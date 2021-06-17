Курганские инсайды: губернатора заставили привиться

А вы поставили прививку? Коллаж URA.RU

Курганский губернатор Вадим Шумков был вынужден поставить прививку от коронавируса, чтобы избежать гнева руководства, переговариваются в правительственных коридорах. Тем временем депутат Госдумы Александр Ильтяков ищет подход к электорату и практикуется в вызове дождя, а курганские следователи пугают чиновников. Что еще обсуждают в регионе — в свежем выпуске «Инсайдов».

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Курганского губернатора заставили привиться

Вадим Шумков поставил прививку 16 июня Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Слухачи считают, что губернатор Курганской области Вадим Шумков привился от коронавируса по указанию вышестоящего начальства. «В те же дни прививки поставили еще несколько губернаторов других регионов», — отметили сплетники. Также практически одновременно вакцину поставили и главы некоторых районов Курганской области. Например, об этом было сказано в официальных аккаунтах в соцсетях администраций Целинного и Юргамышского районов.

Шумков поставил прививку 16 июня. После он отметил, что хорошо перенес вакцинацию.

Депутата благодарят за дождь

Александр Ильтяков хочет повысить популярность благодаря вирусным видео Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Депутат Госдумы Александр Ильтяков нашел интересный подход для предвыборной агитации, размещая вирусные видео у себя в Telegram и TikTok, говорят сплетники. «Многие, конечно, посмеиваются над ним. Тем не менее, эти видео очень быстро распространяются в сети, их обсуждают курганцы», — переговариваются в кулуарах.

Слухачи отмечают, что особым успехом пользуется видеозапись, на которой Ильтяков вызывает дождь: «Она попала в федеральную повестку. А у курганцев теперь новый повод для шуток. Говорят: „Спасибо за дождь Ильтякову“. Хоть какое-то разнообразие в консервативной курганской политике».

Сотрудники курганского правительства пропускают учебу

Слухачи рассказывают, что сотрудники правительства Курганской области не поехали на обучение в Москву, которое проводит администрация президента для местных властей. «Обучение — в рамках подготовки к выборам, но представители курганского правительства на нем не появлялись», — отмечают сплетники. По их данным, там учат работать в интернете, пресекать фейки, чтобы не повторился «минский сценарий».

Курганские следователи пугают чиновников

Следственный комитет активно взялся за жилье для сирот Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Волнения в чиновничьей среде вызывают опросы следователей регионального СУ СК. Объясняться приходится за необеспечение детей-сирот жильем. По ряду случаев денег на покупку квартир в муниципальных бюджетах нет. Либо на конкурсы, которые объявляют на приобретение жилья для сирот, никто не заявляется. «Опять же по причине низкой стоимости, больших требований к качеству жилья и возрасту домов. В районах эти условия сложно соблюсти. Кто в итоге окажется виноват? Конечно, рядовые служащие. А проблема намного серьезней, и ее не может решить мелкий клерк», — обсуждают в регионе.

Депутат облдумы получил областной грант, но ему мало

Общественная организация Константина Гладковского получила 250 тысяч рублей Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Региональная общественная организация «Российский союз ветеранов Афганистана», которую возглавляет депутат областной думы Константин Гладковский, получила 250 тысяч рублей из областного бюджета. Средства предназначены на развитие некоммерческих организаций (НКО). В прошлом году НКО Гладковского региональные власти выдавали 165 тысяч рублей. «Несмотря на увеличение финансирования, депутат все равно считает, что средств мало. Вероятно, недовольство связано с тем, что, к примеру, областная организация ветеранов правоохранительных органов получила три миллиона рублей. Но понятно: властям выгоднее финансировать организацию, которая является незаменимым помощником на выборах», — переговариваются слухачи.

Курганским бюджетникам грозит обязательная вакцинация

Слухачи считают, что скоро сотрудников бюджетных организаций региона начнут в обязательном порядке прививать от коронавируса. «В организациях уже узнают, кто поставил прививку, а кто планирует», — рассказывают сплетники. Они считают, что следующим этапом будет вакцинация для оставшихся. По их мнению, первым звонком этой кампании стала июньская вакцинация губернатора Вадима Шумкова и глав районов Курганской области.

В правительственном издании кадровые проблемы

Никто не хочет быть директором «Нового мира» Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Власти Курганской области, по слухам, не могут найти желающих возглавить принадлежащий им издательский дом «Новый мир». Ольга Дружинина, которая в начале прошлого года приехала из Екатеринбурга и стала директором «Нового мира», сейчас работает в статусе исполняющей обязанности.

«Департамент информационной и внутренней политики искал, кем ее можно заменить, но, вроде как, пока не нашли», — говорят инсайдеры. По их мнению, люди отказываются, так как в издательском доме сейчас очень напряженная обстановка. «Там и так не очень хорошо с финансированием и кадрами было. А после реорганизации еще и все районные газеты в „Новый мир“ вошли. Работы и ответственности стало в разы больше. Кто захочет этим заниматься?» — обсуждают слухачи.

Курганцев удивила стоимость профилактория

Жители Кургана обсуждают, что выставленный на торги профилакторий, подаренный правительству Курганской области, стоит как средняя квартира в крупном городе. «За 14 млн рублей продавать отремонтированное здание площадью 2,7 тысяч кв. метров на территории города по меньшей мере странно. Цена за квадратный метр получается 5 135 рублей. Это начальная цена. Может, кто-то больше даст. А может и не даст, и профилакторий, когда-то принадлежащий „Синтезу“, купит кто-нибудь из своих», — обсуждают сплетники.

Судьбу профилактория мог повторить дворец культуры

ДКМ предлагали безвозмездно передать властям Фото: Игорь Меркулов © URA.RU

Выставленный на торги профилакторий — не единственный объект, который власти региона хотели безвозмездно передать в собственность, говорят сплетники. По их данным, областное правительство предлагало «Курганмашзаводу» (КМЗ) передать им или муниципалитету Дворец культуры машиностроителей (ДКМ). «Было предложение заводу провести ремонт в ДКМ, а потом передать. Но получили отказ. А так, не исключено, что и ДКМ бы уже выставили на торги», — усмехаются в регионе.

У курганских танцоров цензурируют номера

Сплетники говорят, что танцевальным коллективам Кургана не разрешают выступать на крупных праздниках с номерами, которые могут не понравиться руководству региона. «На День молодежи сильно цензурируют номера, потому что на мероприятие приедет губернатор Вадим Шумков и будет смотреть», — передают слухачи слова представителя одного из коллективов. Они отметили, что танцорам мужского пола не разрешили исполнять vogue (стиль танца, базирующийся на модельных позах и подиумной походке). А девушкам запретили показывать номер, где были пара движений, которые могли показаться пошлыми. Слухачи отметили, что артисты такую цензуру считают излишней.

Топиарии в Кургане строили на дорожные деньги

Массовая установка топиариев проходила в Кургане в 2020 году Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Часть топиариев, которые массово устанавливали в Кургане в прошлом году, были закуплены за бюджетные средства, говорят слухачи. При этом деньги якобы каким-то образом были взяты из нацпроекта «Безопасные и качественные дороги». «Некоторые топиарии были установлены за счет местного бизнеса. Другие — по нацпроекту», — переговариваются сплетники. По их данным, часть других работ по благоустройству в городе также удалось выполнить благодаря переброске денег, поступивших на нацпроекты.

Челябинским браконьерам сократили штраф

Жителям Челябинска, которые незаконно охотились в курганских угодьях, неверно посчитали ущерб. Злоумышленников поймали сотрудники полиции во время рейда. У них изъяли оружие и машину, на которой охотились. При этом ущерб, по официальным данным, за убийство самки косули составил 40 тысяч рублей. «Ущерб указан неверно. Сумма вреда, причиненного охотресурсам, исчисляется как такса, умноженная на коэффициент. Косуля — такса 40 тысяч рублей, коэффициент — пять (так как самка). Поэтому сумма ущерба должна составлять в пять раз больше — 200 тысяч рублей», — пояснил инсайдер. По его данным, косуля была кормящей, и в этом случае два косуленка без матери погибнут. Поэтому реальный ущерб еще более значительный, за что и должны понести ответственность браконьеры.

Участник массовой драки жив

Пострадавший в массовой драке на улице Советской жив и с виду здоров. Хотя слухачи обсуждали судьбу молодого человека, которого уронили на шею во время массовой драки, после чего он не двигался. Свидетели рассказывали, что его погрузили в машину и увезли. А якобы потом мужчина умер. «Он жив и здоров, во всяком случае, резво перемещался от больницы скорой помощи по улице Красина. Его видели там во вторник — через два дня после драки. Возможно, он ушел из больницы сам, не дожидаясь окончания лечения», — обсуждают слухачи.

Инсайды представляют собой оценочные суждения, мнения, убеждения, предположения читателей по вопросам, представляющим всеобщий интерес. Мы не публикуем или же редактируем инсайды, которые носят оскорбительный характер.