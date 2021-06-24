Инсайды ЯНАО: коронавирусные госпитали не готовы

Актер Егор Бероев выступил против дискриминации непривитых. А что раздражает вас? Коллаж: URA.RU

В Новом Уренгое спешно готовятся к визиту губернатора Артюхова, а госслужащие боятся принудительной вакцинации. Тем временем мэр Лабытнанги Марина Трескова опасается фекального коллапса, а подчиненные Алексея Титовского в Салехарде не могут найти управу владельца опасного бизнеса. Также в новом выпуске «Инсайдов» вы узнаете, кем работает экс-начальник УФСИН Игорь Ванеев и почему лидеру ямальских коммунистов Елене Кукушкиной не с руки уезжать из региона.

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К автопробегу губернатора Артюхова придется срочно латать дороги Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

В газовой столице опасаются визита Артюхова

Источники, близкие к администрации Нового Уренгоя говорят, будто в мэрии с тревогой ждут августовского автопробега губернатора Дмитрия Артюхова. «Он поедет на легковом автомобиле, а состояние дорог в зоне ответственности мэрии такое, что кому-то может прилететь. Особенно, если поедет не сразу в Новый Уренгой, а прокатится по объездной дороге, которая сейчас вся в ямах и выбоинах. Как бы после этого головы не полетели», — переживают в газовой столице. Впрочем, у мэрии еще есть время подготовиться к приезду Артюхова, рассуждают слухачи. Другое дело, воспользуются ли этим подчиненные главы администрации Андрея Воронова — под большим вопросом.

Ямальских чиновников принудительно вакцинируют…

Источники во власти рассказывают, что госслужащих ЯНАО в срочном порядке якобы заставляют прививаться от коронавируса. «Москва дала указания губернатору Дмитрию Артюхову на вакцинацию сотрудников, и теперь никакие антитела не являются поводом не ставить вакцину», — сетуют источники. По словам инсайдеров, людям не оставили выбора — либо ставишь прививку, либо теряешь работу. «Заставляют прививаться даже тех, чья работа не связана с ежедневным общением с гражданами. А больше всего боятся те, у кого медотводы — что будет с ними, никто не говорит», — подытожил слухач.

Сдачу инфекционных больниц задержали на полгода Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

…а инфекционные госпитали пропустят третью волну COVID

Инсайдеры, близкие к властным структурам рассказывают, будто инфекционные больницы в Новом Уренгое и Салехарде на 200 и 100 коек соответственно, которые заказывали год назад, до сих пор не введены в эксплуатацию. «В июне прошлого года в срочном порядке за два с лишним миллиарда начали строить. Говорили, что торопятся, чтобы успеть ко второй волне коронавируса. Не успели, начали придумывать отговорки и оправдания, что коек хватает, резервы есть, а пандемия пошла на спад. Видимо, думали, что третьей волны не будет, либо успеют. Что пошло не так и на каком этапе — никто не понимает Уже третья волна идет, а госпитали так и не открылись — власти разворачивают резервы коек по старой схеме», — возмущаются собеседники.

Слухачи напоминают — по договору компания «Гор-Строй» должна была сдать два объекта в эксплуатацию не позднее 31 декабря 2020 года, однако опоздала на несколько месяцев. Кто виноват в том, что больницы так и не открылись, инсайдеры уточнить не смогли, отметив: тема крайне болезненная для высших должностных лиц Ямала — от главы окружного депстроительства Юрия Теряева и выше.

Мэр Лабытнанги Трескова покрывает недобросовестный бизнес…

Источники на местах утверждают, что указание «не трогать» компанию «Авто-миг Плюс», которую поймали на сливе нечистот в неположенном месте, может исходить чуть ли не от главы города Марины Тресковой. «У главы города есть четкая позиция: по всем нарушениям подрядчики разбираются с компетентными органами сами, на договоренности с мэрией это влиять не должно. Поэтому максимум, что могут сделать подчиненные Тресковой, это погрозить пальчиком гендиректору „Автомига“ Александру Шмагину, мол разберитесь и наведите порядок. Никто подрядчика менять не будет, слишком процедурно, а вот фекальный коллапс получить вполне реально», — рассказывают слухачи.

Елена Молдаван раздала палки коллегам и подчиненным Фото: пресс-служба администрации Муравленко

…а ее коллега из Муравленко Молдаван смешит политтусовку

В политтусовке Ямала смеются над тем, как мэр Муравленко Елена Молдаван пропагандирует скандинавскую ходьбу. «На окружном Совете глав, который состоялся на минувшей неделе в Муравленко, Молдаван водила гостей по городу, раздав специально закупленные палки для скандинавской ходьбы. Уже на следующий день после того, как главы разъехались, Молдаван вывела на прогулку подчиненных, раздав им те самые палки. Видимо, чтобы не пропадали зря. Теперь будет обходы городских объектов проводить по-скандинавски. Видимо, повторяться за другими мэрами не хотела, вот и придумала новую фишку», — посмеиваются слухачи. Злые языки уже говорят, что ямальские главы устроили соревнование, кто оригинальнее засветится в повестке. «Один забеги устраивает, другой на мотоцикле гоняет, третий предпочитает модные нынче электросамокаты, теперь вот до палок дошли. Ждем новых оригинальных решений с мест», — делятся болтуны.

Главного юриста ЯНАО никто не знает

Источники в политических кругах ЯНАО рассказывают, что имя директора государственно-правового департамента ЯНАО Дмитрия Погорелого практически не известно за пределами крупных городов. «На фоне предстоящих выборов, на которых Погорелого продвигает „Единая Россия“, по округу было проведено несколько социологических исследований, которые показали: главу госдепа знают только в городах, а в сельских поселениях все очень печально. Как власти будут вытягивать своего одномандатника в Госдуму там, непонятно», — рассказывают инсайдеры. С одной стороны, рассуждают собеседники, поддержки Нового Уренгоя, Ноябрьска, Надыма и Салехада будет более, чем достаточно для победы «Единой России». С другой стороны — тем обиднее для партии власти поражение в сельской местности.

Лидеру реготделения ЯНАО нет смысла выдвигаться в Госдуму Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Кукушкина не дает дороги однопартийцам

Источники в партийных кругах ЯНАО говорят, что местные коммунисты могли оказаться заложниками политических игр первого секретаря окружного комитета КПРФ Елены Кукушкиной. «Глава реготделения прочно обосновалась на Ямале и покидать его не намерена. Ей хорошо сидится на двух креслах — первого секретаря окружкома и лидера фракции в Заксобрании, а ее официальный доход превышает 10 млн рублей в год — это более 800 тысяч ежемесячно! Зачем ей куда-то уезжать с Ямала? Ни в Тюменской думе, ни в Государственной таких доходов у нее не будет, в центральный комитет ее никто не включит, так что она сейчас на вершине карьеры. Беда в том, что за этой вершиной все остальные коммунисты Ямала в тени, а сама она как политик способна лишь выезжать на рейтингах таких популистов, как Александр Бондарчук или Ейко Сэротэтто», — возмущаются партийцы.

Власти Ямала перестали доверять казачеству

Слухачи во властных структурах обсуждают, что формирование добровольных народных дружин, инициированное салехардским депутатом Романом Арефьевым, может стать первой ласточкой по отрешению казаков от охраны порядка. «Все прекрасно понимают, что казаки как движение очень непопулярны среди большей части населения, это ведь по сути очень узкий круг с репутацией „двинутых“. Такой поддержки, как в ЯНАО, они мало где получают на государственном уровне. А уж чтобы им на откуп отдавали охрану общественного порядка это вообще редкость. Надо наводить порядок и заводить нормальные народные дружины, а не вот это странное войско», — рассказывают инсайдеры. По сообщениям слухмейкеров, дружинниками казаков в свое время сделали, чтобы хоть как-то контролировать это военизированное формирование. Обстановка на Ямале не настолько криминогенная, а лишний раз раздражать народ патрулями «ряженых» незачем.

С потерпевших по громкому делу выбивали показания

Инсайдеры, близкие к следственным органам ЯНАО утверждают, что показания по громкому «педофильскому» делу в Новом Уренгое получить только под давлением, причем, оказывалось оно вовсе не на осужденного. «Есть информация, что дознаватели и следователи, которые занимались делом, оказывали сильное психологическое и физическое воздействие на подростков, которые проходили как потерпевшие, чтобы получить нужные показания. Несовершеннолетние против мужчины по доброй воле свидетельствовать не хотели. То ли действительно не было никаких изнасилований, то ли педофил просто жертв запугал», — рассказывают слухачи.

По информации URA.RU, в ходе закрытых заседаний потерпевшие пытались сказать, что показания были получены с применением насилия, однако суд этого во внимание не принял. Доказательств оказалось достаточно, а то, что подсудимый так и не признал вину, только ужесточило приговор, говорят инсайдеры.

Экс-начальник ямальского ФСИН кошмарит бизнес

Говорят, что источники в исполнительной власти ЯНАО опознали работника администрации Лабытнанги, который устраивает рейды по торговым точкам города Семи Лиственниц на предмет соблюдения ковидных ограничений, запугивая работников и работодателей всевозможными карами. «Возможно, местных предпринимателей кошмарит не кто иной, как Игорь Ванеев — бывший начальник ямальского УФСИН, которого в 2016 году перевели на аналогичную должность в Коми. Правда, продержался Ванеев в соседнем регионе всего два года, после чего был отстранен от работы по указанию президента РФ Владимира Путина», — рассказывают инсайдеры. Что стало тогда причиной отставки, слухачи не знают. Однако пенсионер уголовно-исполнительной системы вернулся в родной регион и устроился в горадминистрацию, где уже заслужил у коллег репутацию человека жесткого и грубого.

Бизнесмен не только ворует чужой контент, но и кидает работников на зарплату Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Главный сетевой аноним ЯНАО найден

В региональной интернет-тусовке Ямала поговаривают, что организатором и владельцем сети популярных пабликов и каналов может быть местный предприниматель. Самый известный паблик — «Злой Ямал». «Немногие знают, что на самом деле музыку в „злых“ каналах и группах заказывает владелец сети ювелирных магазинов „16 карат“ Анатолий Озерный. Изначально его замыслом было раскрутить свои паблики регионального уровня для того, чтобы зарабатывать на рекламе и вбрасывать в интернет нужную ему информацию, однако неумение работать в данной сфере привело к банальному воровству популярного на Ямале контента и бану тех, кто жалуется на содержание публикаций», — делятся собеседники агентства.

По слухам, сам Озерный в интернете уже давно мог обосноваться под фейковым аккаунтом с женским профилем. А деанономизировали его якобы его же бывшие админы — говорят, что он платит за работу крайне неохотно, регулярно «кидает» людей на деньги, в связи с чем в местной тусовке у него полным-полно недоброжелателей.

Бизнесмен из Салехарда напугал мэрию

Инсайдеры в кабинетах мэрии ямальской столицы рассказывают, что очень обеспокоены бизнесом, который развернул на озере Лебяжьем предприниматель Давид Юдинцев. «Развернул там прокат катамаранов, организует прогулки на лодках. Ни с кем ничего не согласовал, решил, что раз власти призвали развивать зоны отдыха, то значит, вперед и с песней? Впечатление, что человек не думает о последствиях, если произойдет ЧП — озеро-то глубокое, всякое может произойти. Тем более, что среди катающихся по-любому окажутся люди подвыпившие», — говорят собеседники. Пока в планах чиновников организовать совместный с компетентными органами — ГИМС и МЧС — рейд. Юдинцеву придется по его итогам или закрываться совсем, или перепрофилироваться на нечто более безопасное.

«Инсайды» представляют собой оценочные суждения, мнения, убеждения, предположения читателей по вопросам, представляющим всеобщий интерес. Мы не публикуем или же редактируем инсайды, которые носят оскорбительный характер.