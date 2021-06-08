Что будет с задержанным олигархом Ситниковым из ЯНАО

Бизнесмена Олега Ситникова задержали, вызвав для дачи показаний Фото: YouTube, канал «Корпорация Роснефтегаз», скриншот

Задержание в ЯНАО бизнесмена и владельца группы компаний «Корпорация Роснефтегаз» Олега Ситникова, помимо версии силовиков о неуплате налогов, может быть связано с попыткой передела бизнеса или с политическим давлением. Такие варианты произошедшего с бизнесменом в настоящее время активно обсуждаются в окружении олигарха и политтусовке Ямала.

Напомним, что вопрос о заключении Ситникова под стражу будет решаться на заседании Новоуренгойского городского суда 10 июня. При этом в СКР, которое ведет уголовное дело, от каких-либо комментариев отказываются.

«Официально комментировать задержание Ситникова не хотят, пока не вынесено судебного решения об аресте. Скорее всего, суд поддержит ходатайство следователя и бизнесмена арестуют, но есть вероятность, что учтут его преклонный возраст (Ситникову 70 лет — ред.) и состояние здоровья, назначив в качестве ограничительной меры домашний арест или подписку о невыезде», — рассказал источник, знакомый с обстоятельствами дела. В зависимости от этого и будет строиться официальная версия, говорят силовики на условиях анонимности.

Но если представители следствия пока отказываются раскрывать причины задержания Ситникова, то в окружении бизнесмена циркулируют как минимум две версии. Первая, которой придерживаются адвокаты олигарха — рейдерский захват активов предприятия.

«Уголовное преследование инициировано, чтобы отстранить Ситникова от борьбы за бизнес, где он является учредителем корпорации „Роснефтегаз“, которая на данный момент стала объектом рейдерского захвата», — рассказала URA.RU адвокат бизнесмена Светлана Скоробогатова. По словам собеседницы, Ситникову вменяют часть 2 статьи 199 УК РФ (уклонение от уплаты налогов в особо крупном размере), речь идет о неуплате в казну 80 млн рублей — цифра на порядок меньше той, о которой говорят анонимные силовики.

Скоробогатова уточнила: вменяемая Ситникову статья — экономическая, каких-то задержаний для применения меры пресечения она не предусматривает. Однако кто именно инициировано уголовное преследование, адвокат не сообщила.

Собеседники URA.RU в окружении бизнесмена рассказывают, что за задержанием Ситникова стоят некие «люди из Петербурга». «Они давно пытаются отжать у Ситникова бизнес, однако до сих пор у них ничего не получалось», — поделился собеседник, близкий к структурам Ситникова. Конкретные имена инсайдер озвучивать отказался, однако заявил: «развал империи „Роснефтегаза“ будет означать полный передел нефтегазового рынка» (по данным из открытых источников оборот компании несколько лет назад превышал миллиард рублей, однако финансовая отчетность последние два года не обновлялась — ред.) Кроме того, в структуру корпорации входят предприятия самого разного профиля: ЧОП, частная противопожарная служба, сеть АЗС, гостиница и другие организации.

Бизнесмена Олега Ситникова задержали по делу о неуплате налогов Фото: YouTube, канал «Корпорация Роснефтегаз»

При этом в региональной политтусовке находит место и другая версия событий. «Жесткий конфликт с властью тянется еще со времен, когда во главе Ямала стоял Дмитрий Кобылкин, а прокуратурой округа руководил Александр Герасименко. Ранее компания Ситникова судилась с депприроды, проиграла иск, у налоговиков тоже были претензии к бизнесмену, а сам он пытался активно заниматься политикой. Ему этого не забыли, и „дожать“ его было делом принципа. Тем более, что враги Ситникова своего влияния не утратили — как в силовых структурах, так и во властных», — рассказывают в политических кругах.

Однако политологи, опрошенные URA.RU, с таким подходом не согласны. «Нельзя говорить, что исключительно с этим связано пристальное внимание силовиков к бизнесмену. Сейчас удобно прикрываться в таких ситуациях политическими мотивами. Были ситуации с загрязнением экологии компанией Ситникова — там же очевидные вещи, которые нельзя назвать политикой. Я бы не стал говорить, что это политический заказ или месть», — рассказал в разговоре с корреспондентом политолог Шамиль Рак.

«Олег Ситников очень давно ходил по краю. Конечно, степень его виновности будет решать суд, но мы знаем массу примеров нарушения закона, в том числе было вынесено много судебных решений, которых он пытался избегать», — рассказывает URA.RU директор фонда «Региональная политика» Евгений Забродин, отметивший, что у него не вызвало удивления задержание бизнесмена.

В правительстве ЯНАО никак не стали комментировать ситуацию вокруг ГК «Корпорация Роснефтегаз». В аппарате уполномоченного по правам предпринимателей в ЯНАО сообщили, что последний раз Ситников контактировал с омбудсменами еще в 2019 году, поэтому не владеют информацией о его делах сейчас.

Не удалось получить оперативный комментарий и в самом «Роснефтегазе». В офис компании был направлен запрос, на момент публикации ответ не поступил.

Ранее URA.RU рассказывало, что в конце мая силовики уже проводили выемку документов в офисе компании. Тогда следственные действия, по неофициальной информации, были связаны с продажей «Роснефтегазом» за границу контрафактного газового конденсата.