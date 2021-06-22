Как выгодно купить квартиру при росте цен

Новостройки — беспроигрышный вариант для инвестиций, несмотря на высокие цены Фото: Алексей_Гайнов © URA.RU

В 2020 году многие екатеринбуржцы успели приобрести жилье на выгодных условиях: по привлекательным ценам и с использованием льготной ипотеки. Сейчас стоимость квадратного метра выше на 20-30%, и покупатели сомневаются, стоит ли вкладываться в недвижимость. URA.RU поговорило с экспертами и выяснило, когда наступит благоприятное время для приобретения жилья и какие квартиры больше всего подойдут для инвестиций.

Если инвестировать в жилье, то сейчас

Таких выгодных процентных ставок, как сейчас, в ближайшие несколько лет в России не будет Фото: Наталья Чернохатова © URA.RU

По словам руководителя центра новостроек федеральной компании «Этажи» Сергея Зайцева, в этом году по сравнению с прошлым годом количество инвесторов в недвижимость сократилось на четверть. «Есть две основные причины: во-первых, произошло насыщение первичного спроса… Во-вторых, из-за роста цен многие заняли выжидательные позиции», — прокомментировал Зайцев.

Между тем, уверены эксперты, покупать инвестиционное жилье нужно сейчас. Цены на квадратные метры хоть и находятся на пике, но падать точно не будут. И ипотечные условия более чем благоприятные. «Если покупать квартиру до конца июня, то ставка по ипотеке составит 6,5%. Можно получить и субсидированную ставку от застройщиков 4,7%, а от каких-то застройщиков 2,3% и даже 1%», — пояснила директор агентства недвижимости «Метражи» Екатерина Торопова.

Она добавила, что после 1 июля программа льготной ипотеки, скорее всего, сохранится, правда ставка по ней, вероятнее всего, вырастет с 6,5% до 7%. Но несмотря на рост ипотечных ставок, покупать жилье все равно будет выгодно. «Мы все понимаем, что официальный курс инфляции 6,2%, а неофициальный — в районе 18-20%.

То есть семья при покупке недвижимости в любом случае сохранит и приумножит свои деньги», — отметила риелтор. Те, кто планирует покупать жилье без ипотеки, за наличные, тоже останутся в плюсе, поскольку цены на недвижимость в любом случае будут расти. Это связано с удорожанием стоимости стройматериалов и рабочей силы, а также с переходом застройщиков на эскроу-счета. Проще говоря, компании вынуждены будут использовать в новых проектах дорогие заемные деньги.

Инвестиционное жилье выгодно покупать на стадии строительства Фото: Денис Моргунов © URA.RU

Лучше инвестировать в новостройки, чем во вторичное жилье

Самым выгодным жильем для инвестиций, по мнению экспертов, являются новостройки. Они, как считают специалисты, увеличатся в цене на 10-20%. Что касается вторички, на которую не распространяются условия льготной ипотеки, то она в меньшей степени подходит для инвестиций. По словам риелторов, из-за повышения ключевой ставки и, соответственно, ставки по ипотеке, вторичка будет сильно проседать по стоимости по сравнению с новостройками.

Однако в долгосрочной перспективе и такое жилье, скорее всего, будет выгодным с точки зрения инвестиций. Так, по словам Тороповой, если 10 лет назад трешку на Уралмаше можно было купить за 1,3 млн рублей, то сейчас такое жилье стоит около 5 млн (плюс 84%). «На вторичном рынке следует обращать внимание на квартиры с дисконтом, которые собственники по тем или иным причинам планируют быстро продать, в том числе ипотечные квартиры», — посоветовал Зайцев.

На что смотреть при покупке инвестиционного жилья

Риелторы советуют при выборе инвестиционного жилья ориентироваться на уникальную локацию Фото: TEN девелопмент

По словам Тороповой, при выборе инвестиционного жилья, в первую очередь, нужно обращать внимание на уникальность проекта. К примеру, в Академическом, который активно застраивается, очень высокая конкуренция. Соответственно, и цены на квадратные метры сильно расти не будут. А точечная застройка с выгодной локацией может сильно прибавить в стоимости.

«Допустим, можно посмотреть на „Геометрию“, которую строил TEN. Это локация, где больше невозможно построить свечку. Квартиры в „Геометрии“ вышли по 3,2 млн, и нам казалось, что это очень дорого, но сейчас из-за уникальной локации они продаются почти за 5 млн», — пояснила Торопова.

Как рассказали в компании «TEN девелопмент», то же самое может произойти и с проектом «Екатерининского парка». ЖК также расположен в уникальной локации — в историческом центре города, всего в пяти минутах ходьбы до метро и семи минутах ходьбы до набережной. При этом рядом будет располагаться огромный парк: его периметр в два раза превысит периметр парка им. Павлика Морозова. Продажи третьей очереди «Екатерининского парка» стартовали в конце мая. Сейчас стоимость квартир там начинается от 3,8 млн рублей.

В Светлом инвесторы покупают студии по рекордным ценам — 1,4 млн рублей Фото: Наталья Чернохатова © URA.RU

Девелопер приводит в пример и другой проект с уникальной локацией, который после завершения строительства также вырастет в цене, — «Дом на Бардина». «На Юго-Западе практически нет новых домов, поэтому этот дом пользуется большим спросом у покупателей», — рассказали в «TEN девелопмент». Строительство объекта началось в этом году, квартиры там продаются от 4,1 млн рублей.

По словам Зайцева, расти в цене будет и жилье вблизи крупных высших учебных заведений. Кроме того, эксперт предупреждает, что приобретать инвестиционные квартиры лучше всего на старте продаж, когда цены на них минимальные. Как отметили в компании «TEN девелопмент», в том же Светлом (Кольцовский тракт) на старте можно было приобрести жилье всего за 1,2 млн рублей. Сейчас на недвижимость там еще сохраняются на рекордно низком уровне — студию можно купить за 1,4 млн.