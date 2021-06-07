Гимн лета от Джарахова и актуальный подкаст о COVID

Во вторник узнаем из нового подкаста могут ли вирусы «убежать из пробирки» Фото: Денис Моргунов © URA.RU

статья из сюжета Нескучная афиша от URA.RU

Во вторник разбираемся с теориями ковидного заговора, сбежавшими вирусами и научными достижениями; знакомимся с творчеством бывшего президента США и российских блогеров; смотрим классику кино и отправляемся на онлайн-концерт. Подробнее — в нашей новой Афише:

Что сделать утром

Новый день начнем под отличную, позитивную, легкую музыку. Российский блогер и хип-хоп-исполнитель Эльдар Джарахов представил сингл «Я в моменте», записанный при участии Маркула. Сингл стал кавером на мотив песни The Hatters «Я делаю шаг». Первый куплет Джарахов исполнил ранее с Тик-токе вместе с Настей Ивлеевой и Даней Милохиным, пообещав, что эта песня станет «гимном лета».

Что сделать днем

Тема вакцинации от ковида остается болезненной и актуальной, поэтому подкаст «Голый землекоп» посвятил этому целый выпуск. В выпуске разбираемся, мог ли вирус сбежать из лаборатории, почему разговоры об этом возникли только сейчас и как разговорам о лабораторном происхождении вируса мешал научный истеблишмент.

Слушайте <a href='https://music.yandex.ru/album/10330389/track/84324825' target="_blank">32. Мог ли вирус сбежать из лаборатории? Теории без заговора</a> на Яндекс.Музыке

За обедом также посмотрим анонс новой социальной анимации. Продюсерская компания экс-президента США Барака Обамы и его супруги Мишель Higher Ground Productions сняла анимационный сериал для Netflix. Он поможет детям разобраться в основах гражданского права. В 10-серийном мультфильме «Мы люди» покажут трехминутные музыкальные ролики, охватывающие широкий спектр общественных проблем.

Что сделать вечером

В сети появилась расширенная версия фильма «Супербратья Марио» (1993 года), получившая название «Мортон-Дженкел-кат» в честь создателей оригинальной ленты Аннабела Дженкела и Роки Мортона. В новой версии увеличится хронометраж и появится несколько вырезанных ранее сцен. Новую версия культового фильма можно посмотреть на сайте на языке оригинала.

В 19:00 по Москве состоится онлайн-концерт классической фортепианной музыки, посвященный дню рождения великого немецкого пианиста и композитора Роберта Шумана. Послушать и посмотреть концерт в исполнении Михаила воскресенского можно будет здесь.