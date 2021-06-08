08 июня 2021
07 июня 2021

Адвокат: олигарха из ЯНАО задержали, вызвав для дачи показаний

© Служба новостей «URA.RU»
© Служба новостей «URA.RU»
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Бизнесмена задержали на 48 часов (архивное фото) Фото:

Владельца компании «Корпорация Роснефтегаз» Олега Ситникова следователь из Нового Уренгоя вызывал в качестве свидетеля по делу компании ООО «Магистраль», к которой он не имел никакого отношения. Это произошло 7 июня, за день до задержания олигарха. А уже 8 июня он стал подозреваемым. Об этом URA.RU сообщила адвокат бизнесмена Светлана Скоробогатова.

Также, по мнению адвоката Ситникова, обвинения бизнесмену не были озвучены. «7 июня Ситников был вызван к следователю, который вчера его и задержал, в качестве свидетеля по делу о неуплате налогов компанией ООО „Магистраль“ для дачи объяснения. 8 июня его уже переквалифицировали из свидетеля в подозреваемого и вынесли постановление о задержании», — сообщила Скоробогатова.

Кроме того, адвокат заверяет, что Ситников к компании «Магистраль» не имеет никакого отношения, а дело на эту организацию было заведено год назад. «Непонятно, почему спустя год следователи решили провести следственные мероприятия», — добавляет адвокат. Защитник олигарха отмечает, что сейчас в помещениях этой организации проводят обыск.

Скоробогатова не может сказать, что грозит Ситникову — в четверг будет суд об избрании меры пресечения. По мнению адвоката, бизнесмену вменяют экономическую статью, по которой заключения под стражу не предусмотрено.

В СУ СКР по ЯНАО ситуацию прокомментировать не смогли. Там ответили, что пресс-релиз по этому делу находится на согласовании. «После согласования он будет на сайте (следственного комитета), посмотрите».

Ранее URA.RU сообщало, что Ямальского олигарха задержали на 48 часов. Приближенные к Ситникову источники URA.RU поделились с редакцией возможными версиями такого поворота событий в деле бизнесмена.

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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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