Путин запустит ребрендинг «Единой России»

Президент хочет сделать из ЕР народную партию Фото: Владимир Андреев © URA.RU

статья из сюжета Выборы в Государственную думу РФ в 2021 году

Президент Владимир Путин на съезде 24 августа запустит ребрендинг «Единой России». По данным близкого к Кремлю источника URA.RU, главе государства «начинает надоедать, что ЕР все время выезжает на выборах за счет его собственного рейтинга». Перемены должны привести к тому, что вместо «партии Путина» должна появиться «народная партия». Именно с этим связана широко освещаемая работа над программой ЕР, которую презентуют на съезде.

ЕР обновила региональные команды, чтобы внять рекомендации Путина Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Предстоящий съезд покажет, насколько единороссы готовы внять желанию президента, сообщил URA.RU близкий к Кремлю источник. «На первом этапе партийного съезда 19 июня главе государства не понравилось, что вся повестка строилась вокруг его личного выступления и обещаний повысить пособия. Президент хочет видеть ЕР другой. Обновление началось со списка кандидатов в Госдуму, с которыми он встретился 22 августа. А на съезде хочет видеть, а что сама ЕР может предложить», — пояснил инсайдер.

Другой собеседник, близкий к Кремлю, поделился, что после первой части съезда кремлевские политтехнологи «начали прорабатывать новую концепцию ЕР как народной партии вместо президентской». Сам ребрендинг планируется запустить на втором этапе съезда 24 августа, где единороссы представят предвыборную программу.

Собеседник при этом напоминает, что это не первая попытка преподнести ЕР, как партию большинства россиян — подобный тезис появился еще в середине нулевых. Но тогда у ЕР «не получилось трансформироваться в народную партию». «Она так и осталась партией Путина и правительства, созданной для того, чтобы принимать в Госдуме законы, инициированные Кремлем и кабмином», — добавил источник. Сейчас, по его словам, предпринята новая попытка: всю свою агитацию ЕР строит вокруг формирования и обсуждения предвыборной программы.

Для создания своей партийной программы единороссы попросили жителей регионов заполнить специальные анкеты Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

В пресс-службе партии комментировать URA.RU предстоящий съезд отказались. Но рассказали подробности составления самой партийной программы. Согласно данным центрального исполкома ЕР, было запущено анкетирование на сайте NP.ER.RU. Жители регионов страны заполнили свыше трех миллионов анкет, в которых предлагали свои идеи. «Всего к нам поступило свыше 1,6 млн предложений для Народной программы партии. Больше всего из Брянской, Оренбургской и Ростовской областей, Краснодарского и Ставропольского краев. Те, у кого не было возможности заполнить анкеты на сайте, могли их оставить в бумажном виде в общественных приемных партии», — рассказали в «Единой России».

Политтехнолог Сергей Тараканов (работает на нынешних выборах в Госдуму) подтвердил, что и по его информации глава государства «хочет видеть ЕР не просто партией Путина, а политической силой большинства россиян». «С этой целью Кремль поддержал концепцию Народной программы ЕР, причем подчеркивается роль граждан в ее составлении», — говорит эксперт. По его мнению, партия должна хотя бы в публичном поле выглядеть самостоятельной. «С этой целью еще на этапе праймериз были избраны новые перспективные лица в регионах и системные, хорошо знакомые Путину политики в первой пятерке федерального списка кандидатов.

На предстоящем съезде он хочет слышать «голоса регионов», ждет больше выступлений молодых общественников, отражающих интересы граждан страны, а не просто ограничиться «раздачей плюшек», обещая повысить пособия и пенсии перед выборами», — добавил собеседник URA.RU.

Партия власти уже начала воплощать в жизнь идею президента стать по-настоящему народной политической силой, говорит руководитель Политической экспертной группы Константин Калачев. По его словам, ЕР — это «единственная партия, которая приняла программу, посоветовавшись с избирателями». «Пока единороссы позиционируют себя как команда Путина, что демонстрирует и встреча президента с кандидатами перед партийным съездом (кстати, раньше глава государства обычно ограничивался одним посещением съезда). Теперь ему важно пообщаться с новыми лицами, лидерами региональных списков, представляющими интересы жителей большой страны. В свою очередь, ЕР на съезде покажет президенту, насколько она смогла отразить реальные нужды народа в своей программе», — пояснил эксперт.

Эксперты советуют единороссам активнее участвовать в дебатах, соревнуясь с оппонентами Фото: Илья Московец © URA.RU

По данным ВЦИОМ на 15 августа, ЕР поддерживают 27,3% россиян, КПРФ, — 16,4%, ЛДПР — 9,1%, «Справедливую Россию — Патриотов — За правду» — 6,7% (телефонный опрос был проведен «ВЦИОМ-Спутник» с 9 по 15 августа среди 1600 респондентов в возрасте от 18 лет). Если ЕР не перезагрузится, то ей не удастся улучшить свой рейтинг, полагают эксперты. Но одного принятия Народной программы ЕР недостаточно, заявил доцент кафедры политологии и политического управления Школы политических исследований Института общественных наук РАНХиГС Михаил Мизулин.

«Программа — это по сути просто политическая технология, причем заимствованная из американских выборов. Чтобы реально стать партией народного большинства, единороссы должны сделать шаг к платформе партийной политической деятельности. На такой платформе стоят партии в Германии, Франции и Италии. Достаточно посмотреть, как у них происходят выборы. В европейских странах партии участвуют в дебатах, соревнуются с оппонентами и по сути представляют интересы избирателей. Но о ЕР сегодня такого в полном смысле сказать нельзя», — пояснил Мизулин.

ЕР, считает политолог, пока «сделать шаги к политической самостоятельности не смогла», потому что «этому не обучена». «Сама ее структура такого не предусматривает, партийная учеба выстроена иначе. Это больше карьерная история», — резюмировал Мизулин.