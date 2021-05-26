Источник: ФСБ проводит обыск в офисе олигарха из ЯНАО

Сотрудники ФСБ работают в Новоуренгойском офисе «Роснефтегаза» Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

В офисе олигарха-нефтепромышленника из ЯНАО Олега Ситникова проходят обыски и выемка документов, сообщили URA.RU источники в правоохранительных органах на условиях анонимности. По данным собеседников, силовики ищут материалы о возможной торговле контрафактным газовым конденсатом.

«В офисе „Роснефтегаза“, владельцем которого является Олег Ситников, работают сотрудники ФСБ», — рассказали собеседники агентства в Новом Уренгое. Получить официальный комментарий ведомства на момент публикации не удалось — представитель пресс-службы РУФСБ по Тюменской области, ХМАО и ЯНАО на звонок агентства не ответил.

Телефон адвоката Ситникова оказался вне зоны доступа. Не удалось связаться и с представителями компании — ответил только пост охраны, где пояснили, что звонить руководству сейчас нет смысла — «сотрудники на совещании».

Ранее сообщалось, что департамент природно-ресурсного регулирования ЯНАО отсудил 19 млн рублей у корпорации «Роснефтегаз». Связан ли данный обыск со старыми делами олигарха, пока не ясно. Владельцу корпорации приписывают часть информационных атак на экс-губернатора Ямала Дмитрия Кобылкина и других высокопоставленных персон. В середине 2019 года власти округа уже судились с «Роснефтегазом» по делу о вреде экологии и выиграли 49,5 млн рублей.