии Гусаровой к губернатору Вадиму Шумкову. «По этой причине Гусаровой поручают выполнять задачи, за которые она раньше не отвечала», — объясняют сплетники. По их мнению, это делается, чтобы заставить Гусарову уволиться.

Правительство области заподозрили в пиаре на артистах

Курганцы обратили внимание, что в этом году проходит много концертов и театрализованных представлений на открытых площадках. Однако некоторые считают, что областные власти лишь пытаются таким образом поднять свой рейтинг за счет артистов. «Правительство области постоянно ведет прямые трансляции, анонсирует это. У него больше забот нет? Такое впечатление, что все это преподносят как достижение команды [губернатора Вадима] Шумкова. Сейчас так везде: все лучшее — от нас, а к плохому мы отношения не имеем», — говорят злые языки. При этом сами концерты многим горожанам нравятся. «Артисты молодцы. Наконец-то в Кургане что-то действительно интересное стало появляться», — переговариваются на улицах.

У курганских единороссов назревает конфликт

В региональном отделении «Единой России» назревает конфликт из-за довыборов в городскую думу Кургана, говорят сплетники. Причиной стала победа на праймериз не тех кандидатов, на которых ставили единороссы. «Сейчас одни считают, что надо каким-то образом продвинуть „нужных“ кандидатов, другие — что кандидатами должны стать те, кто победил на праймериз», — рассказывают инсайдеры.

Так, на избирательном округе №2 фаворит предвыборной гонки, член генсовета партии Лариса Соколова набрала в 1,5 раза меньше голосов, чем предприниматель Анастасия Денисенко, не имевшая политического опыта. «Денисенко вела более активную кампанию, вот и результат», — рассуждают в кулуарах. Вместе с тем, сплетники говорят, что за Соколовой «явно кто-то стоит». На округе №4 ситуация интересна тем, что разница между первым и вторым местом составила всего 13 голосов (победитель — руководитель строительной компании Антон Якимушкин). «Сейчас среди единороссов появились разговоры, что Якимушкин и Денисенко ранее не имели никакого отношения к партии, не участвовали в партийных проектах, поэтому нужно их менять. Но эту точку зрения поддерживают не все», — говорят сплетники.

Владимир Архипов усиливает контроль над мэрией Кургана

Бывшие подчиненные Владимира Архипова занимают ключевые посты в мэрии Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Замгубернатора Курганской области по экономике Владимир Архипов увеличивает влияние в мэрии областного центра, переговариваются в кулуарах правительства. Свои доводы они объясняют тем, что его бывшие подчиненные из администрации Кетовского района постепенно перебираются в мэрию Кургана. «[Елена] Ситникова — бывший зам Архипова, теперь врио главы города. [Ирина] Паскевич раньше работала в Кетово, теперь в мэрии Кургана руководит образованием. Теперь заговорили, что [первый замглавы Кетовского района Роман] Медведев переходит в мэрию», — приводят примеры сплетники. Один из чиновников припомнил, что ранее Архипову прочили пост главы города, но тот якобы сам отказался.

Генерал помог бывшему мэру Кургана

Бывший сослуживец помог Андрею Потапову найти работу Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Генерал полиции Игорь Алешин, который раньше работал с бывшим мэром Кургана Андреем Потаповым, не бросил своего экс-подчиненного.

Алешин родом из Кургана, служил с Потаповым, вместе работали в МВД Карелии. Сейчас Алешин занимает пост вице-президента по безопасности ПАО АФК «Система», в структуру которой входит завод Синтез. «Естественно, ему нужны проверенные и надежные люди, каким является Андрей Юрьевич. Поэтому он и возглавил департамент безопасности завода. И это, возможно, не предел. Его вполне могут забрать потом в Москву», — обсуждают чиновники мэрии.

Новые претензии силовиков к экс-главе ГУ МЧС — из-за ТЦ

Поводом для уголовного дела в отношении Олега Рожкова стали проверки ТЦ «Парус» Фото: Игорь Меркулов © URA.RU

Новое уголовное дело в отношении экс-главы ГУ МЧС по Курганской области Олега Рожкова может быть связано с проверками пожарной безопасности в торговом центре «Парус», — рассказывают инсайдеры. Якобы по его указанию подписывались акты, несмотря на выявленные недостатки. Однако сплетники говорят, что претензии силовиков к Рожкову этим эпизодом не ограничиваются. Проверки проводятся и по другим объектам. В частности, называются ТРЦ «Пушкинский», который уже дважды с начала года эвакуировали из-за замыкания проводки, а также сельхозакадемия, магазин «Метрополис» на улице Витебского и жилой комплекс на улице Зорге, куда также приходилось выезжать пожарным подразделениям. «Возможно, проблемы появились еще на стадии проектирования проводки. Тогда вопрос, как это все принималось в эксплуатацию», — говорят злые языки.

Пьяного курганского судью остановили не случайно

По слухам, сотрудники ГИБДД заранее готовились остановить судью, которого 18 мая поймали за рулем машины в состоянии алкогольного опьянения. «В месте, где его задержали, редко стоят посты, поэтому маловероятно, что задержание было случайным», — объясняют сплетники. Также слухачи говорят, что судью давно хотели уволить из-за сомнений в его профпригодности, но до этого момента не было повода. Ранее источники сообщали, что судью задержали в Кургане возле здания на улице Ленина, 5.

Бунтовавший против реформы район удивил

Сергей Дудин, по слухам, удивился, что в Колесниково единогласно поддержали реформу Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Голосование по муниципальной реформе в Кетовском районе стало неожиданностью для чиновников. Ранее некоторые сельсоветы проголосовали против объединения, но Колесниковский принял реформу единогласно. «Результату удивился даже присутствующий на собрании [глава района Сергей] Дудин. Все люди проголосовали за объединение в муниципальный округ. У нас в последние годы упадок. Дороги не делаются, так как глава сельсовета Ольга Останина не подала заявку в район. Поднимали вопрос об ее отстранении, но все безрезультатно. Вот и захотели реформ. Надеемся, что станет лучше», — переговариваются местные жители.

Новую ледовую арену в Кургане построят для элиты

Сплетники считают, что новая ледовая арена в Кургане будет иметь выгодное расположение для местной элиты. О планах построить ее в апреле сообщал глава региона Вадим Шумков. «Планируемое место постройки возле Увала находится недалеко от коттеджей представителей местной элиты», — заметили слухачи. Они считают, что видные политики и бизнесмены смогут отдыхать там вдали от посторонних глаз. «А может випы будут проводить там местные матчи Ночной хоккейной лиги?» — переговариваются в шутку в регионе.

Арену планируют начать строить в 2023 году. По словам начальника областного управления по физической культуре и спорту Александра Васильева, выбранное место максимально подходит по транспортной доступности для жителей Кургана и ближайших районов области.

Тариф на вывоз мусора должны были снизить больше

Стоимость вывоза мусора в Кургане снизили на 2,5% Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Нашумевшая история с установлением тарифа на вывоз мусора для регоператора «Чистый город» должна была закончиться с большей пользой для жителей региона, говорят слухачи. «Согласно реальных расчетов, тариф должны были снизить почти на 40%. А он по факту снижен на 2,5%. Дело в том, что регоператору даже по прежним расценкам приходилось работать чуть ли не в убыток. Поэтому они поставили условие, что, если тариф снизят значительно — они уйдут с рынка. И тогда регион захлебнется в мусоре», — обсуждают чиновники правительства.

Курганцы выдвинули идеи о причинах лжеминирования

В Кургане пятый день подряд поступают сообщения о минировании Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Сообщения о минировании соцобъектов и магазинов Кургана, которые поступают несколько дней подряд в обеденное время, стали одной из главных тем для обсуждения жителей города на минувшей неделе. Горожане делятся догадками, для чего неизвестные ежедневно высылают письма о минировании. По одной из версий, злоумышленники таким образом пытаются отвлечь силовиков. «Может, преступный мир что-то затеял? А тут как раз все силы силовых структур брошены на проверку зданий. Через несколько дней все уже вымотаны, напряжены», — переговариваются в регионе. По другой версии, эти сообщения могут рассылать просто ради развлечения.

Санаторий «Лесники» может сменить профиль

В Кургане опасаются за судьбу санатория «Лесники» Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Судьба санатория «Лесники», который приобрела частная компания известной курганской семьи застройщиков Воробейчик, беспокоит слухачей. По документам, санаторий должен просуществовать как минимум год после покупки, а дальше собственник может сменить направление деятельности. «Сомнительно, что там останется санаторий. На то, чтобы вывести его на конкурентный уровень, нужны огромные средства. Помимо ремонта, там надо менять оборудование, чтобы поддерживать возможность оздоравливать пациентов санатория. Будет ли это сделано — посмотрим», — говорят инсайдеры.

Жителям села под Курганом негде лечить животных

Домашних животных жители села Введенское (в 20 км от Кургана) вынуждены возить в город для медицинской помощи. Но если заболел крупный скот, то ветеринара приходится везти из города. «А здание ветлечебницы в селе стоит пустующим. Туда подведен газ, есть все для удобства работы врача. Почему ее закрыли? При этом власти раздают поросят и стимулируют фермерское хозяйство. Почему не думают комплексно? А потом удивляются, что животноводство загибается», — считают сельские жители.

Инсайды представляют собой оценочные суждения, мнения, убеждения, предположения читателей по вопросам, представляющим всеобщий интерес. Мы не публикуем или же редактируем инсайды, которые носят оскорбительный характер.