Путин резко изменил риторику перед встречей с президентом США

Владимир Путин начал серию совещаний по оборонке и сразу послал сигнал Джо Байдену Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Президент Владимир Путин на совещании с руководством Минобороны и представителями оборонно-промышленного комплекса (ОПК) выступил с неожиданно мягкой речью. Он ни разу не упомянул США и НАТО, что резко контрастировало с угрозой недельной давности «выбить зубы» врагам страны. Эксперты считают, что такое смягчение риторики Путина связано с подготовкой к встрече с американским президентом Джо Байденом, назначенной на 16 июня, — российский лидер дает сигнал о готовности к улучшению отношений с США.

25 мая президент начал серию традиционных совещаний в Сочи с руководством Минобороны и представителями ОПК. Основной темой на этот стало развитие армии и флота — сейчас прорабатывается новая госпрограмма вооружения до 2034 года, рассказал Путин.

Военные учения, которые прошли в России за последний год, по мнению Путина, подтвердили полную боеготовность армии и флота Фото: Анна Майорова © URA.RU

Президент отметил, что все задачи, поставленные перед вооруженными силами, выполняются в полном объеме, несмотря на пандемию коронавируса. «Задачи решались своевременно, четко, на высоком уровне поддерживалась боеготовность частей и подразделений», — сказал президент.

Особое внимание, как и на аналогичных совещаниях прошлых лет, Путин обратил на оснащение армии и флота новейшим вооружением и техникой. Так, новые зенитно-ракетные системы С-400 получили уже более 70% зенитных ракетных полков, и на очереди — поставки в войска систем С-500, завершаются испытания корабельной гиперзвуковой ракетной системы «Циркон». «Предприятия ОПК и Минобороны наладили эффективное взаимодействие по поставкам и обслуживанию вооружения и техники на протяжении всего их „жизненного цикла“, от разработки и производства до сервиса и ремонта», — подчеркнул президент.

Президент тоже всегда в боевой готовности Фото: сайт президента России

Но все это не повод расслабляться. По словам Путина, «непростая международная ситуация, потенциальные риски и угрозы военной безопасности России <…> требуют от вооруженных сил постоянной и высокой боеготовности». Президент пообещал, что и государство и дальше будет поддерживать «развитие потенциала оборонных предприятий и ведущих конструкторских бюро».

Особое внимание Пути уделил «совершенствованию стратегических ядерных сил как ключевого фактора обеспечения стабильности и безопасности России». О ядерной триаде Путин говорил и раньше: на аналогичных совещаниях в ноябре прошлого года и на итоговой коллегии Минобороны в декабре 2020-го.

Армия и флот будут и дальше обеспечиваться современным вооружением: в правительстве разрабатывается новая программа до 2034 года Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Анализ стенограмм аналогичных совещаний, начиная с мая 2018 года (такие встречи проводятся дважды в год, исключением стал только май 2020 года, когда из-за пандемии серия совещаний прошла только осенью) показал, что на большинстве из них Путин в своих выступлениях апеллировал прежде всего к США и НАТО, как основным военным и геополитическим противникам России. И неделю назад на заседании оргкомитета «Победа» он пообещал «выбить зубы» врагам страны. Однако сегодня он неожиданно смягчил риторику и вообще не упоминал западные страны.

Военный эксперт, главный редактор журнала «Национальная оборона» Игорь Коротченко считает, что «постоянно кого-то пугать и демонстрировать силу» — не в стиле России. «Мы не Северная Корея. Все акценты расставлены: российские вооруженные силы самодостаточны, готовы отразить любую агрессию. Путинские совещания находятся в центре внимания западных спецслужб. Поэтому президент США и генсек НАТО эти сигналы получат. Месседжи должны быть разнонаправлены — так они лучше доходят до потенциального противника», — отметил эксперт.

Американцы и НАТО получили очередной месседж от российского лидера Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Замдиректора Центра комплексных европейских и международных исследований НИУ ВШЭ Дмитрий Суслов связывает смягчение риторики с предстоящей 16 июня встречей Путина с Байденом. По мнению эксперта, это своего рода ответ российского президента на «стремление администрации Байдена если не улучшить, то стабилизировать отношения с Россией». «Россия тоже посылает сигнал о готовности к этой стабилизации в преддверии этой встречи и запуска российско-американского диалога по вопросам стратегической стабильности», — считает собеседник.

Эксперты надеются, что градус соперничества России и США на постсоветском пространстве снизится Фото: Официальный сайт Президента России

Также, подчеркнул Суслов, стороны проявляют готовность снизить напряжение от своего соперничества на постсоветском пространстве. «Мы уже обладаем опытом совместной деэскалации [снижения обострения] украинского кризиса в результате российско-американских консультаций. Администрация Байдена демонстрирует готовность не эскалировать ситуацию с Украиной и Белоруссией дальше. Россия делает встречный шаг», — отмечает он.

В преддверии встречи с Байденом Путину важно было снизить напряженность, соглашается профессор кафедры внешнеполитической деятельности России факультета национальной безопасности РАНХиГС Александр Михайленко.

«Есть надежда, что и американцы будут более мягко относиться к глобальной проблематике, и у нас будет попытка более конструктивного выстраивания отношений с Западом. Все признают, что сейчас мы на грани — еще немного и может вспыхнуть», — поясняет он.

Эксперт Александр Михайленко считает, что Россия и Китай будут наращивать свое влияние в мире Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Но сделать это будет непросто, уверен Михайленко, поскольку речь идет не только об отношениях России и США (равно НАТО), но еще и об изменении «соотношения сил на мировой арене» и «формировании нового мирового порядка». «Запад начинает терять экономическое влияние, и это для него будет болезненно. Китай, Индия, Россия будут приобретать это влияние. И балансировка сил будет сопровождаться обострениями. Надо разумно подойти к этому, и помягче перейти на новые отношения», — резюмировал эксперт.