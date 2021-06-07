Путин ответил на сближение Турции и США

Владимиру Путину и Реджепу Эрдогану предстоит спасти поставки С-400 Фото: Kremlin.ru

Президент РФ Владимир Путин 7 июня обсудил с руководителем Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству (ФСВТС) Дмитрием Шугаевым поиск новых стран для продажи вооружений. Этим он ответил на высылку российских военных из Турции и предупредил Анкару о последствиях дальнейших уступок США, считают эксперты. Вопрос особо актуален в преддверии визита президента США Джо Байдена в Европу, где на Турцию будет оказываться давление из-за сотрудничества с Москвой, отмечают специалисты.

Владимир Путин в начале разговора напомнил, что ФСВТС была создана для продвижения отечественной военной техники на международных рынках, а затем обозначил тему разговора. «Хотелось бы сегодня услышать ваши оценки того, как продвигается эта работа в первые месяцы текущего года по сравнению с 2020-м», — сказал Путин.

Дмитрий Шугаев рассказал президенту о главных проблемах на рынке вооружений Фото: Kremlin.ru

Шугаев отчитался о продаже оружия на 15 млрд долларов в 2020 году (102% от плана). Поставки шли в 51 страну, по большей части в Азию и Африку. «Это прежде всего техника, лидирующая у нас в ВВС и, конечно, ПВО, — те, которые пользуются самым большим спросом», — отметил Шугаев. По его словам, избежать провалов службе удалось несмотря на отсутствие международных военных выставок в пандемию. Исключением стал только форум «Армия-2020» в Кубинке. «Оно [мероприятие] пользуется все большим и большим вниманием», — согласился Путин.

Больше всего Шугаева тревожила растущая конкуренция со стороны других стран за существующих партнеров. «Мы в этом смысле сталкиваемся с беспрецедентным давлением и являемся свидетелями того, что наши партнеры находятся под весьма и весьма серьезным прессингом», — заявил глава ФСВТС. Но сразу же отметил, что служба ведет поиск других стран, готовых купить российские разработки. «Мы учитываем интересы и наших старых партнеров и, конечно, стремимся к тому, чтобы с новыми установить добрые отношения», — отметил Шугаев.

РФ ждет от Анкары решений по покупке второй партии С-400 Фото: Анна Майорова © URA.RU

Шугаев руководит ФСВТС с 2017 года, и президент Путин еще ни разу не проводил с ним личных встреч (судя по официальному сайту Кремля). Политолог, член Совета по внешней и оборонной политике Сергей Ознобищев полагает, что прошедший в Кремле разговор связан с недавними событиями в Турции. В конце мая сообщалось, что США, настаивающие на отказе от закупок отечественных комплексов противовоздушной обороны С-400, предложили Турции некую альтернативу. 2 июня американское издание Bloomberg писало, что после переговоров с Вашингтоном Анкара выслала российских военных специалистов, обучавших турецких военных работать с купленными комплексами. При этом РФ ждет от Анкары решений по закупке второй партии С-400.

«После высылки специалистов российская сторона дала Турции сигнал: не хотите покупать наши комплексы — будем продавать другим», — считает Ознобищев.

Ведущий эксперт Российского института стратегических исследований (РИСИ) Сергей Ермаков согласился, что Турция своими действиями совершила «реверанс» в сторону США. По мнению эксперта, давление на турецкого президента Реджепа Эрдогана со стороны Штатов будет расти и дальше.

Во время визита Джо Байдена в Европу давление на Турцию усилится Фото: Andrew Harnik AP/TASS

«Приближается визит Байдена в Европу, который начнется с саммита НАТО [14 июня]. Велика вероятность, что на нем будет остро поставлен вопрос о турецком сотрудничестве с РФ. Насколько турецкая сторона сможет защитить свои интересы — вопрос. Они позиционируют себя как сильную державу, но продавливать свою точку зрения о сотрудничестве с РФ все сложнее. Для России же, это вопрос серьезных доходов и имиджа научно-технической державы. Это как „Северный поток-2“, только в военной сфере», — сказал Ермаков.

Турции пока нечем заменить российские С-400, поскольку закупка американских вооружений приведет Анкару к зависимости от США — Вашингтон, в отличие от Москвы, обязывает следовать своему внешнеполитическому курсу, объясняет замдиректора Центра комплексных европейских и международных исследований НИУ ВШЭ Василий Кашин (член клуба «Валдай»). «Для Турции — это вопрос независимого политического курса. Пока Турция позиционирует себя как независимого игрока, выбора у них нет», — объяснил Кашин.

Не исключено, что тема конкуренции России и США на рынке вооружений может быть затронута во время встречи Путина и Байдена в Женеве 16 июня, считает заведующий отделом Кавказа Института стран СНГ, политолог Владимир Евсеев. «Вопрос может быть поднят в плане давления США на потенциальных покупателей оружия. Например, оно оказывается и на Индию», — считает Евсеев. Однако Ермаков не ждет, что Баден сможет дать какие-либо гарантии о смене своей политики, поскольку США являются прямыми конкурентами Москвы в экспорте оружия.