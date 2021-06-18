Элиты ЯНАО готовы мстить за Кобылкина

Экс-губернатор ЯНАО Дмитрий Кобылкин занял вторую строчку в партийном списке ЕР кандидатов на выборы в Госдуму от ХМАО, ЯНАО, Тюменской и Курганской областей Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Выдвижение полномочного представителя президента РФ в УрФО Владимира Якушева лидером регионального списка «Единой России» на выборах в Государственную думу от Тюменской и Курганской областей, Ямала и Югры может стать причиной конфликта в элитах ЯНАО, рассказали URA.RU источники в политических кругах региона. По мнению собеседников, на Ямале многие считают, что возглавить список должен был экс-губернатор Дмитрий Кобылкин, идущий под номером два.

Собеседники утверждают, что оба бывших министра в равной степени претендовали на лидерство. «Якушев нарушил планы однопартийца и бывшего коллеги по работе в правительстве. Есть мнение, что, лидируя в списке, Кобылкин сразу же обозначил свои притязания на пост вице-спикера Госдумы, однако этого не произошло», — рассказывают инсайдеры.

Полномочный представитель президента в УрФО Владимир Якушев возглавил список кандидатов в Госдуму от ЕР региональной группы №9 Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Эксперты сходятся во мнении: электоральный вес у полпреда в УрФО выше, чем у ямальского экс-губернатора — его скорее поддержат в «родном» регионе, нежели за его пределами. Ямальцам Кобылкин знаком больше, однако у Якушева есть влияние и на другие субъекты УрФО — этим могли руководствоваться в «Единой России», согласовывая списки, говорят политэксперты.

Собеседники агентства высказали гипотезу, что сторонники Кобылкина на Ямале, где он сумел сохранить не только тесные связи с округом и его элитами, но и достаточно серьезное влияние на внутренние процессы, могут начать игру «против решения партии». «Якушев в Госдуму не пойдет, Кобылкин — второй номер и мандат получит, а дальше список составлен так, что на еще одно место ямальцам претендовать сложно. Там больше возможностей для тюменцев и ХМАО. Поэтому Ямалу нет смысла ставить электоральные рекорды, наоборот, можно пройти по минимальной планке и ухудшить общий результат Якушева», — рассказывают в политтусовке.

Член Общественной палаты РФ, политолог Евгений Забродин не согласен с этим, указывая, что Якушев ямальцам тоже не чужой: «Он давно связан с Ямалом, ямальцы ранее принимали участие в его выборах на пост губернатора Тюменской области и активно его тогда поддерживали».

По мнению экспертов, вопрос с мандатом депутата Госдумы для Дмитрия Кобылкина практически решен, а полпред Владимир Якушев останется на своей текущей должности Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Что касается возможности конфликта элит, то эксперты считают, что он навряд ли произойдет. «По сути, никакого конфликта из-за того, кто возглавит список, не было. Были лишь чьи-то версии и гипотезы», — оценил ситуацию политолог Станислав Дейнеко.

Не видит причин для обострения отношений и Евгений Забродин. «Кобылкин с должности губернатора ушел без конфликта, в свое время принял предложение предложение президента России, был назначен на должность министра природы. У него сохранились очень хорошие рабочие отношения с Ямалом», — рассказал политолог. Источники в партийных и политических кругах не сомневаются: вопрос получения Кобылкиным мандата депутата Госдумы практически решен, а Якушев останется на занимаемом ныне посту.

Получить комментарии в пресс-службе партии «Единая Россия» на момент публикации не удалось. По указанному на сайте общественной организации телефону никто не ответил, на электронное письмо с вопросами по теме публикации ответ также не поступил.