Медведев выступил с речью для Путина

Дмитрий Медведев выступил с отчетом не столько перед однопартийцами, сколько перед Владимиром Путиным Фото: Александр Мамаев © URA.RU

статья из сюжета Выборы в Государственную думу РФ в 2021 году

Медведев 9 июня впервые выступил с отчетом об исполнении предвыборной программы «Единой России». Эксперты URA.RU считают, что адресатом речь является президент Владимир Путин. Медведев дал ему понять, что хочет продолжить партийную карьеру, полагают инсайдеры.

С отчетом о выполнении наказов, полученных пять лет назад перед прошлыми выборами в Госдуму, Медведев выступил первый раз. Политтусовка ждала эту речь на фоне разговоров о том, что будет с Медведевым после съезда 19 июня. Обсуждалось, что он может как возглавить список кандидатов ЕР на выборах в Госдуму, так и передать бразды правления в партии.

Перед отчетом эксперты гадали о политическом будущем Дмитрия Медведева Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Политолог Алексей Чадаев (руководил политическим департаментом центрального исполкома ЕР) перед выступлением Медведева говорил URA.RU, что председатель ЕР, скорее, может покинуть пост. «Обсуждаются нетипичные варианты лидерства списка ЕР на выборах в Госдуму. И, возможно, Медведев хочет напоследок выступить с апломбом. Но, каким бы шикарным отчет ни получился, рейтинг партии уже упал. Если решение по уходу Медведева будет принято, об этом объявят на съезде», — рассуждал он.

Один из создателей молодежного движения «Единство», политолог Анатолий Никифоров напомнил URA.RU, что смена первых лиц в ЕР уже началась. Так, вместо проигравшего выборы в Мосгордуму Андрея Метельского московское реготделение единороссов возглавил депутат Госдумы Петр Толстой. «Медведева в партии могут заменить на [премьер-министра Михаила] Мишустина либо кого-то другого. Поэтому Медведев вынужден поддерживать свой имидж и отчитываться», — считает эксперт.

Эксперты считают, что Михаил Мишустин (слева) может сменить на партийном посту Дмитрия Медведева (справа) Фото: Владимир Андреев © URA.RU

В ЕР уверяли, что у Медведева все хорошо. Гендиректор Агентства политических и экономических коммуникаций (АПЭК), член Высшего совета ЕР Дмитрий Орлов говорил URA.RU, что оценивает отчет, как «решительный и смелый шаг на предвыборном старте».

Председатель правления Фонда развития гражданского общества (ФоРГО) Константин Костин, который считается одним из ведущих политтехнологов ЕР, уверял URA.RU, что отчет Медведева направлен на лояльных избирателей. «Социсследования говорят о желании россиян понимать, что делала партия за эти годы. Рейтинг ЕР стабильно находится на уровне 30%. В это число входит так называемый базовый и ситуативный электорат, то есть те, кто на опросах говорят о поддержке партии или о том, что ее скорее поддерживают. Вот для их мотивации перед выборами и нужен был отчет. Он позволит нарастить базовый электорат», — уверен политолог.

Политтехнолог ЕР Константин Костин считает, что отчет Медведева поможет мобилизовать базовый электорат Фото: Александр Кулаковский © URA.RU

Однако Медведев в своей речи дал понять, что уходить не собирается, более того, он ассоциирует себя и партию с президентом Владимиром Путиным, правительством РФ и Госдумой. «У ЕР есть все, чтобы одержать уверенную победу над оппонентами. Это ведущая политическая сила, представленная во всех органах законодательной власти. Партия сторонников президента Владимира Путина. Ответственность перед избирателями, обществом — главный принцип всей нашей деятельности. Этим принципом мы руководствуемся, когда работаем в Госдуме, в правительстве, в законодательных органах, в нашей ежедневной деятельности», — заявил он.

Когда председатель ЕР перечислял достижения за пять лет, он упоминал заслуги не только партии, но и правительства. Например, налоговые каникулы, льготы для малого и среднего бизнеса, а также другие меры поддержки экономики.

Глава ЕР заверил сторонников, что у партии большое будущее. «Наша партия не закончит никогда свою судьбу, как КПСС, именно потому, что она отвечает перед людьми. КПСС ни перед кем не отчитывалась и ни с кем не конкурировала», — добавил Медведев.

Политконсультант, один из наставников проекта ЕР «ПолитСтартап» Алена Август считает, что целью речи Медведева было не сохранение своей должности, а обращение к однопартийцам. Он «дал сигнал единороссам сплотить ряды» перед выборами.

Источник URA.RU в ЕР на условиях анонимности говорит, что внутри партии адресатом отчета Медведева называют президента. «Путин решает, кто возглавит список ЕР на выборах. Президент решает, кто будет руководить партией. Оба решения могут быть приняты на съезде 19 июня», — объяснил собеседник.

Такого же мнения придерживается политолог Павел Салин. «Лидера списка ЕР, вероятно, согласует Путин. А он может сложное решение принять в последний момент, то есть 18 июня, накануне партийного съезда. Отчет Медведева президент увидит. Соответственно, сделает вывод», — резюмировал эксперт.