Аккаунтами умерших россиян на Госуслугах торгуют мошенники

На портале «Госуслуг» нашли «мертвые души» Фото: Анна Майорова © URA.RU

Количество людей, зарегистрированных на портале Госуслуг, достигло численности населения страны. На сегодня пользователей интернета меньше, чем аккаунтов на портале. Как сообщили источники URA.RU, близкие к правительству РФ, это произошло из-за того, что скопилось огромное количество личных кабинетов умерших людей. Механизма их автоматического удаления не существует. Эксперты считают, что бесхозными аккаунтами могут воспользоваться мошенники для получения выплат и фальсификаций на выборах.

Согласно ежегодному отчету компаний We Are Social и Hootsuite, в России интернетом пользуются 85% граждан — около 124 млн человек. При этом на Петербургском международном экономическом форуме вице-премьер Дмитрий Чернышенко в интервью ТАСС заявил, что в конце мая число пользователей портала Госуслуг достигло 135 млн или 94% населения России. «В среднем в день на портал и в мобильное приложение заходит более 5 млн посетителей, ежедневно оказывается 550 тысяч электронных госуслуг», — отметил он.

Дмитрий Чернышенко заявил, что порталом «Госуслуг» пользуются 135 млн человек Фото: Анна Майорова © URA.RU

Разницу двух статистик близкие правительству РФ источники URA.RU объясняют наличием учетных записей, которые не удалены. «Сложно оценить цифру, но на Госуслугах сегодня действительно есть очень много „мертвых душ“ — аккаунты умерших людей», — заявил собеседник.

В ПАО «Ростелекоме» (является главным оператором портала) в ответ на запрос URA.RU посоветовали обратиться в профильное министерство, курирующее проект. В Минцифры РФ на момент публикации материала не ответили на запрос агентства.

Однако в службе поддержки портала Госуслуг рассказали об отсутствии системы удаления аккаунтов умерших людей. «Вам необходимо самостоятельно удалить или обратиться в МФЦ для удаления учетной записи. Автоматически аккаунты [умерших людей], к сожалению, не удаляются», — пояснили URA.RU в службе поддержки.

Портал Госуслуг не удаляет аккаунты умерших людей, выяснило URA.RU Фото: Анастасия Яковлева © URA.RU

Специалист по информационной безопасности «Ростелеком—Солар» Олег Седов заявил URA.RU, что наличие аккаунтов умерших людей на Госуслугах несет в себе серьезные риски. «Возможно, кто-то пожелает получить какие-то выплаты, льготы, преференции, которые по закону положены владельцам аккаунтов, утративших за ними контроль. Потом можно будет долго откатывать, расследовать факты мошенничества, а это все время и какие-то бюджеты», — считает Седов. По его словам, в мире вообще не решена проблема «мумификации» аккаунтов.

«В чем „прелесть“ „мертвых душ“? Они не могут оспорить [неправомерное использование аккаунта]. Мы с вами можем написать жалобу, а они — нет», — объяснил эксперт.

С помощью «мертвых душ» Госуслуг можно фальсифицировать выборы, считают в движении «Голос» Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

В числе рисков представители движения в защиту прав избирателей «Голос» назвали также возможность фальсификаций результатов выборов при использовании дистанционного электронного голосования (ДЭГ) на осенних выборах в Госдуму. Как сообщил URA.RU сопредседатель движения Григорий Мельконьянц, в отличие от бумажного голосования, на ДЭГ у членов избиркома и наблюдателей нет инструментов проверки факта личного голосования избирателя. «Мы не знаем, голосуют ли в системе реальные люди — находится ли на той стороне экрана сам избиратель, это голосует постороннее лицо или робот. Встречаются случаи, когда, например, дети голосуют за родителей, имея доступ к их личному кабинету на Госуслугах. Если кто-то будет голосовать за избирателей, которые редко пользуются Госуслугами, то об этом скорее всего никто не узнает», — заявил эксперт.

Дистанционное электронное голосование в этом году будет использоваться на выборах в Госдуму в семи регионах: Москве и Севастополе, Нижегородской, Ярославской, Курской, Мурманской и Ростовской областях. Источники URA.RU среди политтехнологов рассказали, что подтвержденные аккаунты, в том числе умерших людей, продаются на черном рынке.

На черном рынке в регионах ищут продавцов аккаунтов Госуслуг скиншот одного из форумов в даркнете

Корреспонденты URA.RU проверили торговые площадки в доменной зоне.onion (зона анонимных адресов сети Tor), там, действительно, есть предложения по продаже якобы подтвержденных аккаунтов. Некоторые запросы сформированы исходя из географической принадлежности — например, один из покупателей опубликовал запись о приобретении аккаунтов с регистрацией в Калужской области. Однако продавцы не ответили на вопросы СМИ.

Впрочем, руководитель рабочей группы по общественному контролю за ДЭГ в Общественной палате РФ Александр Малькевич не верит, что во время интернет-голосования можно использовать чужие аккаунты на Госуслугах. «Тайну голосования невозможно нарушить. Это было протестировано на ДЭГ в прошлом году», — заявил Малькевич.

Технические решения для дистанционного электронного голосования разработаны в рамках национального проекта «Цифровая экономика». В основе платформы лежат отечественные технологии. Первое открытое тестирование ДЭГ состоялось в 2020 году.