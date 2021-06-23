Тюменский замгубернатора увольняется по заданию Жириновского

Владимир Сысоев вновь начнет курировать работу региональных отделений ЛДПР в «тюменской матрешке» Фото: Дмитрий Ткачук © URA.RU

статья из сюжета Выборы в Государственную думу РФ в 2021 году

Заместитель губернатора Тюменской области Владимир Сысоев уходит из власти в оппозицию ради выполнения особой миссии. Он вновь возьмет на себя кураторство ЛДПР в регионах «тюменской матрешки» для того, чтобы вернуть утраченное за последние несколько лет влияние партии и показать хорошие результаты на осенних выборах. Для него это станет пропуском в депутаты Госдумы. Об этом URA.RU сообщил источник в партийных кругах либерал-демократов.

«Сысоев до прихода в областное правительство помимо того, что был депутатом Госдумы, курировал работу региональных отделений ЛДПР в ХМАО, ЯНАО и Тюменской области. К его работе в этом качестве не было претензий. ЛДПР гремела акциями, была главной оппозиционной силой. Там активно работали партийные лифты, Сысоев знал ситуацию на местах. А с его уходом в чиновники все постепенно начало хиреть, появились внутрипартийные конфликты. Вспомните уход депутат Игоря Винникова из фракции ЛДПР в Думе ХМАО. Теперь поставлена задача произвести перезагрузку всего регионального отделения, чтобы показать хорошие результаты на выборах в Госдуму», — отметил инсайдер.

В последнее время Владимира Сысоева видели в компании югорских представителей ЛДПР Фото: Дмитрий Ткачук © URA.RU

Собеседник URA.RU из политического истеблишмента Тюменской области рассказал, что Сысоев в последнее время был недоволен тем, как развивалась его карьера чиновника. «В последнее время работа в областном правительстве стала казаться ему рутинной. Он нигде особо не светился, ничем не выделялся. Департаменты экономики, труда и информатизации, которые он курировал — не то, чтобы ключевые направления работы», — сообщил инсайдер. В региональный оперштаб был отправлен запрос с просьбой прокомментировать причины отставки Сысоева. На момент публикации материала ответ на него не поступил.

Политолог Анатолий Гагарин в разговоре с URA.RU заявил, что считает вероятной такую трактовку событий, связанную с уходом Сысоева из правительства Тюменской области. «Во-первых, наверняка, это решение обусловлено личным представлением Сысоева о дальнейшей траектории своей карьеры. Во-вторых, партия, действительно переживает не самые лучшие времена, иначе как разброд и шатание все происходящее внутри и назвать нельзя. ЛДПР нужна перезагрузка и бывший вице-губернатор Тюменской области может приложить к этому энергию», — считает эксперт.

Еще собеседник агентства в рядах ЛДПР отметил, что отставка Сысоева повлияет на расстановку кандидатов от партии на выборах в Госдуму. «Конечно, ЛДПР будут выставлять кандидатов в парламент по одномандатным округам в регионах «матрешки». Но очевидно, что шанс победить там представителей «Единой России» крайне низок с учетом возможностей партии власти.

Поэтому наиболее вероятный сценарий — это включение его в партийный список ЛДПР от всей «тюменской матрешки». А на это место рассчитывал действующий депутат Госдуму от либерал-демократов Евгений Марков. Так что не исключен партийный конфликт», — отметил источник.

У депутата Госдумы Евгения Маркова также есть планы по продолжению работы в федеральном парламенте Фото: Евгений Листюк © URA.RU

Сам Марков в разговоре с URA.RU уклонился от ответа на вопрос о своем политическом будущем. «25 июня будет федеральный съезд партии, на нем и будут объявлены все списки кандидатов в Госдуму», — отметил народный избранник. Куратор ЛДПР от ХМАО, ЯНАО и Тюменской области Артем Зайцев также рекомендовал журналисту агентства дождаться итогов партийного съезда. Глава пресс-службы ЛДПР Александр Дюпин в разговоре с URA.RU также воздержался от комментариев до итогов съезда и рекомендовал обратиться с вопросами об отставке самому Сысоеву. Экс-заместитель губернатора Тюменской области не ответил на телефонный звонок журналиста агентства.

Политолог Александр Безделов в разговоре с URA.RU выразил мнение, что до внутрипартийного противостояния из-за амбиций двух политиков дело не дойдет. «Я думаю, что никакого соперничества не будет и одним из главных условий возвращения Сысоева в партию было то, что он вернет себе место в Госдуме. А Марков вполне может уйти в окружную думу Ханты-Мансийского округа. Там история с зарплатой такая же, как и в Государственной думе, если не выше и постоянно требуется присутствие кого-нибудь из статусных координаторов», — считает эксперт.