Россия поставит Турции новую партию оружия

Россия подписала контракт с Турцией на поставку второго полка систем ПВО С-400. Об этом заявил гендиректор Рособоронэкспорта Александр Михеев.
«Контракт подписан», — цитирует Михеева РИА «Новости». По его словам, сейчас обсуждается финансовая модель исполнения этого контракта. Турция и Россия достигли согласия о поставке второго комплекта С-400, подтвердил глава секретариата оборонной промышленности Турции Исмаил Демир.
Ранее сообщалось, что США продолжают изучать варианты санкций против Турции за покупку российских систем ПВО, пишет RT. Эксперты американской аналитической компании Stratfor считают, что у С-400 может не хватить ракет, если она будет работать без поддержки других средств ПВО.
Оперативные новости России и Урала — в telegram-канале «URA.RU» и с доставкой в вашу почту — обзор самых важных сообщений.