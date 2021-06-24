Путин показал, когда восстановятся авиаперелеты

Владимир Путин посвятил встречу с Сергеем Чемезовым самолетостроению Фото: Kremlin.ru

Российские власти через год ждут восстановления авиационной отрасли, пострадавшей от коронавирусного кризиса. Это показала встреча президента РФ Владимира Путина с главой Ростеха Сергеем Чемезовым на которой было объявлено, что с 2022-го в серийное производство поступит новый самолет МС-21 (выпуск откладывался с 2019 года из-за санкций США). Как считают эксперты, именно в этот период авиакомпании вернутся к нормальной жизни, и поэтому спрос на новые самолеты резко вырастет.

Владимир Путин 24 июня заслушал доклад Сергея Чемезова о результатах работы Ростеха за 2020 год. Топ-менеджер начал свой отчет с показателей выручки корпорации, которая за 2020 год выросла на 6% (до 1,878 трлн рублей). «К сожалению, мы не выполнили плановый показатель: мы хотели превысить двухтриллионный рубеж, но не получилось», — сетовал Чемезов. Но президента сегодня больше интересовали другие результаты госкорпорации — в авиастроении.

Сергей Чемезов доложил президенту об успехах проекта МС-21 Фото: Kremlin.ru

«Ил-114 у нас в 2023 году [пойдет в серию]», — поменял тему разговора Путин. «Да, обязательно. В 2023-м будет Ил-114 с нашим двигателем», — подтвердил Чемезов. Также он рассказал об успешном завершении испытаний двигателя ПД-14 (первый турбовентиляторный двигатель, созданный в современной России). В следующем году Ростех уже планирует продавать самолеты, оснащенные российской разработкой. «Если это, допустим, за рубеж, может быть, они захотят американские двигатели, но внутри России мы можем предоставлять наши двигатели», — подчеркнул Чемезов.

К примеру, ПД-14 планируется устанавливать на российский самолет МС-21. «Я знаю о проблемах, связанных с так называемой недобросовестной конкуренцией в отношении нашего новейшего самолета МС-21. Все-таки, как вы думаете, когда он у нас выйдет в серии? Когда будет летать?» — спросил Путин. Чемезов заверил главу государства, в серийное производство лайнер будет запущен уже в 2022 году. «У нас будет целиком инновационное крыло», — уточнил глава государства. «И крыло инновационное будет, современное, из нашего материала, то есть мы уже ни от кого не зависим», — резюмировал гендиректор Ростеха.

МС-21 хотели запустить в серийное производство в 2019 году, но не получилось из-за санкций Фото: Объединенная авиастроительная корпорация

Изначально планировалось, что серийное производство МС-21, рассчитанного на 230 мест (для сравнения, Sukhoi Superjet 100 вмещает 103 пассажира), начнется в 2019 году. Но сроки были сдвинуты из-за санкций США. Они привели к тому, что России пришлось своими силами создавать отечественный двигатель и композитный материал для крыльев. При том, что Ростех уже получил заказы на 175 машин, сообщал Чемезов в интервью РБК.

«О том, что Россия создала собственные необходимые композитные материалы, было известно. Но сегодняшняя встреча говорит о том, что все заявленные ранее характеристики самолета с учетом использования новых материалов подтверждены. Это сигнал для рынка, что санкции не стали непреодолимым условием для проекта, что он будет завершен и пойдет в серию, а не будет заморожен на долгие годы», — сказал URA.RU главный редактор портала «Авиа.ру», эксперт комитета по транспорту Госдумы РФ Роман Гусаров.

Интрига есть и с датой, на которую Ростех наметил выпуск МС-21. Источник URA.RU в авиаотрасли объяснил, что к 2022 году ожидается восстановление российского рынка перевозок после кризиса, вызванного пандемией коронавируса (в 2020 авиакомпании РФ снизили перевозки по сравнению с 2019 годом на 46% — до 69,24 млн пассажиров). «Уже сейчас у российских авиакомпаний все самолеты в небе. Но загрузка бортов остается ниже, чем в 2019 году. Просто содержать самолеты в небе дешевле, чем на земле. Так они приносят хоть какую-то прибыль.

А осенью и зимой вполне может стать актуальным вопрос о наращивании парка авиатехники к 2022 году.

В отрасли ожидают, что в 2022 году российский авиарынок восстановится Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Встреча Путина и Чемезова стала для авиакомпаний сигналом о том, чтобы по ходу восстановления рынка они рассматривали именно МС-21, а не других производителей», — объяснил агентству собеседник. О возобновлении продаж новых самолетов в 2022 году говорит и исполнительный директор агентства «Авиапорт» Олег Пантелеев. Он добавил, что новость об изготовлении собственного крыла для МС-21 — «это действительно важное достижение», поскольку данный самолет сейчас является «самым амбициозным проектом» в отечественном авиастроении.

«У этой программы есть шансы стать коммерчески успешной. Самолеты такой размерности, как МС-21, — самые востребованные на мировом и российском рынке. В эту же категорию входят Boeing 737 и Airbus A320. Их нужно больше, чем самолетов любых других размеров. Даже если МС-21 удастся занять на мировом рынке скромную долю в 10%, то в штучном выражении это будут очень внушительные числа», — резюмировал Пантелеев.