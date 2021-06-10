Инсайды ЯНАО: полицейские спрятали блогера Петрова

12 июня — День России Коллаж: URA.RU

Пониженный в должности директор департамента ЯНАО Кирилл Албышев самоустранился от дел. А его коллега набирает специалистов по знакомству, но это идет во вред работе. Также в новом выпуске «Инсайдов» вы узнаете о модном увлечении городской элиты и дальнейшей судьбе скандального авиаперевозчика.

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Главный связист Ямала самоустранился от руководства

Во властных кабинетах поговаривают, что директор департамента связи и информационных технологий ЯНАО Кирилл Албышев фактически самоустранился от руководства. «Похоже, в работе Албышева наступил кризис после фактического понижения его статуса и исключения из состава регионального правительства. Есть ощущение, что самолюбие руководителя было ущемлено настолько, что он сам решил стать номинальным руководителем направления — только подписи на документы ставит, а всю работу выполняют заместители», — делятся слухачи.

По словам собеседников, даже если главный связист Ямала чувствует себя «разжалованным маршалом», ему бы сейчас напротив, мобилизоваться и показать свой профессионализм, а не уходить в себя. Не то потом будет на кого свалить провал цифровизации в регионе, предупреждают чиновники.

Штаб «Ямала» подвергнут зачистке

Акционеры хотят навести в «Ямале» порядок Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Источники в транспортной отрасли рассказывают о намерениях правительства ЯНАО полностью переформатировать работу авиакомпании «Ямал» после отставки Василия Крюка, дабы сделать предприятие если не доходным, то хотя бы не таким убыточным. «Для этого полностью придется поменять принципы и подходы к работе, а значит и часть команды. Прежде всего речь идет о топ-менеджменте и руководстве отделов и служб, связанных с сервисом, экономикой и пиаром. Уже сейчас у акционеров есть понимание, что штаб авиапредприятия целиком и полностью зависел от бывшего гендиректора Крюка — он стал для компании чуть ли не единовластным правителем, для его смещения даже потребовалось личное вмешательство губернатора Дмитрия Артюхова», — рассказывают инсайдеры.

Ямальским ЦУРом заинтересовалось правительство

В политтусовке поговаривают, что работой директора центра управления региона (ЦУР) в ЯНАО Александра Павлика и его подчиненных очень интересуются высшие должностные лица. «После серьезного падения в рейтинге ЦУРов, который строился на количестве упоминаний этой структуры в СМИ, наконец возник вопрос „чем же они таким занимаются?“ Если раньше в правительстве было легкое непонимание процесса, то сейчас ЦУРу устроили серьезный разбор полетов», — делятся инсайдеры.

По словам собеседников, головы пока не полетят и кадровых решений не ожидается. Однако лимит системных ошибок Павлик и его подчиненные исчерпали.

В департаменте Хайруллина кадровый коллапс

Глава дептуризма ЯНАО предпочитает личные знакомства деловым качетсвам Фото: nail_khairullin, Instagram

Инсайдеры, близкие к департаменту туризма и молодежной политики ЯНАО рассказывают, что ведомстве катастрофически не хватает квалифицированных сотрудников. «Директор департамента Наиль Хайруллин руководствется странными принципами, предпочитая при наборе на должности лично ему знакомых людей, зачастую не обращая внимания на деловые качества. «Отсутствие по настоящему компетентных специалистов — прямая угроза развитию туризма. Однако молодого директора это, видимо, не интересует. По доброте душевной он соглашается помочь с работой своим знакомым и сотрудникам, которые просят пристроить их знакомых. В итоге в департаменте много целеустремленных и энергичных чиновников, у которых нет знаний об отрасли и понимания, как реализовывать идеи, которые бьют ключом», — утверждают слухачи.

Среди подчиненных Новикова зреет недовольство

Источники в медицинском сообществе Ямала говорят о недовольстве персонала медучреждений из-за обязательного тестирования на коронавирус детей, выезжающих на отдых за пределы региона. «Постановление о бесплатном тестировании перед поездками в Крым, Тюменскую область и Краснодарский край было подписано правительством ЯНАО на днях. Изначально подразумевалось, что родители будут сами тестировать своих детей, однако посыпались возмущения — почему это путевки бесплатные, а за тесты надо деньги платить, мол власти на нас наживаются, дали путевку — дайте и тесты! Пришлось идти на уступки и теперь в некоторых учреждениях здравоохранения с ужасом ждут, что придется тестировать сотни детей в день», — рассказывают знакомые с ситуацией в депздраве слухачи.

По словам инсайдеров, глава депздрава Сергей Новиков держит вопрос на контроле и согласен с тем, что решение правительства создает определенные сложности. «Головы руководителей болят даже не за нагрузку рядового персонала, им главное плановые приемы пациентов теперь не сорвать — их же никто не отменял», — сетуют медики.

Хедлайнер единороссов надоел ямальцам

Дмитрия Погорелого ждет гонка за мандат депутата Госдумы Фото: pogorelyi_dv, Instagram

В политических кругах рассказывают, что пиарщикам «главного юриста Ямала» Дмитрия Погорелого придется придумать что-то более интересное, чем надоевшая всем «Юридическая среда» в Instagram. «Последний раз эфир кандидата в Госдуму от „Единой России“ собрал не больше 50 зрителей. С учетом того, что темы он поднимает актуальные и злободневные, это странно. Нужно что-то менять, а что — понимания пока нет», — рассказывают в политтусовке.

По словам источников, близких к штабу единороссов, новые «фишки» по сохранению популярности Погорелого, появятся после официального старта выборной кампании. «Но уже сейчас он мог бы и сам активнее общаться с электоратом, а не игнорировать прямые запросы потенциальных избирателей в директе», — сетуют партийцы.

Воронов организует байк-движение

Источники, близкие к власти ЯНАО, рассказывают, что мэр Нового Уренгоя Андрей Воронов, удививший всех своим мотовизитом в Ноябрьск, далеко не единственный байкер в политэлитах газовой столицы. «Экс-мэр Иван Костогриз, который сейчас депутат в заксобрании, тоже из числа любителей езды на мотоцикле. Видимо, страсть к мотоциклам передается вместе с должностью мэра», — смеются слухачи.

В круге байкеров — хороший друг Воронова и бывший руководитель Фонда жилищного строительства ЯНАО Денис Колесниченко, некоторые депутаты гордумы и не последние Новом Уренгое люди. «Мэрии уже пора собственный байк-клуб заводить, членство в нем наверняка будет отличительной чертой городской элиты», — веселятся чиновники.

Подчиненные Тресковой тормозят проблему авариек…

Аварийные дома в Лабытнанги расселить планируется к 2024 году (архивное фото) Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

В курилках мэрии Лабытнанги шепчутся, что у прокуратуры много вопросов к подчиненным Марины Тресковой. «Во всем округе проблемы с аварийными домами. В Лабытнанги ее планируют решить за четыре года, однако прокуратуре угодно, чтобы уже в этом году несколько домов были расселены. Куда, интересно, мы их должны выселять, если жилья в городе не хватает?» — сетуют слухачи.

Правда, источники в правительственных кругах считают, что Трескова не будет из кожи вон лезть и исполнять такие постановления. «Это формальные придирки и все это понимают. Власти только планируют решить эту проблему, но до действий, по крайней мере в этом году, не дойдет», — уверены собеседники

… и оставили людей без топлива

Инсайдеры на местах рассказывают о серьезной неразрешимой проблеме с топливом в поселке Харп. «В поселке всего одна „допотопная“ заправка „Роснефтегаз“, качество бензина и дизтоплива там настолько плохое, что люди предпочитают ездить за 36 километров на заправку в Лабытнанги, чтобы не портить двигатель. Люди неоднократно обращались к главе Харпа Артуру Чебану, но тот от проблемы отворачивался. Сейчас подобное происходит с мэром Лабытнанги Мариной Тресковой. На обращение харповчан они услышали, что это вообще не в компетенции мэрии», — говорят в муниципалитете.

Получается, АЗС нужна только самим жителям поселка, сетуют автомобилисты. По их словам, коммерсанты пользуются тем, что конкурентов нет и продают опасное топливо.

Фамилию омбудсмена не могут вспомнить

Данило Трубицын защищает права Ямальских детей уже три года Фото: сайт уполномоченного по правам ребенка в ЯНАО

В политэлитах ЯНАО ходят пересуды о том, что уполномоченный по правам ребенка Данило Трубицын не занимается возложенными на него обязанностями. «Бывший силовик, похоже, нашел себе спокойное местечко, а работать по этому направлению желания у него нет. Ощущение, что защитой прав ребенка в ЯНАО больше занимаются общественники и надзорные органы, а Трубицын лишь выполняет представительские функции на мероприятиях и встречах», — недоумевают слухачи.

Собеседники сравнивают Трубицына с его предшественниками и не могут вспомнить, что конкретно сделал он на должности детского омбудсмена. «Какие и чьи права он восстановил? Вот Ольгу Беседину помним, Виталия Орешкина, а нынешнего — даже фамилию не сразу вспомнить», — возмущаются ямальцы.

Эпатажный блогер насмешил полицейских…

В правоохранительных органах Нового Уренгоя со смехом вспоминают визит в газовую столицу топового блогера-фрика Андрея Петрова из Москвы. «Он нас, конечно, потом благодарил в Instagram за какое-то чудесное спасение от разъяренной толпы, жаждущей расправы и преследовавшей его на тридцати машинах. Но на самом деле все было не так — у страха глаза велики. В тот день нам сообщили: на борту из Москвы трое неадекватных нетрезвых пассажиров, один из них вообще какой-то сумасшедший. Мы решили, что наряда транспортной полиции будет недостаточно, на всякий случай попросили поддержку ОМОНа, вызвали скорую. Пассажир, на которого указал экипаж самолета, очень удивил сотрудников необычной внешностью, а еще он был перепуган, как и его спутницы. Видимо, они уже поняля, что эпатировать Новый Уренгой не стоит, поэтому Петров натянул на лицо капюшон, молчал и был „тише воды, ниже травы“. Встретили, помогли с ночлегом и обратными билетами, проводили — все!» — излагают версию полиции инсайдеры.

По словам собеседников, московских гостей отвезли в отдел полиции, где провели беседу о поведении в самолете и провокациях в интернете. «Секретная квартира», кстати, оказалась обычными посуточными апартаментами: тестов на ковид у троицы не было, в гостинице их принимать отказывались, со смехом вспоминают полицейские.

…а росгвардейцев терроризирует начальник

На начальство жалуются в ямальском Управлении вневедомственной охраны Росгвардии Фото: Илья Московец © URA.RU

Источники в силовых структурах Ямала рассказывают о том, что начальник отдела кадров окружного Управления вневедомственной охраны войск Росгвардии Сергей Лютиков «затерроризировал» своих коллег бесконечными необоснованными проверками. «Он может остановить любого встреченного им сотрудника и прямо в коридоре начать с места „гонять“ по нормативной базе, должностным инструкциям и прочим моментам теоретической подготовки. Потом идет к руководству и докладывает о выявленных недостатках. Заходит в кабинеты, отрывает людей ото текущей работы и устраивает внезапные „срезы знаний“. Даже если ты все знаешь, вопросы сыплются в таком объеме и так сформулированы, что начнешь сомневаться, правильно ли собственное имя называешь», — болтают инсайдеры в погонах.

Росгвардейцы недоумевают — занятия по служебной подготовке проводятся регулярно, зачеты все сдают в обязательном порядке, а Лютиков просто всех достал — от работы отвлекает и из колеи выбивает. «Или ему заняться нечем, или он так самоутверждается», — жалуются силовики.

Салехард топят в нечистотах…

В окружной столице поговаривают, что компания «Ямал-Глобал», которая занимается вывозом жидких коммунальных отходов из Салехарда, не справляется с объемами работ и нечистот, отчего последние сливают прямо за городом. «Сливать отходы в тундру — личный приказ гендиректора Владимира Котляровского. Объяснение этому простое: платить за вывоз жидких отходов на специальную площадку-отстойник дорого, компания просто экономит средства. Местные жители неоднократно видели машины, выезжающие от города и сливающие содержимое септиков там, где люди потом грибы и ягоды собирают», — рассказывают инсайдеры.

По словам собеседников, общественники и активисты полны решимости поймать нарушителей за руку. Для этого в окрестностях Салехарда они планируют рейды в фото и видеофиксацией.

…а председателя ТСЖ заподозрили в коррупции

Нецелевое использование денег и «семейные подряды» стали главными обвинениями Фото: Александр Мамаев © URA.RU

Источники в профильных структурах мэрии Лабытнанги обсуждают грядущее увольнение председателя городского «ТСЖ Золотое Кольцо» Александра Яроша. «В скором времени он может покинуть свой пост. В товариществе разгорается скандал, связанный с коррупцией и нецелевым использовании денег. Помимо этого, многие сотрудники жалуются на его грубое отношение и невыполнение председателем своих прямых обязанностей», — сообщают инсайдеры.

Ярошу также приписывают создание «семейного подряда» по освоению денег жильцов. Сотрудники ТСЖ готовы предоставить доказательства вины руководителя, если потребуется, говорят в городе.

«Инсайды» представляют собой оценочные суждения, мнения, убеждения, предположения читателей по вопросам, представляющим всеобщий интерес. Мы не публикуем или же редактируем инсайды, которые носят оскорбительный характер.