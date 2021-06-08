08 июня 2021
07 июня 2021

Что будет с задержанным олигархом Ситниковым из ЯНАО

Силовики готовятся к аресту, окружение бизнесмена винит конкурентов

© Служба новостей «URA.RU»
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Бизнесмена Олега Ситникова задержали, вызвав для дачи показаний Фото:

Задержание в ЯНАО бизнесмена и владельца группы компаний «Корпорация Роснефтегаз» Олега Ситникова, помимо версии силовиков о неуплате налогов, может быть связано с попыткой передела бизнеса или с политическим давлением. Такие варианты произошедшего с бизнесменом в настоящее время активно обсуждаются в окружении олигарха и политтусовке Ямала.

Напомним, что вопрос о заключении Ситникова под стражу будет решаться на заседании Новоуренгойского городского суда 10 июня. При этом в СКР, которое ведет уголовное дело, от каких-либо комментариев отказываются.

«Официально комментировать задержание Ситникова не хотят, пока не вынесено судебного решения об аресте. Скорее всего, суд поддержит ходатайство следователя и бизнесмена арестуют, но есть вероятность, что учтут его преклонный возраст (Ситникову 70 лет — ред.) и состояние здоровья, назначив в качестве ограничительной меры домашний арест или подписку о невыезде», — рассказал источник, знакомый с обстоятельствами дела. В зависимости от этого и будет строиться официальная версия, говорят силовики на условиях анонимности.

Новость по теме
Адвокат олигарха из ЯНАО рассказала подробности его задержания

Но если представители следствия пока отказываются раскрывать причины задержания Ситникова, то в окружении бизнесмена циркулируют как минимум две версии. Первая, которой придерживаются адвокаты олигарха — рейдерский захват активов предприятия.

«Уголовное преследование инициировано, чтобы отстранить Ситникова от борьбы за бизнес, где он является учредителем корпорации „Роснефтегаз“, которая на данный момент стала объектом рейдерского захвата», — рассказала URA.RU адвокат бизнесмена Светлана Скоробогатова. По словам собеседницы, Ситникову вменяют часть 2 статьи 199 УК РФ (уклонение от уплаты налогов в особо крупном размере), речь идет о неуплате в казну 80 млн рублей — цифра на порядок меньше той, о которой говорят анонимные силовики.

Скоробогатова уточнила: вменяемая Ситникову статья — экономическая, каких-то задержаний для применения меры пресечения она не предусматривает. Однако кто именно инициировано уголовное преследование, адвокат не сообщила.

Собеседники URA.RU в окружении бизнесмена рассказывают, что за задержанием Ситникова стоят некие «люди из Петербурга». «Они давно пытаются отжать у Ситникова бизнес, однако до сих пор у них ничего не получалось», — поделился собеседник, близкий к структурам Ситникова. Конкретные имена инсайдер озвучивать отказался, однако заявил: «развал империи „Роснефтегаза“ будет означать полный передел нефтегазового рынка» (по данным из открытых источников оборот компании несколько лет назад превышал миллиард рублей, однако финансовая отчетность последние два года не обновлялась — ред.) Кроме того, в структуру корпорации входят предприятия самого разного профиля: ЧОП, частная противопожарная служба, сеть АЗС, гостиница и другие организации.

Бизнесмена Олега Ситникова задержали по делу о неуплате налогов
Фото: YouTube, канал «Корпорация Роснефтегаз»

При этом в региональной политтусовке находит место и другая версия событий. «Жесткий конфликт с властью тянется еще со времен, когда во главе Ямала стоял Дмитрий Кобылкин, а прокуратурой округа руководил Александр Герасименко. Ранее компания Ситникова судилась с депприроды, проиграла иск, у налоговиков тоже были претензии к бизнесмену, а сам он пытался активно заниматься политикой. Ему этого не забыли, и „дожать“ его было делом принципа. Тем более, что враги Ситникова своего влияния не утратили — как в силовых структурах, так и во властных», — рассказывают в политических кругах.

Однако политологи, опрошенные URA.RU, с таким подходом не согласны. «Нельзя говорить, что исключительно с этим связано пристальное внимание силовиков к бизнесмену. Сейчас удобно прикрываться в таких ситуациях политическими мотивами. Были ситуации с загрязнением экологии компанией Ситникова — там же очевидные вещи, которые нельзя назвать политикой. Я бы не стал говорить, что это политический заказ или месть», — рассказал в разговоре с корреспондентом политолог Шамиль Рак.

«Олег Ситников очень давно ходил по краю. Конечно, степень его виновности будет решать суд, но мы знаем массу примеров нарушения закона, в том числе было вынесено много судебных решений, которых он пытался избегать», — рассказывает URA.RU директор фонда «Региональная политика» Евгений Забродин, отметивший, что у него не вызвало удивления задержание бизнесмена.

Новость по теме
Ямальский олигарх Ситников задержан силовиками

В правительстве ЯНАО никак не стали комментировать ситуацию вокруг ГК «Корпорация Роснефтегаз». В аппарате уполномоченного по правам предпринимателей в ЯНАО сообщили, что последний раз Ситников контактировал с омбудсменами еще в 2019 году, поэтому не владеют информацией о его делах сейчас.

Не удалось получить оперативный комментарий и в самом «Роснефтегазе». В офис компании был направлен запрос, на момент публикации ответ не поступил.

Ранее URA.RU рассказывало, что в конце мая силовики уже проводили выемку документов в офисе компании. Тогда следственные действия, по неофициальной информации, были связаны с продажей «Роснефтегазом» за границу контрафактного газового конденсата.

Подписывайтесь на URA.RU в Google News, Яндекс.Новости и наш канал в Яндекс.Дзен. Оперативные новости вашего региона — в telegram-канале «Ямал» и в viber-канале «Ямал», подбор главных новостей дня — в нашей рассылке с доставкой в вашу почту.

{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...